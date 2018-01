Dragnea anunță că nu va mai face nicio propunere de premier

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că nu va propune marţi, în şedinţa CEx PSD, niciun nume pentru funcţia de premier, dar după discuţii va vota şi îşi va asuma votul.

„Se pare că eu am mână foarte proastă şi nu numai acum ci încă cel puţin 10 cazuri. Le-am spus colegilor că nu voi face nicio propunere. La Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai Tudose am avut discuţie cu fiecare în parte şi s-a conturat propunerea pe care am făcut-o eu. Mâine voi vota propunerea care iese din dezbatere şi imi voi asuma votul. Au fost colegi care au votat împotriva lui Tudose şi acum sustineau şi care reproşau ca au votat în necunoştinţă de cauză. Îmi voi voi asuma votul după ce se vor discuta mai multe propuneri”, a declarat Liviu Dragnea.

Acesta spune că va sta cu liderii PSD „până iese fumul alb”.

Întrebat dacă s-a gândit la demisie, Dragnea spune: „Nu m-am gândit la asta. Mi-am asumat că am făcut o greşeală când am făcut această propunere”.

Liderii PSD se vor reuni marţi, la ora 11.00, în şedinţa CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru funcţia de premier, după demisia lui Mihai Tudose, notează stiripesurse.

Dragnea: Nu cred că preşedintele este fericit, dar cred că va respecta Constituţia

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, răspunzând la o întrebare legată de posibilitatea ca preşedintele Klaus Iohannis să nu mai numească un premier PSD, că probabil preşedintele nu este fericit de situaţia actuală, dar crede că va respecta majoritatea parlamentară.

„Preşedintele Klaus Iohannis nu este fericit probabil de situaţia în care am ajuns. Cred că preşedintele va respecta însă Constituţia şi majoritatea parlamentară”, a declarat Liviu Dragnea, după şedinţa CEx care a decis retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose.

Liderul PSD a declarat că a discutat cu Călin Popescu Tăriceanu şi va avea marţi o întâlnire cu acesta.

Întrebat dacă PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, Dragnea a declarat: „noi suntem de pregătiţi de alegeri oricând dar nu cred că se gândeşte preşedintele la asta”.

Dragnea denunță un personaj veninos

Liviu Dragnea lasă să se înțeleagă că ultimele acțiuni ale lui Mihai Tudose au fost ordonat de ”personaj veninos”. Șeful PSD a refuzat să spună, deocamdată, cine e, dar a anunțat că următorul premier al PSD nu va mai putea fi atins de personajul ”dintr-o instituție a statului care a făcut și face foarte mult rău”.

Deși spune că că CEX va stabili componența viitorului Guvern, Dragnea s-a dat de gol: a anunțat ce miniștri nu se vor regăsit în noul executiv.

”Sunt convins că o să am o relație cu Mihai Tudose exact cum am avut înainte de a fi premier. E un personaj veninos dintr-o instituție a statului care a făcut și face foarte mult rău. Nu o să mai aibă cum să facă cu următorul premier. Asta e una dintre miciunile unor miniștri, că are dublă comandă. Nu o să îi mai vedeți în Guvern. Nu vreau să spun acum despre ce persoană e vorba. O să spun mai târziu, că nu plec din țară. Îmi e teamă că nu mă mai căutați și eu vreau să mai apar la televizor, că nu am mai fost în ultimele săptămâni.”, a anunțat Liviu Dragnea.

Reproșuri pentru Tudose

Liviu Dragnea a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre demisia lui Mihai Tudose și reproșurile care i s-au adus. Liderul PSD afirmă că exista o stare de conflict între partid și Executiv, și chiar mai mult, un conflict în interiorul Guvernului, situație care nu mai putea continua.

”S-a discutat foarte deschis, în final s-a supus la vot propunerea ca premierul să demisioneze. Hotărâre adoptată cu 60 de voturi pentru, 4 abțineri și 4 voturi împotrivă. Au fost mai multe reproșuri, concluzia a fost că nu se mai poate continua așa, pentru că există o stare conflictuală între partid și guvern, cât și în interiorul guvernului. Există o nemulțumire legată de faptul că membrii de partid așteptau cu toții un bilanț al guvernării și prezentarea măsurilor pentru 2018, în schimb au văzut apariții televizate care nu trebuiau să fie. A fost o avalanșă de puncte de vedere, lucruri care trebuiau discutate în partid, situația a escaladat și s-a ajuns ca 60 de colegi să spună că în mod realist nu aveam garanția că nu vom ajunge în aceeași situație, după ce tot după o emisiune televizată a fost discuția cu cele două colege. Se pare că am mână foarte proastă și nu numai în ceea ce privește propunerile de premier. Am spus că nu voi face nicio propunere. La Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai Tudose am avut discuții cu fiecare membru al CEx și s-a conturat această propunere. Mâine voi vota propunerea care iese din dezbatere și îmi voi asuma acest vot. Important e să fie un coleg care poate rezista la manipulări, la minciunile de care au fost înconjurați Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Va fi o dicuție foarte serioasă. Trebuie să fiu realist și corect și să spun că președintele Iohannis nu este fericit de situația în care am ajuns și asta ne-o asumăm. Cred că va respecta Constituția și va ține cont de majoritate. Am discutat cu domnul Tăriceanu, era deja informat, o să ne vedem. Vom garanta cu toții (că nu se ajunge din nou în această situație – n.r.). A vorbit și Carmen Dan, a vorbit și Mihai Tudose. Structura Guvernului nu cred că ar trebui schimbată. CEx va decide dacă va mai fi ministru Carmen Dan”

Potrivit RTV, liderul PSD a declarat și că anumiți miniștri au fost cei care au influențat relația sa cu Mihai Tudose, folosindu-se de anumite manipulări, fără a-i nominaliza.

”Nu îi veți mai vedea în Guvern și veți ști care sunt” a conchis liderul PSD.