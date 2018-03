CSM Satu Mare, felicitată public de Primărie

Gabor Kereskenyi a oferit câte un fir de trandafir roșu pentru fiecare sportivă

Performanța istorică a echipei de baschet feminin CSM Satu Mare nu a putut fi trecută cu vederea de Primăria municipiului nostru. După cucerirea în premieră a Ligii Europei Centrale (CEWL), întreaga echipă a fost convocată miercuri în sala mică de ședințe a Consiliului Local. Fetele au primit la intrare câte un fir de trandafir, fiind felicitate de primarul Gabor Kereskenyi.

“Felicitări pentru această performanță istorică, este primul trofeu câștigat de o echipă în Satu Mare”, a început primarul sătmărean. CSM Satu Mare mai are în palmares două locuri 2 în cadrul Ligii Naționale, două locuri 2 în Cupa României și un loc 3 în Liga Europei Centrale. „Consider că sportul de performanță este și brand-ul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Este un instrument important pentru a duce vestea municipiului Satu Mare și în alte părți, în România și în străinătate”, a mai precizat Gabor Kereskenyi, care totodată susține că nu ar fi o tragedie dacă clubul sătmărean nu ar termina pe locul 1 la capătul sezonului LNBF. Asta pentru că s-a pornit un proiect în care și-au propus ca Satu Mare să devină în 2-3 ani să campioană națională. Dar nu ar fi o tragedie nici dacă anul acesta am cuceri medaliile de aur.

“Era unul dintre obiectivele noastre și suntem foarte bucuroase pentru că l-am putut îndeplini. Cu atât mai mult pentru că pentru Satu Mare înseamnă istorie. Încercăm să ne îndeplinim și celelalte obiective rămase”, a declarat căpitanul echipei, Andra Mandache.

“Au făcut eforturi mari, scrificii și am trecut prin perioade destul de grele mai ales prin meciurile aglomerate pe care le-am avut. Am jucat în trei competiții, două s-au terminat. Rămâne să continuăm în campionatul național și să sperăm că vom juca cel puțin finala. Mulțumim comunității locale, domnului primar pentru că ne-au susținut și au avut încredere în noi. Merită și trebuie să fie susținut baschetul feminin din Satu Mare”, spune Marius Dobă. În continuare au mai luat cuvântul Ștefan Bertici – președintele Comitetului Director de la CSM și Florin Mureșan – managerul secției de baschet de la CSM.

Dar iată întreaga echipă a clubului nostru: Andrea Olah, Renata Szmutku, Anmaria Kadar, Marina Sfîrlea, Andra Mandache, Andreea Lazăr, Alexandra Uiuiu, Kristina Baltic, Brittany Denson, Porchia Green, Taneisha Harrison, Marina Șolopova. Staff tehnic și admnistrativ: Marius Dobă, Octavian Boian, Anzik Arnold, Romulus Boțoiu, Kinga Szmutku, Florin Mureșan, Ștefan Bertici, Vasile Fogel.

CSM Satu Mare urmează să se deplaseze joi spre Brașov acolo unde se va desfășura primul turneu din cadrul grupei valorice 1-5. Federația de specialitate a comunicat programul complet de vineri și sâmbătă cu mențiunea că toate meciurile vor fi transmise în direct de FRB TV (canal de youtube).

Iată programul:

Vineri, 9 martie: Olimpia Brașov – CSBT Alexandria (17:00), “U” Cluj-Napoca – CSM Satu Mare (19:30);

Sâmbătă, 10 martie: CSM Satu Mare – Olimpia Brașov (17:00), Sepsi – “U” Cluj-Napoca (19:30)

Federația a decis, Cupa României rămâne la Sepsi

Contestația depusă de CSM Satu Mare la FRB, prin care a cerut câștigarea Cupei României la masa verde deoarece Sepsi a înscris mai multe europence pe foaia de arbitraj, a fost respinsă de Comisia Competiții Legitimări Transferări și Omologări FRB. Rămâne să vedem dacă clubul sătmărean va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Iată motivele pentru care a fost respinsă contestația:

“- din documentele prezentate și din foaia de arbitraj că echipa ACS SEPSI SIC SF GHEORGHE a utilizat în jocul disputat în data de 25.02.2018, un număr maxim de 6 jucătoare străine în acord cu prevederile art 4A din RSCR 2018

Referitor la solicitarea echipei CSM SATU MARE de a se constată că pe foaia de arbitraj au fost trecute 2 jucătoare non europene și 4 jucătoare europene, CCCLTO reține:

– Având în vedere că, normele FIBA EUROPA pentru competițiile europene limitează doar numărul de jucători non europeni;

– Având în vedere că, în ședința președintilor din Liga Naționala de Baschet Feminin, din data de 28.02.2017, desfășurată la Tg Mureș, s-a votat propunerea de a limita numărul jucătoarelor străine la 6 din care maxim 3 jucatoare non europene, prezentat prin exemplul maxim posibil (3 non europene și 3 europene), acest fapt neexcluzând situația în care s-ar utiliza un număr mai mic de 3 jucătoare noneuropene și mai mare 3 de jucătoare europene, dar păstrându-se numărul maximal de 6 jucătoare străine;

– Având în vedere că, în procesul verbal al ședintei, din data de 28.02.2017, din eroare nu au mai fost inserate și celelalte situații posibile de utilizare a unui număr mai mic de jucătoare noneuropene și a unui număr mai mare de jucătoare europene, fără a încălca numărul maxim de 6 jucătoare străine;

– Având în vedere că, această eroare a fost preluată atât în decizia BF din data de 16.03.2017 cât și în RSCN și RSCR 2017 – 2018;

– Având în vedere declarația publică din conferința de presă, din data de 27.02.2018, a domnului Florin MUREȘAN, manager CSM SATU MARE, participant la ședința președinților din data de 28.02.2017, de la Tg Mureș, care confirma existența erorii din cadrul documentelor mai sus amintite, raportată la situația votată în cadrul ședinței președinților din Liga Naționala de Baschet Feminin, referitoare la limitarea a numărului de jucătoare străine la 6, din care maxim 3 jucătoare noneuropene.

Față de toate acestea, CCLTO urmează a respinge protestul declarat de CSM SATU MARE cu privire la înscrierea în foaia de arbitraj de către ACS SEPSI SIC SF GHEORGHE a unui număr mai mare decât cel prevăzut de regulamentele FRB de jucătoare străine.”