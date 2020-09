De 27 de ani, absolvenţii din 1965 ai Liceului Mihai Eminescu se întâlnesc an de an

“Când amintirile-n trecut/ Încearcă să mă cheme,/ Pe drumul lung şi cunoscut/ Mai trec din vreme-n vreme”, scria poetul naţional Mihai Eminescu. Tot aşa, pe drumul cunoscut către colegiul care îi poartă numele, generaţia de absolvenţi ai anului 1965 îşi îndreaptă paşii an de an, şi să tot fie 27 de ani la rând, pentru întâlnirile aniversare.

În 19 septembrie 2020, mai puţini la număr ca-n anii trecuţi, absolvenţii Liceului “Mihai Eminescu” din Satu Mare au venit la şcoală. Au venit la o poveste, de dragul vremurilor de demult.

Şi-au amintit de dascălii lor, de directorul unităţii de învăţământ, profesor Gheorghe Cosma, de directorul adjunct Ludovic Biga, de directorul Andrei Porolisseanu, de diriginţii clasele lor, profesor Eleonora Solomon, profesor Ioan Sîmpetrean, profesor Aloisa Barbul, profesor Eva Bujor şi diriginte profesor Gavril Cavaşi care este în viaţă. Livia Paleoca, absolventă în anul 1965 a Liceului Mihai Eminescu din Satu Mare, ne-a povestit despre întâlnirea aniversară din 2020 că a fost una cu o prezenţă mai slabă faţă de anii precedenţi: “Toţi cei ce am absolvit în anul 1965 liceul, adică 9 clase de elevi, cinci la secţia română şi patru la secţia maghiară, ne-am continuat studiile. Am fost o generaţie frumoasă de liceeni care am păstrat legătura. Gigi Orha a ţinut socoteala întâlnirilor, cred că am reţinut bine 27. Organizatorul principal a fost Alexandru Farkas”.

Întâlnirile aniversare sunt un bun prilej de depănat amintiri. De această dată, cei prezenţi au spus o rugăciune la Biserica Calvaria şi au făcut o fotografie de grup în faţa statuii lui Mihai Eminescu, absolvenţii având-o alături pe profesoara Rozalia Cosma. “Nu am mai intonat Gaudeamus Igitur pentru că a lipsit dirijoarea noastră, profesoara Maria Luţaş – Silaghi, care s-a grăbit să plece printre stele…”, ne mărturiseşte Livia Paleoca. În sala de clasă, într-a IX-a G, cei prezenţi au păstrat un moment de reculegere, iar mai apoi au depus o jerbă la etajul doi al şcolii, unde generaţia 1965 a fixat o placă comemorativă cu ocazia întâlnirii de 50 de ani. Apoi, şi-au luat la revedere, de această dată fără îmbrăţişări, fără a se pupa, cu speranţa ca mai rău să nu fie şi cu dorinţa de a se reîntâlni cu bine şi la anul.

Livia Paleoca, absolventa Liceului Mihai Eminescu Satu Mare în anul 1965 ne-a mai mărturisit în final, la fel cum a făcut-o în clasă, că în curând va vedea lumina tiparului un volum – jurnal la care lucrează şi al cărui titlu, nedefinitivat încă, este “Petunia…”.