1890 de câini au defilat pe Stadionul Someşul

Un Pudel din Slovacia a câştigat titlul de cel mai frumos câine din cele două zile de expoziţii canine de la Satu Mare

Un final de săptămână de excepţie, de asta au avut parte iubitorii de câini din Satu Mare care au ales să îşi petreacă timpul vizitând expoziţiile canine internaţionale organizate de Filiala Satu Mare a Asociaţiei Chinologice din România. Locaţia, ca la ediţiile anterioare, a fost Stadionul Someşul

din municipiul Satu Mare care încă din prima zi de concursuri canine putem spune că a fost plin.

Weekendul chinologic de la Satu Mare s-a bucurat nu doar de un număr mare de participanţi care au intrat în ringurile evenimentului cu exemplare superbe din zeci de rase, ci şi de un public numeros.

Arbitrajele au fost făcute în 12 ringuri

În prima zi de expoziţii, sâmbătă, 13 aprilie, au avut loc două mari expoziţii, cea naţională şi cea internaţională, în cazul expoziţiei naţionale puţin după prânz fiind finalizate arbitrajele în cele 12 ringuri şi acordate titlurile de cel mai frumos câine al grupului. Au fost zece grupe FCI, rasele fiind împărţite în cele zece grupe. După-masa primei zilei a fost dedicată expoziţiei internaţionale, iar apoi programelor de Best in Show. A fost ales cel mai frumos junior şi cel mai frumos câine al expoziţiei naţionale. Practic, după deschiderea oficială a expoziţiilor, sâmbătă au avut loc arbitrajele pe ringuri, arbitrajul Best of Group, iar în încheiere Best in Show C.A.C. şi C.A.C.I.B. Iată rezultatele expoziţiilor din prima zi: C.A.C.: grupa 1 – Best of Group (BOG) – ciobănesc australian, grupa 2 – BOG Boxer, grupa 3 – BOG Jack Russel Terrier, grupa 4 – BOG Teckel Standard păr scurt, grupa 5 – BOG Basenji, grupa 6 – BOG Dalmaţian, grupa 7 – BOG Viszla maghiar cu păr scurt, grupa 8 – BOG Golden Retriever, grupa 9 – BOG Terrier Tibetan, grupa 10 – BOG Ogar afgan. Best in Show C.A.C. 2019 a fost desemnat un exemplar de Ogar Afgan, iar Junior Best in Show un Akita American. La expoziţia C.A.C.I.B. 13 aprilie: grupa 1 – BOG Puli, grupa 2 – BOG Cane Corso, grupa 3 – BOG Jack Russel Terrier, grupa 4 – BOG Teckel Standard cu păr scurt, grupa 5 – BOG Akita American, grupa 6 – BOG Dalmaţian, grupa 7 – BOG Viszla maghiară cu păr scurt, grupa 8 – BOG Cocker Spaniel Englez, grupa 9 – BOG Terrier Tibetan, grupa 10 – BOG Ogar afgan, Best in Show C.A.C.I.B. 13 aprilie: un Cocker Spaniel Englez.

Parada handlerilor seniori în costum popular naţional, piesă de rezistenţă a evenimentelor de la Satu Mare

În cea de-a doua zi de expoziţii, duminică, 14 aprilie, a avut loc expoziţia internaţională C.A.C.I.B. şi o serie de evenimente foarte interesante pentru publicul spectator. În prima parte a zilei s-au făcut arbitrajele pe ringuri, a avut loc mult îndrăgita paradă a handlerilor seniori în costum popular naţional, Dog Dancing şi închiderea expoziţiei cu Best in Show. La ediţia de anul acesta a evenimentelor chinologice a participat o şcoală de dresaj din Debrecen, Ungaria, care a făcut o prezentare de agility şi câteva sporturi diverse pentru câini. Un nivel calitativ ridicat am putea spune că a fost una din caracteristicile ediţiei cu numărul 43 a expoziţiilor canine de la Satu Mare, C.A.C. şi C.A.C.I.B. 2019. În total au fost înscrişi în competiţii 1.890 de câini, exemplare superbe din numeroase rase şi venite din 22 de ţări. Au venit la Satu Mare concurenţi chiar şi din Thailanda. Au fost înscrişi în concursul C.A.C. de sâmbătă, 13 aprilie, 613 câini, în aceeaşi zi, doar la C.A.C.I.B. – 661 câini, iar duminică la C.A.C.I.B. 616 exemplare.

Discutând cu Laszlo Papp, membru al filialei sătmărene a Asociaţiei Chinologice Române, aflăm că la ediţia din acest an a expoziţiilor de la Satu Mare au fost foarte mulţi străini participanţi: “În ultima perioadă am avut foarte multe expoziţii canine organizate în ţară, în Timişoara două expoziţii internaţionale, Cluj, săptămâna trecută la Bistriţa. La toate acestea, expozanţii din România au fost în număr mare, în jur de 500. Noi, la Satu Mare, avem cu mult mai mulţi străini”. Au fost prezenţi pe stadion câini din România, Ungaria, Ucraina, Polonia, Slovacia, Rusia, Lituania, Cehia, Austria, Letonia, Belgia, Danemarca, Israel, Serbia, Belarus, Grecia, Franţa, Germania, Muntenegru, Elveţia şi chiar şi din Thailanda. Sătmărenii au avut ocazia să admire exemplare superbe din rase precum Ciobănesc Românesc Mioritic, Ciobănesc Românesc Carpatin, Ciobănesc Românesc de Bucovina, Deutsche Schaferhund, Cane Corso Italiano, Berner Sennenhund, Hovawart, Leonberger, Do-Khyi, Mastino Napoletano, Rottweiler, Deutsche Boxer, Deutsche Dogge, Dogo Canario, Tosa, Pug, Fila Brasileiro, Dogue de Bordeaux, Bullmastiff, Mastiff, Dogo Argentino, Perro Dogo, Bulldog, Dobermann, Zwergpinscher, Tchiorny Terrier, Schnauzer, Newfoundland, Landseer şi multe alte rase.

Luna viitoare, la Oradea are loc Expoziţia mondială pentru rasa Boxer

Ce rasă e la mare modă în această perioadă este întrebarea ce i-am adresat-o specialistului din cadrul Asociaţiei Chinologice Române, Laszlo Papp, de altfel un arbitru al expoziţiilor canine care în domeniu nu mai are nevoie de nicio prezentare: “Asia Centrală este o rasă foarte populară. Dacă ne luăm după numărul lor, numărul cuiburilor şi al puilor născuţi, Asia Centrală vine pe locul al doilea după Ciobănescul German, luând datele din cartea de origine. După Asia Centrală vine Cane Corso Italiano, American Staffordshire Terrier. Acestea sunt rasele populare”.

Puteti citi continuarea in editia tiparita din 15 aprilie 2019 sau in editia online.