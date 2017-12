Dragnea precizează că la niciun porc tăiat de el nu a fost Kovesi

Liderul PSD Liviu Dragnea a susţinut, miercuri, că i-a dat „semnale” preşedintelui Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, pentru a-l invita la audieri, el arătând că e posibil să deţină informaţii importante şi menţionând că la niciun porc tăiat de el nu a participat Kovesi.

„Eu vreau să merg la Comisia SRI şi tot aştept de la domnul Manda să mă invite. Tot i-am dat semnale”, a spus Dragnea la Antena 3, potrivit Mediafax.

Întrebat de moderator ce fel de semnale a dat, dacă e nevoie de semnale pentru a fi audiat de Comisia SRI şi ce informaţii are, Dragnea a răspuns: „Da, public. Poate nu-mi dau seama că sunt de importante, dar dacă mă întreabă s-ar putea să deţin informaţii de care nici măcar eu nu sunt conştient că sunt importante”.

La întrebarea moderatorului dacă ar da detalii Comisiei SRI şi despre episodul tăiatului porcului de la sediul SRI T14, la care ar fi participat cu Kovesi şi Coldea, Dragnea a răspuns: „Eu nu am tăiat porc la SRI”.

„Eu am mai tăiat, şi acum câteva zile am participat la chestiunea asta, civilă, că fac aşa în fiecare an. (…) La niciun porc tăiat de mine nu a fost doamna Kovesi”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă a fost, însă, la un astfel de eveniment cu Kovesi şi Coldea, Dragnea a răspuns printr-o întrebare: „Sunteţi comisia SRI?”.

Chestionat dacă numai Comisiei SRI va spune lucrurile acestea, liderul PSD a răspuns: „Prima dată”.