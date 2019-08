Cum pot fi verificate toate fructele care intră în reţeaua comercială?

„Pe vreme de vară, nu este pentru nimeni un secret faptul că este în creştere considerabilă consumul de fructe, indiferent că ar fi vorba despre cele autohtone, sau cele exotice, spunea deunăzi I.S., cititor al ziarului nostru, cu ocazia unei vizite.

Am convingerea că nu sunt puţini sătmărenii care manifestă mai multă exigenţă în ceea ce priveşte alegerea fructelor, cu atenţie sporită spre calitatea acestora. Recent am cumpărat un kilogram de lămâi de la un magazin, probabil contează mai puţin numele acestuia. Am fost surprins ca într-una dintre ele să găsesc sâmbure încolţit. Poate urma să cumpăr un lămâi, dacă mai întârziam cu achiziţia.

Seminţe încolţite am găsit cu diverse ocazii atunci când am cumpărat roşii din acelea aduse de peste mări şi ţări. Am convingerea că nu există posibilitatea fizică de a verifica fiecare fruct sau legumă, dar ceva ar trebui întreprins. Nu este exclus ca să ne fie pusă în pericol sănătatea în lipsa unor modalităţi de control amănunţit. Am semnalat acest lucru, convins fiind că şi alţi cumpărători s-au confruntat cu aspecte pe care le-am prezentat eu. Poate se găseşte cineva să intervină pentru a pune lucrurile la punct.”