Emanuel Gyenes şi-a recuperat motocicleta de Dakar

Iar acum o pregăteşte pentru ediţia viitoare a raliului

A trecut o lună de la întoarcerea lui Emanuel Gyenes de la Raliul Dakar. Sătmăreanul a intrat zilele trecute şi în posesia motocicletei cu care a concurat la cea de-a noua ediţie din carieră. Şi are puţin de muncit la ea, pentru că, după cum ştiţi, Gyenes a abandonat Dakar-ul în etapa 8-a după o căzătură.



“Aşteptarea pentru îmbarcare a lăsat câteva urme, însă acum motocicleta este acasă şi curând va fi ca nouă. Deşertul Atacama, Oceanul Pacific, trecere prin Canalul Panama, Oceanul Atlantic, recuperarea din Le Havre şi acum la revizuit în Satu Mare”, a transmis Mani Gyenes după ce s-a reîntâlnit cu al său KTM 450, motocicleta fiind luată din Le Havre, Franţa.

Sătmăreanul a fost mulţumit de cum s-a comportat noua sa motocicletă şi spune că şi la următoarea ediţie de Dakar o va lua cu el.

“Este o motocicletă foarte bună, n-am avut multe de reglat, un lucru bun fiind la Malle Moto. Într-o singură zi am întâmpinat probleme când am pierdut apa din radiator. Anul viitor probabil nu voi merge la Malle Moto şi voi avea asistenţă. Voi avea ceva de lucru, navigaţia şi alte părţi s-au rupt în urma căzăturii. S-a strâmbat ghidonul, dar puteam să continui cursa şi să ajung în seara respectivă în bivuac şi să rezolv totul. Dar nu am ajuns. Acasă voi schimba totul şi o voi pregăti pentru noul sezon”, ne-a declarat riderul sătmărean la întoarcerea de la Dakar.

Legat de anul 2019, după ce se recuperează 100%, Gyenes îşi propune să participe în Campionatul Naţional de enduro al Ungariei, la Red Bull Romaniacs şi la Six Days Enduro din Portugalia. Iar la început de an 2020 va fi la startul Raliului Dakar, ediţia cu numărul 10 pentru el.

Apropo, organizatorii vor anunţa în curând şi unde se va desfăşura ediţia 2020. Se vorbeşte chiar şi de Arabia Saudită.