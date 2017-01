Dragnea critică guvernul. Grindeanu e somat să tranșeze scandalul ordonanțelor

Scandalul imens din jurul Ordonanţelor pe Justiţie şi protestele de stradă nu sunt pe placul lui Liviu Dragnea. Șeful PSD şi al Camerei Deputaţilor critică guvernul şi le transmite oamenilor lui Sorin Grindeanu să tranşeze cât mai repede această problemă.

Dragnea e nemulţumit că măsurile economice luate de Executiv sunt „acoperite” de proteste şi scandaluri.

„Nu am fost la guvern. Am fost cu domnul Tăriceanu aici şi cu colegii ca să aşteptăm. Cu siguranţă nu comunic. Altul a spus Guvernul meu. Eu nu. Am ajuns ca în povestea Petrică şi Lupul. Vreau să comentez ce există. Vreau să ia o decizie. ori ea o decizie şi nimic sau să adopte ceva. Sunt o grămadă de măsuri economice şi nu le mai putem comunica. Să închidă acest subiect într-un fel sau altul. Să decidă ce cred ei. Sunt un guvern legitim votat de un parlament legitim.”, spune Dragnea, citat de stiripesurse.

Lideurl social democrat spune că vrea să vadă şi el ordonanţele şi că nu ştie ce conţin. „Ştiţi de ce vreau să văd ordonanţele? Ca să văd de ce a ieşit lumea în stradă. Nu ştiu dacă vor fi modificate. Sunt supărat că de o săptămână, două nu vorbim de teme economice. Noi îndeplinim programul punct cu punct, dar la fiecare întâlnire eram ăîntrebat de astea. Să se îmchidă subiectul ăsta.”, a mai spus Dragnea.

Liviu Dragnea: ‘Nu am înțeles care e supărarea’

Aproape 100.000 de români au ieșit, duminică seara, pe străzile din marile orașe pentru a protesta față de intenția guvernului de a adopta prin OUG grațierea și modificarea Codului Penal.

Liviu Dragnea, președinte al PSD și al Camerei Deputaților, spune că nu înțelege de ce au ieșit oamenii în stradă din moment ce atât CEDO, cât și CCR, vor decizii ale guvernului în cele două probleme.

”Vreau să știu de ce a ieșit lumea în stradă. Nu am înțeles care e supărarea! Preşedintele CEDO spune că trebuie să ia măsuri precum Italia, CCR vrea să punem în armonie deciziile cu Codul Penal. Eu am primit mesaje directe și indirecte de la susținătorii PSD care vor ca guvernul să fie lăsat să-și exercite prerogativele, că de aceea l-au votat.

În România nu mai există pedeapsă administrativă, toată lumea merge la închisoare. În ceea ce privește Codul Penal, s-au inspirat de la tehnocrați. Și atunci nu am văzut dezbateri, nici în sală, nici în stradă când s-au modificat zeci de articole din Codul Penal. Eu nu o să fiu ca Băsescu sau Iohannis.

Pot să iasă și 100.000 de oameni care să susțină altceva, guvernul are altă treabă.”, a spus Liviu Dragnea marți seară.

Întrebat unde a văzut protestele, Dragnea a răspuns: ”La televizor am văzut protestele.”.