Csoma Botond: N-am ajuns la niciun consens nici astăzi cu privire la SIIJ

Noua variantă de desfiinţare a Secţiei de Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, propusă de ministrul Justiţiei, Stelian Ion nu prezintă garanţii reale pentru independenţa judecătorilor, a declarat liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare.

„N-am ajuns la niciun consens nici astăzi cu privire la SIIJ, avem viziuni diferite. Sunt două probleme cu propunerea făcută de domnul ministru, în viziunea noastră. Prima problemă este că, în cazul magistraţilor de la Înalta Curte, nu ai unde să muţi urmărirea penală, pentru că nu există posibilitate. Şi asta am discutat şi la Camera Deputaţilor, când această propunere a fost în lucru, şi această problemă am supus-o atenţiei colegilor. O altă problemă este că judecătorul sau procurorul poate să solicite ca urmărirea penală să fie făcută de un alt parchet. Era o variantă mai bună dacă nici nu începea acel parchet (…). Din aceste două motive n-am acceptat această propunere, pentru că propunerea respectivă, în opinia noastră, nu reprezintă garanţii reale pentru independenţa judecătorilor”, a precizat Csoma Botond, citat de Agerpres.

El a adăugat că UDMR „nu face troc politic pe SIIJ„.

„Noi am avut un amendament pe care îl avem şi acum la Senat. Am spus că suntem de acord cu desfiinţarea SIIJ, dar avem acel amendament. Nu este un amendament toxic, este bazat pe argumente, argumentele le-am spus de mai multe ori. (…) Am avut zilele trecute discuţii telefonice cu domnul ministru, noi am spus atunci aceste motive pentru care nu prezintă garanţii reale,” arătat deputatul UDMR.