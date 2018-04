Derby-ul Beltiug – Moftinu Mic se joacă sâmbătă de la ora 11:00. Programul din judeţ

Sâmbătă şi duminică se joacă o serie de meciuri din campionatele de fotbal Elite, Liga 4 şi Liga 5. Capul de afiş îl reprezintă întâlnirea dintre Ştiinţa Beltiug (locul 2, 28 puncte din 12 meciuri) şi Crasna Moftinu Mic (locul 1, 31 de puncte din 11 meciuri).

Un derby care poate fi decisiv în stabilirea campioanei sezonului 2017-2018.

Altfel, meciurile juniorilor din judeţ încep de la ora 15:00, iar cele ale seniorilor de la ora 17:00. Sigur, cu unele excepţii. Program şi oficialii delegaţi de AJF Satu Mare.

Liga 4 Elite (etapa 15)

Sâmbătă, 28 aprilie

• Beltiug – Moftinu Mic (11:00 seniori, 13:00 juniori, C. Codrea, D. Costea, E. Pop, C. Por)

Duminică, 29 aprilie

• Dorolţ – Certeze (R. Bogdan, S. Tăbăcaru, J. Damian, Z. Pataki)

• Babţa – Carei (F. Chiş, T. Iuhasz, V. Ardelean, N. Morar)

• Micula – Doba (Ş. Peneghi, C. Miron, F. Moisa, Ş. Cseh)

• Oraşu Nou – Lipău 3-0 (f.j.)

• Negreşti stă

Liga 4

Seria A (etapa 18)

Sâmbătă, 28 aprilie

• Botiz – Medieşu Aurit (15:30, 17:30, M. Coman, S. Bărbuş, M. Sician, E. Halici)

Duminică, 29 aprilie

• Halmeu – Viile SM (A. Mandi, L. Lukacs, R. Miclăuş, I. Turtureanu)

• Livada – Lazuri (C. Chiorean, A. Sulyok, R. David, C. Ziman)

• Mădăras – Apa (C. Girati, C. Man, P. Pop, R. Chioreanu)

• Păuleşti – Dumbrava (C. Chiriloaia, C. Rebegea, D. Orha, T. Kegyes)

• Craidorolţ – Odoreu (E. Simon, A. Estan, T. Popescu, C. Matei)

• Oar – Vetiş (amânat)

Seria B (etapa 18)

Sâmbătă, 28 aprilie

• F. Căpleni – AS Căpleni (16:00, 18:00, C. Rebegea, Ş. Bathory, C. Man, I. Vigu)

• Berveni – Ghenci (A. Peter, M. Ciceu, A. Reday, Ghe. Niţă)

• Cămin – Foieni (13:00, 15:00, S. Kovacs, C. Toth, C. Miron, Z. Torok)

• Domăneşti – Ciumeşti (13:00, 15:00, Ş. Bathory, A. Boroş, D. Bonţidean, L. Năstruţ)

Duminică, 29 aprilie

• Tiream – Lucăceni (B. Rad, G. Chiorean, M. Vass, Z. Rozs)

• Santău – Andrid (L. Pop, Z. Kopriva, T. Kopriva, I. Iuhas)

• Sanislău – Pişcolt (S. Raţ, I. Bauer, A. Bauer, Ghe. Dumitraş)

Liga 5 (etapa 18)

Sâmbătă, 28 aprilie

• Ardud – Urziceni (16:00, M. Mihai, M. Ghencean, P. Căliman, G. Rus)

Duminică, 29 aprilie

• Supur – Porumbeşti (V. Cherecheş, O. Becse, M. Nagy, P. Lizak)

• Marna – Bercu (S. Petruţ, G. Sician, M. Bumbuc, V. Stoica)

• Căuaş – Crucişor (N. Sălăgean, F. Roşu, Z. Schwarzkopf, N. Şuta)

• Homoroade – Bogdand (12:00, A. Kovacs, N. Szucz, V. Bâle, M. Pintea)

• Moftinu Mare – Dorolţ II (C. Merkly, J. Raţ, V. Borza, I. Borz)

• Decebal – Agriş (amânat)

• Turulung stă

• Decebal – Turulung (contează pentru etapa 26, E. Pop, P. Batori, Ghe. Hepcal, I. Neichi)