Dacian Nastai își propune să ajute antrenorii tineri și jucătorii juniori

Profesorul de la LPS ne spune și care sunt cele mai mari realizări din 2017

Anul 2017 a fost unul important pentru profesorul Dacian Nastai. Cea mai mare realizare se leagă cu siguranță de echipa U19 a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, cea care a ajuns până în finala mică pe țară. Un lucru deosebit de important pentru județul nostru, o realizare pe care nu o vom mai întâlni rapid la Satu Mare. Pe plan personal, Dacian Nastai spune că anul 2017 a fost marcat de faptul că a fost acceptat și înscris la cursurile Școlii Federale de antrenor pentru obținerea Licenței UEFA Pro.



La început de an l-am invitat pe Dacian Nastai să ne spună cu ce a rămas după anul 2017 și ce își propune pentru anul în curs. De altfel, interviul cu Dacian Nastai a fost difuzat în cadrul emisiunii Panoramic Sportiv, difuzată de Informația TV pe 8 ianuarie. În continuare vă lăsăm declarațiile pe care ni le-a oferit profesorul Dacian Nastai.

Cum a fost anul 2017 pentru profesorul Dacian Nastai?

Personal a fost un an bun, greu și pe care l-am dus cu bine până la capăt, cu multe realizări și cu multe proiecte în care am fost implicat. Un an care mi-aș dori să se repete cât mai mult. Ca și o reușită primordială ar fi calificarea în finala mică cu U19 de la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare. O realizare deosebită, va trece ceva timp până când vom putea din nou să o realizăm pe plan local ținând cont că multe echipe încep să se organizeze, să se reorganizeze, să aibă o filosofie, în timp ce noi facem doar pași înapoi. Pe urmă ar fi acceptarea și înscrierea la cursul de licență Pro și participarea la 7 module interesante, importante în dezvoltarea mea personală.

Ce se întâmplă acum, pe unde sunt jucătorii care au format acea echipă U19 de la LPS?

Acești băieți sunt exact în locul unde trebuie să fie. În jur de 14 jucători sunt la echipe în Liga 2 și Liga 3. Eu și ei ne-am făcut datoria, păcat că cineva nu a profitat de această muncă, de sacrificiile pe care aceștia le-au făcut. Ținându-se nucleul acestor băieți care deja aveau un model de joc, principii de joc, și lipindu-se lângă ei niște jucători cu experiență, puteam să începem să creăm o echipă de viitor, o echipă pe termen lung la Satu Mare. Sunt lucruri pe care eu nu pot să le influențez și s-a ajuns acolo unde suntem acum.

Ce vă propuneți pentru anul 2018?

Să încerc să mă liniștesc un pic, să încerc să privesc lucrurile cu mai multă liniște, să încercăm să ne maturizăm un pic, să transpun și să-i ajut pe antrenorii mai tineri care doresc să învețe această meserie, să-i ajut să nu facă greșelile pe care le-am făcut eu, greșeli mari. Și sigur, să nu mai fac nici eu greșelile pe care le-am făcut. Vreau să-i ajut pe toți jucătorii juniori care vor să se dezvolte și vor să joace fotbal la nivel de performanță.

Înregistrarea emisiunii Panoramic Sportiv din 8 ianuarie poate fi urmărită AICI.