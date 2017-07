Djokovic nu mai joacă anul acesta

Novak Djokovic (4 ATP) a anunțat că nu va mai juca niciun meci în acest an.

Sârbul de 30 de ani are probleme la un umăr, motiv pentru care s-a și retras în sferturile de la Wimbledon, într-un meci cu Thomas Berdych. A avut un an dezamăgitor, cu rezultate slabe la Australian Open, învins de Istomin în turul II, Roland Garros, eliminat de Thiem în sferturi, și Wimbledon, unde s-a retras în sferturi. Djokovic va rata astfel turneul US Open, al patrulea de Grand Slam al anului, și nu va juca nici la Londra, la Turneul Campionilor.