Dacian Nastai: Jucătorii nu sunt pregătiţi fizic

După meciul pierdut de CSM Satu Mare, 0-3 cu Sportul Şimleu Silvaniei, l-am contactat telefonic pe Dacian Nastai, antrenorul echipei sălăjene.

După felicitările de rigoare, la întrebarea pusă legată de prestaţia slabă a echipei sătmărene în acest început de campionat, Dacian Nastai ne-a declarat: “După părerea mea, mare parte din rezultatele înregistrate se datorează slabei pregătiri fizice a jucătorilor. Degeaba eu, ca antrenor, încerc să implementez o idee de joc, o schemă, un plan tactic, dacă jucătorii nu pot să alerge, dacă după 20 de minute nu sunt capabili de un efort susţinut. Din câte ştiu eu, CSM Satu Mare are angajat un preparator fizic. Îşi face oare acesta treaba în mod corespunzător?”

Dacian Nastai a evitat să facă referiri la antrenorii CSM-ului, Zoli Ritli şi Tiberiu Csik. Din solidaritate, sau poate alte motive, el s-a limitat a spune doar că: ”Zoli şi Tibi sunt antrenori buni, valoroşi. Au demonstrat acest lucru în repetate rânduri”.

Revenind la preparatorul fizic, ştim că acesta este Radu Achim, profesor la LPS Satu Mare, specializat în probele atletice.

“Am ţinut zece minute cu alb-albaştrii”

Din dorinţa de a afla şi alte păreri despre evoluţia echipei de fotbal de la CSM Satu Mare, am contactat un fost jucător de top al Olimpiei Satu Mare, astăzi trecut binişor de 40 de ani. Deocamdată nu-i dezvăluim numele, dar vom consemna o scurtă declaraţie a lui. ”Nu am fost la stadion. Am văzut, fără a avea sonor, doar a doua repriză pe facebook, pe ecranul unui laptop. În primele zece minute am ţinut cu ”ai noştri”. Adică cu echipa echipată în alb-albastru, echipa care juca mai bine, mai frumos. M-am dumirit apoi că ”ai noştri” sunt în alb-roşu. Nu mi-am putut închipui că se poate aşa ceva? Să joci pe stadionul Olimpia, să ai în spate 100 de ani de istorie galben-albastră şi să joci în alb-roşu? Ruşinos şi trist în acelaşi timp”, ne-a spus ex-olimpistul.

Cât despre joc, interlocutorul nostru a spus că acesta se datorează slabei pregătiri fizice, a indolenţei şi suficienţei unor jucători care nu pot şi nici nu mai vor să facă performanţă.