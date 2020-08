Denis Ignătescu a cucerit titlul de vicecampion al României la culturism

Sportivul de la CS Voinţa Satu Mare este invitatul emisiunii Panoramic Sportiv de azi

În perioada 27-30 august, la Sibiu s-au desfăşurat Campionatele Naţionale de culturism şi fitness. În Sala Transilvania au ajuns sportivi din toată ţara la categoriile de cadeţi, juniori, seniori şi masters, masculin şi feminin. În ceea ce priveşte categoria juniorilor mici +70 de kilograme, acolo judeţul Satu Mare a fost reprezentat de Denis Ignătescu (foto – stânga). Sportivul de la CS Voinţa Satu Mare a avut o comportare excelentă pentru ca acasă să se întoarcă cu titlul de vicecampion al României.

Însoţit de antrenorul Nelu Bârsan (foto – dreapta), Denis Ignătescu a concurat la Sibiu cu sportivi mult mai grei în comparaţie cu el. Fiind cel mai uşor din categoria +70, mai exact 76 de kilograme, sătmăreanul a avut adversari de 80-90 de kilograme. După două runde de poziţii obligatorii, posedown şi programul liber ales, Denis Ignătescu a cucerit medalia de argint.

”După o pregătire de aproximativ 12 săptămâni… 4 mai în glumă şi 8 mai în serios am reuşit după 5 ani de participare să îmi adjudec titlul de vicecampion naţional (de care sunt extrem de mândru) de experienţă în sine, de susţinerea voastră şi de sutele de mesaje de încurajare! M-am simţit extraordinar azi, şi asta mulţumită vouă!!! Sunteţi extraordinar! Mulţumesc tuturor prietenilor şi apropiaţilor, familiei, antrenorului meu Ioan Bârsan şi lui Cyper James pentru eforturile depuse în această pregătire! Clubului Sportiv Voinţă Sala de Sport pentru eforturile susţinere şi promptitudine, colegilor de la Complexul Sportiv One More şi domnului Simion Ternar pentru sprijinul accordat, pentru cele mai bune condiţii oferite de complexul sportiv One More şi implicare. Ţin să precizez că lookul (haircut-ul) meu a fost asigurat de Dan Fabian şi Eva Czikai”, este mesajul pe care l-a scris Denis Ignătescu în mediul online, după performanţa de la Sibiu.

“Urmează Pro Nutrition din 26 septembrie şi sper încă o convocare la naţională pentru Mondialele din 23 octombrie”, ne-a declarat sătmăreanul legitimat la CS Voinţa. Tot pe plan naţional, amintim că Denis a cucerit Cupa României în anul 2017 la juniori mici (U19), la 70 de kilograme.

În altă ordine de idei, Denis Ignătescu este invitatul emisiunii Panoramic Sportiv de luni, 31 august. Dincolo de drumul spre această preţioasă medalie, Denis ne va povesti şi despre sacrificiile pe care un sportiv le depune pentru a urca pe un podium naţional.

Emisiunea Panoramic Sportiv începe la ora 17:00 la Informaţia TV.