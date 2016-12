Cupa Sătmarului la minifotbal a fost cucerită de Power

Sala LPS „Ecaterina Both” din Satu Mare a găzduit timp de trei zile Cupa Sătmarului la minifotbal, prima ediție. Competiția s-a bucurat de succes, s-au înscris 16 echipe din Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor și din Ungaria. Totul a început marți, iar campioana turneului s-a decis joi seara.

După faza grupelor, clasamentele arătau în felul următor:

Grupa A: 1.AS Roma, 2.Sentierri, 3.Reg. 2 IPA, 4.Brazilienii;

Grupa B: 1.Power, 2.Alcrio, 3.Beny Trans, 4.Frăția;

Grupa C: 1.Călinești, 2.TSE, 3.Viile SM, 4.Rol Cris;

Grupa D: 1.Gașca Nebună, 2.Dinamo MSM, 3.KHS, 4.MTK.

Primele trei clasate din fiecare grupă s-au calificat în fazele eliminatorii. Apoi, finala s-a disputat în trei, fiecare cu fiecare. Acolo au ajuns echipele sătmărene: Power, AS Roma și TSE. Cu jucători de la Olimpia, Power a reușit să câștige competiția, s-a impus cu 3-0 cu AS Roma și 4-1 cu TSE. De menționat că Power a câștigat toate meciurile pe care le-a avut la turneu. Pe locul 2 s-a clasat AS Roma, iar pe locul 3 a terminat TSE. Tot Power a oferit și jucătorul turneului în persoana lui Levente Dobondi, în vreme ce Raul Cherecheș de la TSE a primit un premiu special, fiind ales cel mai bun portar al competiției. Echipa câștigătoare a primit 6.500 lei.

„Le mulțumesc tuturor celor care au ales să participe la Cupa Sătmarului. Atât sătmărenilor cât și oaspeților din afara județului”, ne-a declarat Adrian Farcău, principalul organizator.

Power: Marius Șuta – Florin Mureșan, Attila Mandi, Levente Dobondi, Cosmin Iuhas, Adrian Marinaș, Marius Pop, Tony Kanaloș, Dumitru Muntean, Michael Mureșan, Raul Iuhas.

Turneul a fost organizat de Adrian Farcău, Primăria Satu Mare și Federația de Minifotbal din România.