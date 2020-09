E tot mai greu să faci opoziţie

E din ce în ce mai greu să faci opoziţie. Ce înseamnă a face opoziţie? În primul rând a nu fi de acord cu nimic din ceea ce face guvernul.

A face opoziţie înseamnă a contesta măsurile de protecţie anti-Covid-19 decise de guvern, considerând că se încalcă drepturi şi libertăţi cetăţeneşti.

A face opoziţie mai înseamnă a nu crede că virusul este atât de periculos şi că guvernul profită de ocazie pentru a lua decizii ce conduc spre un nou tip de dictatură. Un partid de opoziţie simte că are obligaţia de a trage atenţia puterii că prin măsurile restrictive distruge economia. În acelaşi timp, opoziţia se simte datoare să ceară majorarea pensiilor, eventual a salariilor, dublarea alocaţiilor pentru copii etc. etc.

Să nu uităm că zilele acestea începe noul an şcolar, iar opoziţia, recunoscând pericolul infectării, cere amânarea cursurilor până se va mai domoli pandemia. Nu se poate trece peste alegeri. De ce să nu fie amânate? Iar dacă alegerile locale vor fi amânate, de ce să nu se amâne şi alegerile parlamentare? Da, este din ce în ce mai greu să faci opoziţie. Pentru că, prin definiţie, un partid de opoziţie trebuie să fie împotriva tuturor măsurilor luate de guvernul în funcţiune.

Reiese de aici că este mai uşor să fii la guvernare decât în opoziţie. Ca guvern ai întreaga responsabilitate. Protecţia cetăţenilor în faţa pericolului de infectare cade în sarcina guvernului. Buna desfăşurare a cursurilor şcolare, dar şi repornirea economiei sunt sarcini ale guvernului. Se intersectează pe undeva, în vreun punct cât de minuscul, responsabilităţile puterii şi ale opoziţiei? La nivel naţional este de neimaginat ca un partid de opoziţie să fie în acord cu un partid de guvernare. O cât de mică înţelegere este considerată blat.

La nivel local lucrurile ar trebui să fie mai nuanţate, dar fiecare organizaţie judeţeană, fiecare cetăţean înregimentat politic se simte obligat să se racordeze liniei politice a partidului din care face parte. O dispută la nivel central între liderii naţionali nu se deosebeşte de o dezbatere la nivel local. Există un fir roşu ce străbate un partid de sus până jos. În disputele interpartinice se folosesc aceleaşi argumente şi contra-argumente.

Ar rezulta de aici că în interiorul aceluiaşi partid există o unitate de gândire şi de acţiune care dau identitate şi specificitate formaţiunii respective. Practic, liderul naţional poartă în sine întreaga ideologie a partidului. Ajungem, însă într-un punct sensibil. Actualii liderii nu sunt, din păcate pentru ei, foarte mari oratori. În cazul PSD este suficient să-l comparăm pe Marcel Ciolacu cu un Ion Iliescu sau Adrian Năstase. Desigur, păleşte chiar şi faţă de un Mircea Geoană. Ludovic Orban, ca orator, nu se ridică la nivelul lui Crin Antonescu. Nici Kelemen Hunor nu are personalitatea fostului lider UDMR Marko Bela. Liderii ALDE şi Pro România nu pot fi comparaţi cu nimeni întrucât ei sunt fondatorii partidelor pe care le conduc. Un caz aparte îl reprezintă Traian Băsescu. Un om care trage după el un partid.

Nu există termeni de comparaţie nici în cazul liderilor USR şi PLUS. Dan Barna şi Dacian Cioloş ar trebui să creeze un stil, dar cele două formaţiuni au un statut aparte. Sunt încă în formare, ezită să adopte o ideologie pe faţă. Vor vira spre stânga? Sunt elemente care le recomandă ca viitoare purtătoare de stindarde ale stângii postmoderne. Poate acesta este şi motivul pentru care Ludovic Orban nu a inclus USR şi PLUS printre viitorii parteneri de guvernare, alături de UDMR şi PMP, formaţiuni clasicizate. Este greu să faci opoziţie când nu ai o ideologie clară, un program bazat pe principii ferme. Este greu şi să guvernezi atunci când te pretinzi partid de dreapta, dar te vezi obligat să iei mereu măsuri de stânga.