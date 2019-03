Elevii Şcolii Gimnaziale Bălcescu-Petofi au marcat „Ziua Mondială a Apei”

Elevii Şcolii Gimnaziale „Bălcescu-Petofi” Satu Mare au desfăşurat de „Ziua Mondială a Apei” şi de „Ziua Mondială a Meteorologiei” o serie de activităţi dedicate celor două elemente vitale pentru om şi mediul înconjurător – apa şi aerul, elemente care dau unicitate planetei noastre, ele susţinând şi condiţionând existenţa miraculoasă a vieţii pe Terra.

Într-o lume contemporană tot mai tehnologizată şi mai poluată, elevii ciclurilor primar şi gimnazial, sub îndrumarea cadrelor didactice, au lucrat la diverse proiecte pe teme de mediu asupra celor două elemente menţionate. Apoi, ei au participat şi la aplicaţii practice sub forma unor vizite de documentare care au avut loc la Uzina de apă de la Mărtineşti, la Staţia Meteorologică Satu Mare şi la Aeroportul Internaţional Satu Mare.

Un slogan premiat

La şcoală, elevii din clasele a VIII-a A, B, C şi D, sub îndrumarea profesoarei de chimie Maria Ioniţă, au întocmit portofolii şi referate despre importanţa menţinerii curate a surselor de apă şi a economisirii acesteia în contextul unei dezvoltări durabile. La rândul lor, elevii din clasa a IV-a A, sub îndrumarea profesorului pentru învăţământ primar Maria Camelia Coşarcă, au marcat Ziua Mondială a Apei, cu tematica „Importanţa apei în viaţa noastră prin ochii copiilor”. A fost proiectată o prezentare PowerPoint prin care elevii trebuie să conştientizeze importanţa apei pentru viaţa Terrei şi apoi au realizat desene conţinând mesaje cu îndemnuri în vederea păstrării şi protejării calităţii apei având ca titlu „Importaţa apei în natură, văzută prin ochii copiilor”. În continuare, elevii clasei a II-a B sub îndrumarea învăţătoarei Alina Mureşan, au dat şi cel mai bun slogan pentru „APASERV” Satu Mare, premiat cu locul I, concretizat în cuvintele „Gândeşte limpede & Bea curat!”. Împreună cu elevii clasei a II a A, conduşi de profesoara pentru învăţământ primar Tamara Bădescu, au participat la vizita la „APASERV” Satu Mare.

În vizită la unităţi economice

Elevi din clasele V-VIII, sub îndrumarea profesoarelor de biologie Gyöngyi Dolhai, directoare adjunctă, Codruţa Nadoş, precum şi a profesorului de geografie Vasile Cuceu au efectuat vizite de documentare la Uzina de apă de la Mărtineşti, la Staţia Meteorologică Satu Mare şi la Aeroportul Internaţional Satu Mare. În toate aceste unităţi, atât elevii, cât şi cadrele didactice au fost întâmpinaţi cu multă căldură de specialiştii ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor instituţii şi au primit informaţii detaliate şi de calitate cu ajutorul cărora şi-au putut îmbogăţi cunoştinţele dobândite în cadrul diferitelor materii studiate la clasă. Astfel, în urma vizitei la „APASERV” Satu Mare, organizată cu elevii, au putut afla că miliarde de oameni trăiesc fără o sursă sigură de apă şi că sloganul ales anul acesta pentru desfăşurarea acestui eveniment: „Leave No One Behind / Nu lăsa pe nimeni în urmă” se referă la faptul că la nivel mondial, 80% din persoanele care locuiesc în zonele rurale sunt nevoite să utilizeze surse de apă nesigure şi neprotejate de unde vine necesitatea asigurării disponibilităţii şi a gestionării durabile a apei pentru toţi oamenii, iar acest acest lucru înseamnă că nu trebuie lăsat nimeni în urmă. Cu ajutorul explicaţiilor date de manager Ceteraş alături de inginerul Malancaş şi de laborante, elevii au putut urmări procesul tehnologic prin care apa provenită din foraje devine una dintre cele mai bune ape potabile din ţară şi este distribuită în cele mai bune condiţii consumatorilor proveniţi atât din municipiu cât şi din zonele rurale adiacente.

La staţia meteo

„Soarele, Pământul şi Vremea” a fost tema anului 2019, de „Ziua mondială a meteorologiei” şi toate aceste elemente sunt strâns legate şi la fel de valoroase pentru om şi mediu deoarece Soarele este sursa de energie cu care funcţionează Pământul şi generează fenomenele meteorologice respectiv vremea. Informaţii despre starea vremii, aparatele şi instrumentele de măsurare a variaţiilor elementelor meteorologice (temperatura aerului şi a solului, precipitaţiile atmosferice şi presiunea atmosferică – vânt) şi modul lor de transmitere şi prelucrare au fost oferite prin amabilitatea doamnei meteorolog de serviciu de la Staţia Meteorologică Satu Mare.

În final, pentru a observa una dintre numeroasele activităţi umane cotidiene în care starea vremii este esenţială, s-a vizitat Aeroportul Internaţional Satu Mare, „poarta aeriană” de intrare în acest colţ de ţară, ce leagă simbolic prin zborurile efectuate Cerul cu Pământul peste etajul norilor şi printre anomaliile vremii şi vremurilor. Cei prezenţi au putut observa aterizarea şi zborul unei curse aeriene, iar prin amabilitatea căpitanului şi a echipajului s-a putut vizita aeronava. Turul aeroportului şi explicaţiile personalului, date de personalul care au condus grupul de vizitatori, au impresionat elevii şi cadrele didactice însoţitoare, majoritatea aflaţi pentru prima dată în Aeroportul sătmărean, astfel că au fost încântaţi de cele văzute şi de experienţa trăită.

Activităţile desfăşurate au avut un impact pozitiv asupra comportamentului elevilor participanţi deoarece li s-a oferit astfel oportunitatea de a-şi valorifica unele cunoştinţe dobândite formal în cadrul unor activităţi non-formale, contribuind la dezvoltarea unui spirit ecologic şi la responsabilizarea elevilor în relaţie cu ceilalţi şi cu mediul înconjurător.

Informaţiile ne-au fost oferite de profesorul Vasile Cuceu.