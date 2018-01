CSM Satu Mare s-a îmbogăţit din acest an cu o secţie de fotbal

Acolo vor trece copiii, juniorii şi antrenorii de la defuncta FC Olimpia

La şedinţa Consiliului Local Satu Mare din 25 ianuarie au apărut pe ordinea de zi două puncte legate de sportul sătmărean, mai exact de fotbal. Situaţia Olimpiei este cunoscută publicului sătmărean, clubul nostru nu îşi mai poate continua activitatea din cauza datoriilor care au ajuns la aproximativ 500.000 de euro.

Proiectul de hotărâre legat de Olimpia se referea la modificarea statutului Clubului Sportiv Fotbal Club Olimpia 2010. Aici erau incluse puncte privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a stadionului Olimpiei, modificarea cotizaţiei anuale etc. În concluzie se doreşte ca fotbalul să nu mai aparţină de defunctul Club Sportiv Fotbal Club Olimpia 2010 şi să se facă trecerea la Clubul Sportiv Municipal Satu Mare.

În sală s-a cerut o explicaţie legată de proiectul de hotărâre legat de Olimpia. A răspuns primarul Gabor Kereskenyi.

Gabor Kereskenyi: Odată o să avem şi echipă de seniori

“Acest punct se leagă cu punctul privind CSM. Rămaşi singuri la sprijinirea sportului de performanţă, respectiv a fotbalului sătmărean, nu mai putem duce în aşa fel mai departe fotbalul cum a fost finanţat până acum. Zilele acestea împreună cu colegii lucrăm la o propunere de buget care să fie viabilă pentru acest an. Cert este că nu vom putea merge cu o cotizaţie de 1,7 milioane lei, cât am alocat anul trecut. De aceea am făcut această propunere care va fi legată de proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2018. Dorim în continuare să avem o pepinieră. Ar fi păcat pentru acele echipe de juniori şi copii care activează şi acum în diferite campionate. Intenţia noastră este de a face mai transparentă şi finanţarea, de a prelua la CSM, în primul pas, echipele de juniori şi copii. Este singura posibilitate la ora actuală. Din păcate am rămas singuri şi nu mai putem duce mai departe această activitate. Trebuie să recunoaştem că avem nevoie de fotbal, de acele echipe de juniori şi copii, de acei antrenori sătmăreni de la aceste echipe. Sperăm că odată o să avem şi echipă de seniori”, a spus primarul municipiului Satu Mare.

În continuare consilierul Ciprian Crăciun a dorit să afle situaţia economică de la clubul Olimpia, dar şi ce s-a întâmplat cu contractul lui Attila Karda.

Istvan Merkli: Eu nu am umblat cu avionul

Prezent la şedinţă, preşedintele Olimpiei, Istvan Merkli, a reamintit că Olimpia are datorii de aproximativ 500.000 de euro. “Ar trebui chemaţi toţi foştii preşedinţi să discutăm, să verificăm. Eu nu am umblat cu avionul, n-am umblat cu nimic de când sunt aici. Puteţi verifica! Sunt o grămadă de facturi neachitate spre furnizori de bilete de avion, spre alte părţi. În afară de CFR nu avem datorii în altă parte, pentru că acolo trebuie plătit pe loc. Contractul lui Karda a fost reziliat pe căi legale. Nu are nicio despăgubire, pentru că nu are de unde să ia”, a spus Istvan Merkli.

Radu Roca: Am cerut să vină Karda în faţa noastră. Nici măcar atâta bun-simţ nu a avut

În plină discuţie a intervenit şi consilierul Radu Roca: “Când consilierii PSD au adus la cunoştinţa Consiliului Local, în 2016, acel contract monstru încheiat între conducere şi cine trebuie şi cine nu trebuie, nu s-a spus nimic. La o jumătate de an am cerut să vină Karda în faţa noastră. Nici măcar atâta bun-simţ nu a avut, să vină să ne spună despre Olimpia. Acum spuneţi că noi suntem de vină. Presiunea este mare pe Consiliul Local. Dacă spunem ceva, că nu suntem de acord, atunci PSD-ul nu vrea. Trebuie să se ştie că banii noi îi dăm, dar trebuie să ştim cum. Am greşit cu toţii, se doreşte redresarea, dar până acum în Consiliul Judeţean nu s-a putut, până acum s-a putut? Doream şi noi o viziune mai detaliată. După aia dăm la CSM ca să ne trezim că avem conturi blocate şi plătim din conturile blocate? Hai să fim mai transparenţi şi să spunem lucrurilor pe nume.”

Gabor Kereskenyi a avut o nouă intervenţie: “Aceste datorii istorice au pornit de la domnul Băbuţ. Au fost 300.000 de euro datorii în iulie 2016. Acum sunt în jur de 500.000 de euro datoriile în condiţiile în care ştiţi foarte bine că Consiliul Judeţean nu a plătit cotizaţia pe anul 2017. Oameni buni, practic datoria nu s-a majorat, sau s-a majorat foarte puţin. Dacă Consiliul Judeţean ar fi plătit obligaţia lui prin statutul asociaţiei, atunci nu am fi în această situaţie. Tot am avea acea datorie moştenită din acei ani.”

Proiectul legat de Olimpia nu a trecut. Era nevoie de 16 voturi favorabile, însă doar 15 consilieri au ridicat mâna. S-au abţinut consilierii PSD: Radu Roca, Octavian Ardelean, Manuela Rogoz, Silviu Sumlas, Dumitru Fanea, Ciprian Crăciun.

CSM Satu Mare va avea de acum mai multe secţii “active”. S-a aprobat proiectul privind “înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, persoană juridică cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, cu următoarele secţii: arte marţiale de contact, atletism, automobilism sportiv, baschet, biliard, box, canotaj, ciclism, culturism şi fitness, dans sportiv, ecvestra, fotbal, gimnastică, gimnastică ritmică, handbal, judo, karate, nataţie şi pentatlon modern, popice, scrimă, sportul pentru persoane cu nevoi speciale, şah, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, tir sportiv, volei. Denumirea secţiei de fotbal nou înfiinţată va cuprinde sintagma Olimpia. Culorile secţiei de fotbal vor fi galben şi albastru.”

Adică CSM Satu Mare va cuprinde acum şi o secţie activă de fotbal care se va numi CSM Olimpia Satu Mare. Prin această secţie se doreşte salvarea antrenorilor, copiilor şi juniorilor de la Clubul Sportiv Fotbal Club Olimpia 2010. De menţionat că proiectul a trecut cu 15 voturi pentru, consilierii PSD abţinându-se. Dar pentru acest proiect era nevoie de minim 11 mâini ridicate.