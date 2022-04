Cu permisul suspendat şi alcool în sânge, un sătmărean a făcut praf un gard

În 16 aprilie, în jurul orelor 01.05, poliţiştii rutieri sătmăreni au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza municipiului Satu Mare.

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că, un conducător auto de 30 de ani, domiciliat în Satu Mare, în timp ce se deplasa pe strada Şantierului, a pierdut controlul volanului şi a intrat în coliziune cu gardul unui imobil, rezultând pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma testării, s’a constatat faptul că acesta se afla şi sub influenţa substanţelor psihoactive, la momentul conducerii autovehiculului în cauză.

În urma verificărilor întreprinse, a reieşit faptul că acesta avea şi dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Judeţean Satu Mare-Secţia UPU, unde i’au fost prelevate mostre biologice pentru determinarea nivelului de alcoolemie si a substanţelor psihoactive.

Verificările în cauză continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, ,,conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive” şi ,,conducerea unui vehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat”.