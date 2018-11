DREPTURI PENTRU ROMÂNII DIN UCRAINA

Aproape 500 000 de români trăiesc în Ucraina şi sunt loiali acestui stat. Statul vecin nu se mulţumeşte cu loialitatea acestora ci a trecut oficial la deznaţionalizarea lor. În regiunea Odessa deznaţionalizarea a început după independenţa Ucrainei şi s-a intensificat după semnarea tratatului de prietenie cu România prin impunerea limbii „moldoveneşti” în locul celei române, după modelul autorităţilor rusofone din Tiraspol. În regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia, unde situaţia românilor era rezonabilă până recent, s-a pregătit de câţiva ani şi se pregăteşte în continuare în privinţa educaţiei, a presei şi a funcţionării limbilor o legislaţie care duce explicit la pierderea drepturilor naţionale avute până în prezent.



Doamna ministru Grinevyci a declarat că „Ucraina nu va modifica articolul 7 din „Legea educaţiei” deoarece concluzia Comisiei de la Veneţia nu o obligă să modifice acest articol 7. În Uniunea Europeană nu există standarde unice în privinţa educaţiei în limba maternă. Există situaţii, ca Franţa şi Grecia, în care nu se învaţă deloc în limba minorităţilor şi există situaţii ca România în care minorităţilor le sunt asigurate drepturi la standarde înalte.

Românii din Ucraina îşi doresc în Ucraina drepturi ca ale minorităţilor din România şi nu drepturi ca ale minoritarilor din Franţa sau Grecia.

Cerem ferm ca proaspăta lege a educaţiei din Ucraina să se modifice urgent astfel încât în limba română să se predea în regiunile Cernăuţi, Odessa şi Transcarpatia într-un număr de şcoli proporţional cu procentul românilor/moldovenilor de la ultimul recensământ, iar limba de stat ucraineană să fie studiată exact în numărul de ore în care şi în România se studiază româna în şcolile minoritare.

Să nu se negocieze cu Kievul nicio oră de limbă română mai puţin în Ucraina decât orele de limbă maternă a minorităţilor în România. Să nu se accepte discursuri „liniştitoare” cum că nu se vor închide şcolile din satele româneşti. Este clar că nu se vor închide şi nu se vor dărâma ci problema este că legea în vigoare prevede reducerea drastică a numărului de ore în limba română din aceste şcoli. Dacă la liceu limba de studiu de bază va fi ucraineana nu va mai fi motivaţie ca în ciclul primar sau gimnazial să se studieze în română. Părinţii nu vor mai dori limbă maternă în ciclul primar dacă la liceu limba de bază va fi ucraineana şi dacă la universitate se va studia exclusiv în ucraineană.

Să se ceară neapărat şi studiu în limba română în universităţile ucrainene din Cernăuţi, Izmail, Odessa şi Ujgorod aşa cum minoritarii din România au la universităţile din Cluj, la pachet cu recunoaşterea studiilor urmate în România. Prin tratatul din 1997 dintre România şi Ucraina, partea ucraineană s-a angajat să deschidă la Cernăuţi o universitate multiculturală. În acel moment România nu se afla în UE şi nu avea cum să someze Ucraina să îşi respecte angajamentul. Acum România poate valorifica avantajul că este în UE pentru a cere Ucrainei să îşi îndeplinească această obligaţie bilaterală veche şi neonorată. Acum România are drept de veto la intrarea Ucrainei în UE. În următorii 200 de ani România nu va mai avea acest ascendent asupra ţărilor vecine nemembre UE. Să se folosească acest avantaj, unic în istorie, pentru a determina ţările vecine României să acorde drepturi românilor de acolo la standarde pe care România însăşi le aplică minorităţilor.

În România minorităţile au în orar peste 90% limbă maternă. Aşa trebuie să fie şi în regiunile Cernăuţi, Odessa şi Transcarpatia. Nici cu un procent mai puţin, indiferent ce a zis Comisia de la Veneţia. Trebuie să se spună clar Ucrainei că România are drept de veto la intrarea acesteia în UE şi că va uza de acest drept dacă românilor din Ucraina nu li se vor asigura urgent în lege acelaşi statut pe care îl au minorităţile în România chiar dacă altfel zice Comisia de la Veneţia.

Trebuie să se ceară răspicat ca şi în regiunea Odessa (unde la recensăminte românii se declară tradiţional „moldoveni”) să se studieze limba română şi nu moldovenească, din următoarele motive:

a)pentru că şi moldovenii din R.Moldova studiază în toate şcolile exclusiv limba română şi nu moldovenească;

b)pentru că în România şi cei care se declară tradiţional ruteni învaţă doar ucraineana (din respect faţă de statul ucrainean);

c)pentru că în chiar regiunea Odessa s-a studiat în anii trecuţi limba română sau „limba română/moldovenească” şi că abia în anii din urmă se fac presiuni ca pe manuale să apară doar „limba moldovenească”;

Să se ceară răspicat Ucrainei să reintroducă limba română în şcolile din care aceasta a fost scoasă după independenţa Ucrainei.

Să se ceară răspicat Ucrainei ca să introducă limba română şi în localităţi urbane spre care au migrat românii din satele apropiate. Trebuie să existe şcoli româneşti şi în oraşul Odessa şi în oraşul Izmail şi în oraşul Reni şi în localităţi din estul Nistrului etc. (localităţi unde procentul sau numărul românilor/moldovenilor nu este neglijabil).

România depăşeşte cu mult standardele cerute de Comisia de la Veneţia în ceea ce priveşte învăţământul în limbile minorităţilor şi de aceea să solicite acelaşi lucru şi ţării prietene Ucraina. Problema minorităţii române din Ucraina este o problemă bilaterală şi nu una după prevederi ale vreunei comisii care are standarde mai joase decât cele din România.

Este falsă problema reciprocităţii înguste dintre „românii din Ucraina şi ucrainenii din România” fiindcă sunt 500 000 români/moldoveni în Ucraina la doar 50 000 ucraineni în România. România ar fi ipocrită dacă ar da, pe principiul „reciprocităţii”, doar atâtea şcoli de limbă maghiară în România câte şcoli de limbă română sunt în Ungaria. Ar fi nedrept fiindcă în România sunt de zeci şi zeci de ori mai mulţi maghiari decât români sunt în Ungaria.

Trebuie să se convingă/someze Ucraina să adopte exact aceleaşi standarde pentru minorităţi pe care le are România, fără nicio derogare.

Trebuie să se convingă/someze Ucraina că România va uza de dreptul său de veto în UE dacă acest pachet de cereri legitime nu se va implementa urgent. Trebuie să fie convinşi vecinii şi prietenii ucraineni că această cerere nu este un moft al României ci că acestea sunt în România standarde şi valori fireşti pentru minorităţi, standarde şi valori aplicate de stat cu bună credinţă şi acceptate de majoritatea română şi că niciun guvernant/diplomat român nu se poate dezice de ele nici în faţa propriului popor, nici în faţa minorităţilor din România, nici în faţa comunităţilor româneşti de peste hotare, nici în faţa Europei şi nici în faţa istoriei.

Istoria va puncta negativ dacă România nu a valorificat conjunctura în care putea impune ţărilor din jur nemembre UE să aplice aceleaşi standarde minorităţilor româneşti pe care ea însăşi le aplică minoritarilor.

Să nu se accepte scăderea standardelor care li se aplică românilor de peste hotare tocmai în conjunctura în care s-ar putea impune standarde mult mai înalte pentru ei.