Deschidere TIFF 2017 cu „Regele Belgiei”

„Regele Belgiei/ King of the Belgians” „Regele Belgiei/ King of the Belgians”, comedia scrisă şi regizată de Peter Brosens şi Jessica Woodworth, deschide oficial cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

Duo-ul de succes din lumea filmului independent (Altiplano, Al cincilea anotimp) revine la Cluj cu o poveste cu iz balcanic foarte apreciată de critici şi de public. Biletele pentru gala de deschidere costă 30 de lei şi pot fi cumpărate deja de pe www.biletmaster.ro şi direct de pe aplicaţia TIFF 2017. Personajele pitoreşti din film vor fi pe scena TIFF, iar una dintre surprizele serii va fi concertul extraordinar al corului „Sirenelor de la Marea Neagră”, formaţia feminină din film, în frunte cu Nina Nikolina, vedetă a muzicii populare în Bulgaria.

Grupul din film este format din cântăreţe selectate din coruri faimoase din ţara vecină: The Mystery of the Bulgarian Voices, câştigător al unui Grammy în 1990, Ansamblul Filip Kutev, Slavey Quartet şi Cosmic Voices from Bulgaria. Invitaţi speciali la gala de deschidere vor fi şi regizoarea şi scenarista americană Jessica Woodworth, protagonistul filmului – „regele” Peter Van den Begin, actorii Titus de Voogdt şi Lucie Debay, alături de Eka Bichinashvili, autoarea costumelor, şi scenografa Sabina Christova.

„King of the Belgians este o încântătoare farsă despre contradicţiile monarhiei, ale Belgiei şi ale Balcanilor”, scrie Variety. Filmul a avut premiera sold-out la Festivalul de la Veneţia şi a călătorit ulterior la Busan, Valladolid, Sao Paolo, Hamburg sau Salonic. În timpul unei vizite de stat în Turcia, regele Belgiei află că, în lipsa lui, ţara pe care o conduce s-a divizat. Decide să se întoarcă acasă, dar o furtună solară afectează toate reţelele de telecomunicaţii. Fără telefon şi-n imposibilitatea de a zbura către Belgia, dar cu puţin ajutor din partea unui regizor englez şi a unui formaţii feminine bulgare de muzică populară, părăseşte ţara în travesti şi pleacă în aventura vieţii sale, într-un road trip nebun prin Balcani.

Finalul celei de-a 16-a ediţii TIFF va fi la fel de spectaculos. „Dumnezeu să ne ierte/ Que Dios Nos Perdone” va închide festivalul duminică, pe 11 iunie. În thriller-ul regizat de Rodrigo Sorogoyen (câştigătorul Trofeului Transilvania cu Stockholm), într-un Madrid aflat în febra pregătirilor pentru vizita Papei, doi poliţişti realizează că nu sunt cu nimic mai presus decât criminalul în serie pe care îl urmăresc. „Un film magnific”, titrează El Pais despre producţia nominalizată la şase premii Goya şi premiată la San Sebastian pentru cel mai bun scenariu.