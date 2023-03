Cristian Roşu (ASF): Estimăm în jur de 140.000 de dosare şi în jur de 250 de milioane de euro pentru plăţi în cazul Euroins

Cazul companiei Euroins România, lider în piaţa asigurărilor RCA, care a intrat în procedura de insolvenţă în urma deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), ar putea genera 140.000 de dosare de daună şi plăţi în valoare de 250 de milioane de euro, a explicat, pe 20 martie, vicepreşedintele ASF, Cristian Roşu, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Senat.

„Mi-e foarte greu să vă răspund la întrebare, dar putem să facem un calcul pentru ce urmează… Astăzi, în rezervă la Euroins sunt 55.000 de dosare de daună, care cuprind şi dosare de daună şi vătămări corporale şi pagube materiale şi aşa mai departe. Deci 55.000 de dosare care nu toate vor fi preluate. Nu toate, din istoria celorlalte trei falimente, nu vor fi însoţite de cereri de plată. Din varii motive.

Deci cam 50.000 de dosare vor ajunge probabil la plată şi mai urmează, că aici trebuie să dau răspuns la întrebarea domnului senator (…), toate poliţele de asigurare existente astăzi ale lui Euroins rămân în vigoare până la deschiderea procedurii definitive de către instanţă plus încă 90 de zile. Deci estimăm o perioadă cam 9 luni zile care sunt în vigoare şi care vor produce posibile daune… Estimăm undeva în jur de 140.000 de dosare şi undeva în jur 250 de milioane de euro”, a spus Cristian Roşu, întrebat despre costurile care vor fi generate de falimentul Euroins, relatează Agerpres.

El a menţionat că nu este nevoie să existe un pasiv stabil în prezent de 250 de milioane de euro.

De asemenea, Cristian Roşu a explicat că în cazul companiilor de asigurări cererile de plată se pot întinde pe perioade lungi de timp.

„Dosare de la Astra, nefinalizate, da, şi vor exista. Noi am plătit în urmă cu un an inclusiv de la Metropol, care a intrat în faliment în 2006. Puteţi să îmi puneţi întrebarea de ce? Pentru că sunt dosare externe care sunt supuse judecăţilor externe. Ne vin dosarele după ani de zile. La fel se întâmplă şi în cazul judecăţilor interne, în care ne vin dosarele după ani de zile. Mai mult decât atât. Vom mai găsi la Astra şi peste 30 de ani. De ce vă spun peste 30 de ani? Pentru că Astra a avut în portofoliu inclusiv asigurări de viaţă. Şi după cum bine ştiţi, că de asta vă răspund dumneavoastră punctual, sunt prestaţii, care prestaţiile vin cel puţin 16 – 18 ani, în fiecare lună, care sunt dosare nelichidate complet. Deci vom găsi frânturi şi bucăţi de dosare sau de executări încă ani buni de acum încolo. Important este dacă marea masă a fost acordată şi s-au închis aceste dosare. Şi răspunsul la întrebarea pe care aţi ridicat-o este da, Astra şi Carpatica sunt aproape finalizate. La Carpatica mai vin ceva dosare pe extern, din BAAR-urile externe, pentru că vă pot spune că de exemplu din UK (Marea Britanie n.r) vin dosare după 2 – 3 ani de zile. Chiar în funcţionarea companiei, nu mai vorbim de un faliment, chiar în funcţionarea companiei normale, iar la Astra mai sunt foarte, foarte puţine care mai apar din când în când. La City s-au onorat până în acest moment 80.000 de cereri de plată. Nu vorbim de dosare”, a spus Cristian Roşu.

El a menţionat că la City Insurance sunt înregistrate 240.000 de cereri de plată, iar din acestea 70.000 – 80.000 sunt cereri de restituire primă şi dosare aferente dosarelor de daună pentru vătămări corporale şi daune materiale în jur de 170.000 – 180.000.

Cristian Roşu a spus că se aşteaptă ca în 2 ani să se termine de plătit. Până în acest moment s-au plătit 80.000 de dosare, într-un an şi două luni.