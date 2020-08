Cu ce zestre de like-uri intră candidaţii sătmăreni la alegerile locale în campania electorală?

O simplă trecere în revistă a paginilor de facebook pe care le au candidaţii la principalele funcţii puse în joc la alegerile locale, nu este de a ne face o idee despre talentele de gospodari ale acestora. Cu mici excepţii, majoritatea dintre ei parcă se adresează doar iubitorilor de animale, de flori, de peisaje şi excursii exotice, nu oamenilor preocupaţi de situaţia economică şi socială.

O pondere importantă este rezervată familiei, ceea ce lasă impresia că unele postări aparţin membrilor familiei. Aşa cum postările despre activitatea curentă, în cazul celor care deţin funcţii publice, par să fie făcute de consilieri, de secretare, de angajaţii instituţiei responsabili cu comunicarea.

Puţine din aprecierile adunate în ani de zile, unele având o vechime de 5- 6, 9 ani, se vor converti în voturi. Fie şi pentru simplul fapt că multe dintre acestea sunt acordate de persoane din alte judeţe, de copii care nu au drept de vot sau chiar de prieteni din alte partide.

Conturile analizate aici, deşi aparţin unor politicieni, nu oferă prea multe date despre ideile politice, despre sistemul de gândire, despre înclinaţiile culturale şi ideologice ale posesorilor.

Par făcute în timpul liber, pentru persoane care le urmăresc în timpul liber. Nu avem nici un singur exemplu de polemică pe marginea unui subiect de mare interes public. Sunt simple note, în ton cu spiritul reţelelor de socializare.

Cu toate acestea, ele merită analizate, pentru a vedea profilul celor care ne cer voturile pentru a ocupa funcţii importante, primari, preşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali şi judeţeni.

Publicarea paginilor de socializare a celor care s-au înscris în cursa electorală a aleşilor locali va continua cu prezentarea altor candidaţi la primăriile din judeţ, precum şi a celor înscrişi pe listele electorale pentru consiliile locale şi consiliul judeţean.

Cum cred ei că dă mai bine, cum îşi imaginează ei că vor atrage cât mai mulţi “fani” sau “prieteni” din lista de Facebook să îi voteze, candidaţii la Primăria municipiului Satu Mare şi la Consiliul Judeţean postează de câteva zile încoace una-ntr-una. Asta după ce unii n-au mai postat vreun mesaj pe pagina lor personală sau pe cont chiar de anul trecut de la alegeri…

În prag de alegeri locale, forfotă mare pe Facebook. Fiecare cu ce poate. Privind din exterior am putea uneori chiar avea impresia că toţi caută doar like-uri la postările ce le fac de parcă acele like-uri sau inimioare şi semne de îmbrăţişare şi grijă ar fi chiar voturi. Am analizat fiecare pagină sau cont a principalilor candidaţi la primăria municipiului reşedinţă de judeţ şi la Consiliul Judeţean Satu Mare încercând să ne dăm seama, poate chiar să conturăm un portret al candidatului după postările sale. Haideţi să vedem cine ce postează pe Facebook.

Kereskényi Gábor

Începem cu actualii edili ai Sătmarului, Kereskényi Gábor şi Pataki Csaba. Amândoi au cam acelaşi gen de postări şi pe contul personal şi pe pagina lor oficială. Actualul primar are peste 13.709 de aprecieri pe pagina oficială şi 14.049 de urmăritori ai paginii, loc în care postează strict fotografii şi scurte texte, gen comunicate de presă, în limba română şi maghiară, despre activităţile primăriei. Pagina a fost creată în 28 ianuarie 2016. Are chiar şi două-trei postări pe zi şi între 200 şi 1.400 de aprecieri la postare. Comentarii sunt şi ele multe la postări, majoritatea din partea celor ce se exprimă în scris în limba maghiară. În 21 august, la o postare despre investitori din Satu Mare, un urmăritor al paginii sale pe nume Radu Munteanu scrie comentariul pe care îl redăm chiar aşa cum a fost scris: ”Asa imi place interesul dumneavoastra domnu primar pe tov Coica il vedea mcum sa demoleze si cum sa ti distruca o familie asta a facut tov coica va votez cu tot respectul eu va zic Gabi mi mai usor de scris succes ¡!!!!!!!!!!”.

O altă postare din 21 august e despre deschiderea Centrului social de zi pentru vârstnici din Micro 14. 256 de aprecieri şi 37 de comentarii, respectiv 30 de distribuiri. 36 de comentarii în care e felicitat pentru iniţiativă şi un comentariu de la Mariana Sulea, abonată la postările edilului de pe pagina oficială, care scrie: “Da.In pandemie ne ati dat o sticla de dezinfectant, pe cei din Micro 14 i a sunat o d na din Primarie, restul populatiei satmarene nu apartine nimanui, cand o sa faceti pasarela la Burdea. ? Mai lipseste o banca din statie, vizavi cu biserica sau inca nu s a reparat. ?”.

Pe pagina personală are 4.934 de prieteni şi 4.400 de urmăritori. Dacă pe pagina oficială explicaţiile la fotografii sunt prima dată scrise în limba română în majoritatea cazurilor, iar apoi în limba maghiară, pe pagina personală pune explicaţia în maghiară şi apoi în română. Like-urile sunt ceva mai puţine la postările despre realizări şi proiecte în calitate de primar, undeva la cel mult 500, actualul primar reuşind să atragă mai multe la postări din viaţa personală, cele alături de soţia şi fiicele sale. În general şi comentariile la poze sunt pozitive, majoritatea comentatorilor fiind maghiari şi apreciindu-i activitatea. Postează de exemplu în 14 august poze din Micro 17, de la lucrările la parcări. 276 de aprecieri şi 39 de comentarii. Postarea iscă discuţii între comentatori: “Ioan Andreica Domnule PRIMAR, Piaţa Someş nu face parte din oraşul de unde primiţi salar?”. Primarul îi răspunde: “Ba da, am fost acolo si sambata. Nu inteleg intrebarea dvs….”. Intervine un alt comentator, Anton Kovács: Ioan Andreica bunã ziua, cât a fãcut Gábor Kereskényi, nici un primár din 90 încoace! Respect si multã putere pentru noi realizãri!”. O altă comentatoare se arată iritată că la postările de genul comentează doar maghiarii şi scrie:

“Erika Hodor-Maxím Erdkes, h a roman allampolgarok soha nem gratulalnakmindig csak a magyarok, mintha ok nem ott laknanak! Nah de ez van. Gratulalok es sok sikert tovabbra is!“.

Un record al aprecierilor şi comentariilor la adresa primarului Kereskenyi a fost o postare pe site-ul Informaţia Zilei, apoi pe paginile de facebook din data de 23 iunie care a avut un impact de 61.567 de persoane pe o pagină şi un impact de 46.700 pe a doua pagină facebook Informaţia Zilei.

Pataki Csaba

Cu ceva mai puţine aprecieri la pagină este actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, candidat UDMR Pataki Csaba. Are 6.837 de aprecieri, 6.855 de urmăritori, postări în limba maghiară şi limba română, like-uri mai puţine la postări, între 50 şi 900. Şi-a creat pagina la câteva zile distanţă de primar, în 3 februarie 2016. În 18 august, preşedintele CJ Pataki Csaba pune o poză de grup cu echipa UDMR cu următoarea explicaţie (în limba maghiară şi apoi în limba română):

“Satu Mare s-a dezvoltat semnificativ în ultimii patru ani, iar acest impuls trebuie menținut și pe viitor! Miile de semnături adunate atestă faptul că sătmărenii doresc acelaşi lucru pe care și-l doreşte şi Kereskényi Gábor: un oraş modern din toate punctele de vedere de care să fie mândru fiecare sătmărean. Aşa şi mai departe, Satu Mare! Aşa şi mai departe, Gábor!”

765 de aprecieri, 54 de comentarii. Iată câteva: “Ciprian Micu scrie Drumul spre zona codrului este cea mai mare realizare. va rog ne mai promiteti…ca ne place. si sa nu fiu inteles gresit, ma adresez tuturor candidatilor si partidelor.ş Anca Orha – Domnule Pataki, aţi greşit! NU se pune HU/RO! Ci se pune invers! RO/HU! Nu uitaţi totuşi unde trăiţi. Cât despre ce aţi făcut în ultimii ani, nu ne prea dăm seama! Absorbţie de fonduri europene.. care este procentul in ultimii 4 ani? Susţinerea producţiei locale..care este? .. că firmele se închid pe bandă rulantă! Oraşul colcăie de mizerie, pentru că florisalul nu îşi face treaba, şi NIMENI nu îi trage la răspundere! Rata infracţionalităţii juvenile a crescut! Ţiganii îşi fac de cap şi sunt mai agresivi ca niciodată! I-aţi mutat dintr-o parte în alta a oraşului.. să ce? .. că nu aţi rezolvat nimic concret! Consumul de droguri în rândul tinerilor, a explodat (a se vedea parcurile din cartiere). Nici măcar o amărâtă de dezinsecţie corespunzătoare nu s-a făcut în oraşul ăsta! Aşadar.. vă rugăm..mai povestiţi-ne cum stă treaba în oraşul nostru!..că noi.. habar n-avem ş Pitig Claudiu- Din păcate este un oraş prăfuit din toate punctele de vedere …invechit ….rămas în urmă ..de oraşele vecine….cu aşa oameni aşa dezvoltare din păcate…dar totuşi comparativ cu Dorel de la PSD…..se vede o schimbare.ş Adela Magdas – Foarte mult a înflorit Satu Mare in ultimii 4 ani, in praf şi mizerie tot aşa mai departe încă 4 ani.”

Pe pagina personală unde are 5000 de prieteni distribuie postările de pe pagina oficială, de pe pagina Consiliului Judeţean şi foarte rar ceva din viaţa personală. Comentarii puţine la postări, like-uri puţine. Studiind profilul nu îţi prea poţi da seama ce preocupări au cei doi candidaţi în funcţie în viaţa de zi cu zi, politica fiind pe primul plan.

Dorel Coica

Îi facem o “vizită” pe Facebook şi fostului primar al oraşului Satu Mare, Dorel Coica, de altfel candidat PSD la fotoliul de primar. Pe pagina oficială pe care o are a strâns 5.206 de aprecieri, 5.170 urmăritori. Pagina a fost creată în 2 februarie 2016. Postările de campanie din ultimele săptămâni nu atrag prea multe like-uri şi în general nici comentarii. Mai toate postările încep cu “În timpul mandatului meu…” şi continuă cu exemple despre ce a făcut ca primar. În 22 august, cu postarea “Am avut cabinete medicale cu mult timp inainte sa ajung primar. Conduc o afacere de succes, sunt un bun administrator si un bun om de afaceri. Nu doar Primaria Satu Mare, orice primarie din lume are nevoie de oameni care au demonstrat ca pot sa dezvolte cu succes un proiect inceput de la zero. Cand altii se gandesc sa faca politica pentru ei, apropiatii lor sau politica in interese straine, eu ma gandesc sa fac din Satu Mare un oras profitabil pentru satmareni. Haideti sa facem MARE Satu Mare!” care are 224 de aprecieri şi 36 de comentarii, stârneşte discuţii între postaci. Mirel Alin Leahu – Sunt în ţara asta o droaie de interlopi care au afaceri de succes. Sigur ar putea conduce şi ei un oraş, nu? Aaaa, păi cel mai probabil sunt afiliaţi şi politic deja… Ar trebuie să ne dea de gândit într-un Stat mafiot cum stau lucrurile… Nu vedem lucrurile astea de ieri, de azi…!Prea multe vorbe aruncate-n vânt!ş Remus Mircea Pricop Pricop – Un actor de comedie. Domnu NAIE LAZARESCU. SI EU CU CINE VOTEZ.? Jalnici alegatori, Daca TOAMNA VA FI LUNGA SPERANTE DE PENSII SPECIALE VOR FI MARITE. ASA VA ASTEPT LA O VORBA.ş Ilona Kovacs – Nici vântul nu misca cānd erati. Atît nimic. Da . Sí are tupeu sā porneascā.”.

Ceva mai animat este contul personal de Facebook. Acolo şi like-urile la postări sunt mai multe, exprimarea e parcă mai liberă, comentariile mai multe. Pe pagina personală, candidatul Dorel Coica este mai pus pe şotii, postează fel şi fel de glume cu iz politic, electoral, de genul: “N-am vrut să dărâm garajele, m-am rezemat de unul şi au picat toate”. Comentariile sunt pozitive în majoritatea cazurilor, dar nu lipsesc nici cele fireşti până la urmă, venite din partea alegătorilor ce se satură de promisiunile multe din această perioadă: “Promisiuni multe, din păcate multă minciună…”. Dorel Coica scrie că vrea să facă Mare din Satu Mare şi propune un fel de serial pe contul lui personal cu titlul “Şi Coica ce a făcut?”.

Postează zilnic, se adresează prietenilor săi de pe pagină direct, răspunde comentariilor, e foarte activ. Nu poţi să îţi dai seama ce preocupări are fostul primar, altele decât cele politice, postările din viaţa personală lipsind, existând doar postări din viaţa profesională, cea de medic. Foarte activ este şi Radu Roca, de altfel candidat PSD la fotoliul de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare. Şi nu doar de acum, de la depunerea candidaturii, ci şi de dinainte.

Socializează şi postează foarte multe fotografii din viaţa personală, are multe aprecieri, răspunde la comentariile primite. Din postări ne putem da seama că îi plac ieşirile în natură, este un familist convins, are simţul umorului şi este credincios. Nu prea trece o zi fără să le ureze prietenilor de pe Facebook ceva de bine şi pare să se simtă în largul său în această lume virtuală.

Adrian Albu

Adrian Albu este candidatul PNL la Primăria Satu Mare, are şi cont personal de Facebook şi pagină oficială, aceasta din urmă cu 1.000 de aprecieri şi 1028 de urmăritori, puţine pentru o pagină creată în 20 septembrie 2016. Actualul viceprimar nu pare să acorde prea mare interes socializării pe Facebook, pe contul personal având doar 1.400 de prieteni şi puţin peste 400 de urmăritori. Activitatea pe ambele conturi de Facebook este foarte slabă, în sensul că pe contul personal ultimele postări sunt din decembrie 2019, distribuiri de mesaje de pe pagina Partidului Naţional Liberal. Pe pagina sa oficială de Facebook a publicat câteva fotografii recent, fotografii de studio, de afiş electoral, cu mesaje de genul: „Sunt Adrian Albu şi am hotărât să candidez la primăria municipiului Satu Mare… Unii mă cunoaşteţi, alţii nu. Unii mă apreciaţi, alţii mai puţin. Pe toţi vă respect deopotrivă.”.

Cam aşa sunt explicaţiile la postările de pe pagina candidatului PNL la Primăria Satu Mare – Adrian Albu: „În cursul zilei de ieri, pe un soare cald, strălucitor, mi-am depus oficial candidatura…”. Nici 500 de vizualizări la momentul depunerii candidaturii, 18 comentarii de la susţinători. A stârnit şi unele reacţii, la puţinii săi prieteni şi urmăritori, la o postare în care pe poza cu chipul său e scris: „PNL dublează alocaţiile copiilor pentru a treia oară în ultimii 5 ani”: „Prostii, nu a zis Lucovid că nu are bani?”. Au fost mult mai multe vinerea trecută când a fost făcută postarea, dar cineva le-a şters, mult mai multe negative, desigur.

De pe conturile actualului viceprimar nu ne putem da seama cum e în viaţa de zi cu zi, dacă are hobby-uri, pasiuni, familie etc. În schimb, candidatul PNL la Consiliul Judeţean Satu Mare, Adrian Cozma, este ancorat bine în lumea virtuală, oferindu-le prietenilor şi urmăritorilor săi în fiecare zi câte ceva, câte un fragment din viaţa de familia şi din cea politică pe care o are. Pe pagina oficială are 7.069 de aprecieri şi 7.159 de urmăritori, aceasta fiind creată în 16 iulie 2015. Pe pagina personală a atins numărul maxim de prieteni, 5.000, are peste 2.200 de urmăritori, foarte multe fotografii cu soţia şi fiul său şi, bineînţeles, aşa cum ne-a obişnuit, cu caii săi. Îşi încarcă pe contul personal filmuleţe cum iese la cosit, cum îşi îngrijeşte caii, cum se plimbă cu familia cu bicicletele. Răspunde la comentarii, semn că e activ.

Radu Panait

Ajungem în final la USR – PLUS, formaţiune care trimite în lupta pentru fotoliile de primar al municipiului şi preşedinte al Consiliului Judeţean doi tineri, pe Radu Panait la primărie şi pe Mircea Ciocan la Consiliul Judeţean.

Radu Panait are peste 6.300 de aprecieri pe pagina oficială. Pe contul personal distribuie public foarte puţine date din viaţa de zi cu zi, nu are o activitate prea bogată. Am remarcat câteva poze cu pisici şi în rest doar fotografii din lumea de partid. Una din ultimele postări a fost chiar amuzantă, candidatul USR-PLUS încărcând o fotografie cu următoarea explicaţie: „Am apărut pe pagina oficială USRPLUS”. Tot pe contul de socializare îşi roagă prietenii să îl susţină prin încărcarea unei rame la poza de profil, ramă inscripţionată cu mesajul „Radu Panait pentru Satu Mare”.

Mircea Ciocan

Mircea Ciocan, candidatul USR-PLUS la Consiliul Judeţean Satu Mare, e activ pe Facebook, deţinând şi pagină oficială, cu puţin peste 600 de aprecieri, dar cu foarte puţine aprecieri la postări. Pe pagina personală este ceva mai mare forfota, în sensul că are numeroase postări din viaţa personală, cu prietenii săi, cu fiul său, la pescuit, la munte, la scufundări şi aşa mai departe.

În cazul său ne facem o idee despre ce îi place candidatului la Consiliul Judeţean să facă în timpul liber. Şi cam atât. Nu pare să fie colecţionar de like-uri, nu postează de la el putere idei sau programe, ci distribuie mult postări ale formaţiunii politice din care face parte.

Octavian Petric

Deputatul Octavian Petric, candidatul Pro România la Consiliul Judeţean este politicianul care postează la rândul său destul de regulat în ultima perioadă, majoritatea postărilor fiind de natură politică. Nu are o colecţie foarte bogată de like-uri la postările sale, undeva la 100-300, majoritatea aprecierilor venind la fotografiile din viaţa personală.

Cristina Haiduc

Din partea Pro România candidează la Primăria Satu Mare Cristina Haiduc, iar la Consiliul Judeţean Octavian Petric. Dacă nu am şti că şi-a depus candidatura, nu ne-am da seama că e un om politic la prima vedere a contului personal de Facebook. Ne-am dat seama doar că e sătmăreancă, lucrează într-un cabinet de avocatură, e mămică şi cam atât. E posibil ca în postările adresate strict prietenilor din lista sa să fie mai multe detalii.

Mihai Huzău

Candidatul PMP la Primăria Satu Mare, Mihai Huzău, are la rândul său pagină oficială din 8 aprilie 2014, cu 2.659 de aprecieri şi cont personal cu aproape 4000 de prieteni. Nu are prea multe aprecieri la postări, cât despre cea mai recentă, în care îşi anunţă candidatura, nici cu numeroase comentarii nu se poate lăuda. Patru comentarii din care două în care i se urează baftă şi două care sună aşa: „Credibilitate nu prea ai, că înainte de fiecare alegeri locale te-ai mutat dintr-un partid în altul. Oricum şi aşa, mult succes!”. Nu răspunde comentariilor. Nu e activ pe Facebook nici Liviu Pop, candidatul PMP la Consiliul Judeţean Satu Mare, care are 700 de prieteni şi foarte puţine postări. Nu am găsit pe contul de Facebook niciun detaliu despre omul Liviu Pop, nici din viaţa personală, nici din cea profesională.

Cosmin Raţiu

Din partea ALDE candidează la Primăria Satu Mare Cosmin Raţiu, actualmente consilier local. Activitatea sa pe pagina de Facebook e dedicată în special vieţii profesionale, distribuind aproape zilnic detalii despre programele medicale oferite de clinica sa. Are în listă aproape 5000 de prieteni, nu foarte multe like-uri la postări. În ultima vreme, prin toate postările ce le are, spune că e decis să facă un rezultat foarte bun pe municipiu. La pozele de campanie are câteva zeci de mesaje de bine din partea prietenilor săi, 70-80 de urări „Succes!” în cel mai fericit caz.

Adrian Ştef

Cu ceva mai multe aprecieri şi comentarii se poate lăuda colegul său de partid Adrian Ştef, care candidează din nou la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. Acesta are aproape 18 mii de aprecieri pe pagina oficială şi de câteva luni încoace postează aproape zilnic, insistând că vrea să continue proiectele îngheţate timp de 4 ani, ca să cităm cele scrise de Adrian Ştef. Pe pagina oficială, Adrian Ştef este activ, face live-uri de pe telefon, se arată foarte preocupat de starea drumurilor din judeţ, face apel la actuala conducere a Consiliului Judeţean să intervină în rezolvarea problemelor existente. Pe pagina personală, Adrian Ştef încarcă mult mai multe poze din viaţa de familie, în special fotografii în care apar copiii săi, dar nu lipsesc materialele politice, distribuind ştiri şi articole politice de pe plan naţional. Răspunde comentariilor primite la postări în general, mai ales la cele „de bine”.