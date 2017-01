Dragnea contraatacă. Propune două referendumuri

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni seara, la un post de televiziune, că social-democraţii intenţionează să organizeze, în această primăvară, două referendumuri pe tema familiei formată dintr-un bărbat şi o femeie şi despre eliminarea imunităţii, inclusiv pentru preşedintele României.

„Noi avem în minte alte două referendumuri pe care le vom declanşa. Este un referendum pe care ne-am angajat să-l declanşăm cu tema «familia». S-au strâns peste 3 milioane de semnături şi este o temă de interes major, care ţine de substanţa societăţii noastre. Iar a doua temă, eu am spus-o de un an şi jumătate în spaţiul public şi o spun în continuare, chiar dacă unii colegi de-ai mei s-au supărat la vremea respectivă, un referendum privind regimul imunităţilor din România. Eu am spus-o mereu şi susţin în continuare: nu sunt de acord cu imunitatea parlamentară, dar nici cu cea a preşedintelui”, a afirmat Liviu Dragnea, citat de Mediafax.

Liderul PSD a ţinut să precizeze că în refrendumul pe care PSD doreşte să îl organizeze este vorba despre „imunităţile tuturor”.

„Noi vorbim de un articol fundamental din Constituţie: nimeni nu e mai presus de lege. Dacă nimeni nu e mai presus de lege, imunităţile trebuie să dispară pentru toţi (…) E vorba de principiu. Nu mai e preşedinte Iohannis, în 2019 vine altcineva, e vorba de un principiu. Un preşedinte în funcţie, aşa cum e prevederea respectivă, omoară un om pur şi simplu. Este în continuare preşedinte cinci ani, pentru că nu poate fi judecat? Nu mi se pare în regulă. Noi avem în plan în primăvara (organizarea referendumurilor – n.r.) şi sigur că vrem să facem în primăvară. Mi se par două teme importante”, a completat Dragnea.

Preşedintele PSD şi-a exprimat neîncrederea că preşedintele Klaus Iohannis „va dori sa participe la o discuţie privind modificarea Constituţiei, pentru că s-ar putea să deranjeze”.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni seară, organizarea unui referendum pe tema modificării codurilor penale şi a graţierii, afirmând că protestele au arătat că este o temă de larg interes pentru cetăţeni.