Dificultăţile şi neajunsurile USR

Preşedinte interimar al USR după demisia neaşteptată a lui Dacian Cioloş de la conducerea partidului după fuziunea USR-PLUS, o situaţie oarecum paradoxală o are Cătălin Drulă.

Una din marile probleme pe care le are partidul rezultat din fuziunea a două partide este nereceptarea lui Drulă de către opinia publică, ca lider politic.

Mai mult interimar decât preşedinte, fără carismă, incapabil să integreze USR într-o familie politică, atât preşedintele interimar cât şi partidul plutesc într-o confuzie generală din punct de vedere ideologic şi doctrinar. Este adevărat că nici Dacian Cioloş nu a reuşit să-i dea o direcţie politică. Mai mult decât atât, Cioloş a realizat că USR este un partid care nu poate fi condus. Ca o maşină fără frâne şi cu probleme la direcţie.

S-ar părea că useriştii sunt atât de adânc pătrunşi de ideea de libertate individuală, de dreptul la o opinie personală încât au transformat partidul într-o grupare haotică, anarhică. De aici li se trage şi calificativul peiorativ de “neomarxişti”.

Ultima propunere a lui Drulă, crearea unui “pol liberal democratic” nu face decât să confirme lipsa de percepţie realistă asupra eşicherului politic actual, văzut ca un spectru în ceaţă, difuz. Astfel înainte de a începe discuţiile pe marginea acestei propuneri, care, în fond, se vrea o nouă Convenţie Democratică, preşedintele interimar al USR face ordine în rândul partidelor care ar putea face parte din Pol.

Nu întreg PNL ar trebui să intre în această construcţie prevăzută în vederea alegerilor din 2024, ci doar “elementele modernizatoare”. Din “pol” ar putea face parte şi UDMR, dar şi de aici numai “oameni care au viziuni modernizatoare”.

Dacă propui un drum comun nu faci ordine în grădina eventualilor parteneri. Practic, Drulă propune o sciziune în PNL. Chiar denumirea de “pol liberal democratic” conduce spre fostul PDL. Fostul Partid Democrat Liberal s-a topit în masa PNL. Cine poate departaja membrii unui partid după o presupusă “viziune modernizatoare”?

Putem presupune că în USR deja s-au despărţit apele de uscat, iar Cătălin Drulă este urmat numai de useriştii “cu o viziune modernizatoare”. Presupunem că cei care nu îndeplinesc acest criteriu se vor îndrepta spre partidul pe care Dacian Cioloş a anunţat că şi-l va face. Practic, PLUS se desface de USR.

Deşi între cele două partide nu se putea face o distincţie clară, după fuzionare au apărut diferenţele. Dar nu esenţiale. Pentru că nici Dan Barna, nici Dacian Cioloş nu au putut imprima partidului o dinamică internă care să-i confere originalitate şi identitate politică inconfundabilă.

Că preşedintele interimar al USR, ca politician, este lipsit de abilitate, de diplomaţie, rezultă şi din modul în care îmbracă propunerea de formare a “polului” într-o critică necruţătoare la adresa guvernului condus de PNL. Adică de partidul pe care şi-l doreşte ca partener.

În fond, Drulă nu face altceva decât să preia în altă formulă recenta propunere de unificare a dreptei în jurul PNL. Este un lucru elementar că o construcţie politică are la bază formaţiuni politice în ansamblul lor, nu o adunare de “oameni de acţiune” care trebuie “să-şi găsească curajul” de a-l urma pe Drulă.

Ce se poate deduce din această propunere a lui Cătălin Drulă? În primul rând că USR nu pare dispus să se integreze într-o formulă de unificare a dreptei în jurul PNL. Liberalii, după alianţa cu PSD, în viziunea partidelor de dreapta, mai mici, sunt compromişi politic.

Se înţelege că la cele trei tipuri de alegeri din 2024, candidaţii PNL vor fi traşi la răspundere pentru alianţa cu PSD.

Asta este o şansă pentru partide ca USR şi AUR să se facă remarcate. Probabil PMP şi ALDE, posibil şi partidul lui Ludovic Orban, vor dispare prin fuziune în PNL.

Întrebarea esenţială este, însă, dacă PNL are nevoie de o alianţă cu USR? Dacă USR va accepta să intre într-o combinaţie cu PNL sau va decide să intre în alegeri singur, şi într-o situaţie şi în alta, USR este în dificultate.

Singur, este posibil ca USR să nu facă pragul electoral, împreună cu PNL riscă să obţină puţine locuri eligibile pe listele comune ale prezumtivei construcţii de unificare a dreptei.