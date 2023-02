Elevii vor avea câte o oră în plus pe săptămână, pentru noua disciplină “Istoria evreilor”

Din anul şcolar 2023-2024, elevii de clasa a XI-a vor avea o oră în plus în fiecare săptămână, oră ce va fi alocată disciplinei „Istoria evreilor. Holocaustul”, potrivit unor ordine de modificare a planurilor-cadru de liceu. Ordinele de ministru s-au aflat joi, 2 februarie, pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Educaţiei şi au fost avizate, conform surselor Edupedu.ro.

Amintim că ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a amintit, cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, că “începând cu anul şcolar 2023-2024, disciplina “Istoria Evreilor. Holocaustul” va fi cuprinsă în planurile-cadrul ale învăţământului secundar supe-rior.” Cu excepţia elevilor din învăţământul profesional special, toţi elevii de clasa a XI-a vor studia „Istoria evreilor. Holocaustul”, disciplină ce are alocată o oră pe săptămână. Elevii din învăţământul profesional special vor avea noua disciplină în clasa a XII-a.

Această schimbare vine cu ore în plus pentru liceeni. Spre exemplu, elevii de la filiera tehnologică vor avea în plus 33 de ore pe an în trunchiul comun.

Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani: disciplina va fi studiată în clasa a XI-a – 1 oră pe săptămână. Până acum, elevii de clasa a XI-a aveau în trunchiul comun 330 de ore pe an şcolar.

După modificare, aceştia vor avea în total 360 de ore pe an şcolar. Învăţământul profesional special: disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” va fi studiată în clasa a XII-a – 1 oră pe săptămână. Acum aceştia au pe an 240 de ore în trunchiul comun. Din toamnă vor fi alocate 270 de ore în trunchiul comun.

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică: 1 oră pe săptămână în clasa a XI-a.

La cele 18 ore pe săptămână din trunchiul comun a fost adăugată încă o oră.