Drăghici a demisionat din PSD

Mircea Drăghici a anunțat că a demisionat din PSD și va activa ca deputat neafiliat. Drăghici a fost trezorierul partidului.

„Am analizat cu multă responsabilitate situaţia politică actuală, PSD se află în reconstrucţie şi, pentru a întări parcursul pe care actuala conducere şi-l doreşte, am hotărât să iau o decizie radicală. Având în vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum şi starea mea de sănătate, astăzi am demisionat din PSD şi am comunicat acest lucru domnului președinte Marcel Ciolacu şi domnului secretar general Paul Stănescu, cărora le-am precizat şi dorinţa mea de a continua ca deputat neafiliat”, a anunțat Drăghici.

Acesta este la al treilea mandat, fiind de fiecare dată ales în judeţul Argeş, unde a candidat din partea PSD.

Fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în iulie 2019, într-un dosar în care este acuzat de delapidare şi utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate. El a mai fost trimis în judecată de DNA în noiembrie 2015, pentru complicitate la abuz în serviciu şi complicitate morală mijlocită (în forma complicităţii la instigare) la infracţiunea de abuz în serviciu.