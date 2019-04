Eleva Andreea Varga a scris 6 pagini de nemulţumiri la simularea examenului de Bacalaureat

Andreea Varga, preşedinta Consiliului Judeţean al Elevilor Satu Mare şi elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, s-a aflat printre elevii care au protestat la simularea probelor de Bacalaureat. Şi nu oricum! În loc să rezolve cerinţele pentru simularea la Limba şi literatura română, eleva a redactat şase pagini în care a cuprins toate nemulţumirile pe care le are vizavi de sistemul de învăţământ românesc.

Cele scrise de Andrea au fost făcute publice chiar de mama acesteia pe Facebook, însoţite de descrierea: “O lecţie de viaţă pe care am învăţat-o de la fiica mea de 17 ani… Mi-aş dori să ajungă şi la cei cărora le este adresată de fapt.”

În continuare redăm o parte din cuprinsul celor scrise de elevă:

„Stimaţi profesori, probabil aţi înţeles deja că aceasta nu este o lucrare ca toate celelalte şi că am ales să mă alătur protestului Consiliului Naţional al Elevilor, în loc să rezolv subiectul. (…)

Toată această poveste cu simulările nu a fost decât picătura care a făcut ca paharul să dea pe dinafară: elevi, părinţi şi profesori care au ajuns la concluzia că e destul şi că ar fi cazul ca aceste experimente făcute de Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N) să înceteze. Deşi este un demers lansat de elevi, mulţi părinţi şi profesori au decis să ni se alăture. De ce? Pentru că toate aceste nedreptăţi se reflectă asupra tuturor. (…)

Scopul acestui protest este de a-i face pe cei de sus şi din jurul nostru să înţeleagă că noi, elevii, avem o voce, o părere, o speranţă că reforma învăţământului nu se va mai face din pix, cu modificări peste noapte, cu schimbarea regulilor jocului în timpul jocului şi, dacă nu noi, cel puţin generaţiile viitoare să se bucure de un sistem educaţional care să le dezvolte gândirea critică, abilităţile în diverse domenii, talentele etc. (….)

De ce vrem să schimbăm sistemul de învăţământ şi am ales să protestăm astfel? Deoarece educaţia de azi îl formează pe omul de mâine, om pe care noi îl numim viitorul ţării.

Cât despre forma de protest, exact aşa cum părinţii noştri ies în stradă pentru abrogarea ordonanţelor de urgenţă, exact aşa şi noi am căutat o modalitate de a ne face auziţi, pentru că ştim că acum argumentul oamenilor mari este că suntem minori şi că nu putem decide singuri, dar peste câteva luni sau un an, când terminăm clasa a XII-a, se presupune că suntem şi noi adulţi şi putem lua decizii fără ajutorul lor.

Ei bine, eu am decis. Am decis că nu mai vreau să se facă modificări în timpul anului şcolar care să mă afecteze, am decis că vreau ca şcoala să-mi dezvolte mai mult decât competitivitatea, am decis să protestez pentru că fiecare om contează şi am decis că ţara asta poate avea un viitor mai bun dacă luptăm pentru asta. (…)

Ar fi cazul să nu mai putem spune că “O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale este o operă care aparţine genului dramatic şi care descrie nu doar politica vremii, ci şi pe cea actuală. Ar fi cazul să demonstrăm că nu mai suntem pe vremea lui Alexandru Lăpuşneanu şi că cei cu defecte patologice nu au ce căuta în conducerea ţării. Avem democraţie, deci principiul “dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreu” nu mai este valabil. (…)

Aş mai putea spune multe (…).Vreau totuşi să îmi aloc timp pentru rezolvarea subiectului propriu-zis, dar pe ciornă. (….)

Ştiu că trebuie evaluate cunoştinţele şi ştiu că din această simulare reiese unde am avea de lucru, dar ştiu şi că voi avea subiecte grilă la matematică şi s-a anunţat abia în data de 14 martie.

Tot respectul pentru cine a citit până aici pentru că ştiu că s-ar putea numi muncă de voluntariat ce faceţi dumneavoastră, domnii profesori, atunci când sunteţi nevoiţi a corecta lucrările de la simulări (#foaiagoală)”, este mesajul transmis de eleva Andreea Varga.