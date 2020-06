Duckadam şi-a dat demisia de la FCSB

Demisie importantă din staff-ul echipei FCSB. ”Eroul de la Sevilla”, nimeni altul decât Helmut Duckadam a luat o decizie radicală în ce priveşte statul său la gruoparea patronată de Gigi Becali. Fostul portar al Stelei, câştigător al Cupei Campionilor Europeni în anul 1986 a hotărât să îşi dea demisia din funcţia de preşedinte de imagine al echipei bucureştene.

”Am hotărât să-mi înaintez demisia de la FCSB.. De ce am făcut asta? Am simţit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. E mai onorant decât să fii dat afară” a spus fostul portar. Ex-oficialul de la FCSB a povestit că salariul său a suferit modificări de-a lungul timpului şi că şi-a dat seama acum că nu mai are loc la club.

Helmut Duckadam se afla în conducerea clubului FCSB din 2010. Iniţial a avut un salariu de 2.000 euro lunar redus până la 2.000 de lei odată cu apariţia pandemiei. Prezenţa lui în staff-ul FCSB-lui i-a adus multe critici din partea foştilor colegi care l-au acuzat că a devenit ”sclavul” lui Becali.

De-a lungul carierei, fostul portar a evoluat doar la Steaua şi la trei formaţii arădene: UTA, Vagonul şi Constructorul. Duckadam are şi două selecţii în prima reprezentativă a României.