Criminalul are un psiholog, dar familiile victimelor n-au. Au procuror

Părinţii Alexandrei Măceşanu, fata de 15 ani din Caracal care a fost răpită în 24 iulie, au fost audiaţi la poliţia din localitate. De asemenea, în cauză a fost audiat şi un vecin al lui Gheorghe Dincă. Este vorba de bărbatul care spune că a primit de la Dincă un telefon.

Ieri, anchetatorii au refăcut întregul traseu al Alexandrei din ziua în care a fost răpită. Gheorghe Dincă a participat la percheziţia informatică a telefoanelor, laptopului şi a aparatului de fotografiat, ridicate din casa sa. În timp ce suspectul din Caracal are parte de un tratament special, are psiholog, familiile celor două fete răpite sunt lăsate în voia sorţii.

Cumpănaşu: Anchetatorii se poartă cu Dincă mai bine decât cu familia Alexandrei

Joi, părinţii Alexandrei au fost la poliţie, unde au fost întrebaţi dacă doresc să se constituie parte civilă în dosar.

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, acuză modul în care se comportă anchetatorii cu familia Alexandrei. El susţine că părinţii fetei nu au fost anunţaţi de ce sunt chemaţi la poliţie, în schimb criminalul Gheorghe Dincă este tratat cu foarte multă atenţie. „Eu îi înţeleg că sunt grăbiţi, că au multe de făcut, dar este inadmisibil să trimită doi poliţişti la o familie acasă şi să nu spună de ce sunt audiaţi. Că văd că pe Dincă, dacă nu are apă rece, au grijă să îi aducă, dacă nu are o pernă sub cap, au grijă să îi aducă, dacă mai oboseşte, eventual îi aduc un pat”, a spus Alexandru Cumpănaşu.

Acesta spune că anchetatorii au mers acasă la părinţii Alexandrei Măceşanu şi le-au spus să se prezinte joi la Poliţia Caracal, dar fără a spune şi de ce.

„Nu mai acceptăm să îşi bată joc de familia asta. Să trimiţi oameni să spună: veniţi mâine la 10 (…). Se merge pe teza psihopatului care a făcut… Pentru toată lumea este cel mai convenabil să închidem dosarul. Dacă le trece prin cap anchetatorilor, sper că nu, să disjungă dosarul şi să îl trimită pe Dincă în judecată pentru omor şi mai facem după, anchetă pe crimă organizată… „, a mai spus Cumpănaşu.

După ce a răpit-o pe Alexandra, Dincă şi-a sunat un prieten

Vecinul şi prietenul lui Gheorghe Dincă a fost audiat joi de procurori. Acesta le-a spus jurnaliştilor că Dincă nu a telefonat niciodată de la aparatul său. Bărbatul a mai precizat că în seara răpirii Alexandrei nu i-a răspuns la telefon.

„Nu a sunat de pe telefonul meu. Mă suna când avea treabă cu mine. Miercuri seara m-a sunat de trei ori, dar nu i-am răspuns pentru că am crezut că mă cheamă la şpriţ şi nu aveam chef”, a spus bărbatul.

Bunicul Luizei a primit două telefoane după dispariţia nepoatei sale

Bunicul Luizei, fata de 18 ani răpită în luna aprilie, a povestit că la două zile de la dispariţia nepoatei sale a primit două telefoane de la două persoane diferite, care i-au spus că fata este bine, că a ajuns cu bine în Elveţia.

“Am primit două apeluri la două zile după dispariţie. A zis că la insistenţele unei prietene nu mai vrea să vină acasă. Am cerut-o la telefon.

Mi-a zis că nu vrea să vorbească cu mine şi mi-a închis telefonul. Al doilea telefon a fost altă voce, prima voce era mai tânără, a doua voce era ca a mea, mai în vârstă, 50-60 de ani cu aproximaţie. Telefonul a fost scurt, a zis ‘A ajuns cu bine în Elveţia, nu vă faceţi probleme’, după care a închis. Erau numere de România”, a zis bunicul Luizei.

Avocat: După dispariţia Luizei, soţia lui Dincă a locuit în casa groazei o lună

Fostul avocat al lui Gheorghe Dincă, Bogdan Alexandru, a spus că soţia lui Gheorghe Dincă s-a întors în casa groazei după 15 aprilie, la scurt timp după răpirea Luizei. Potrivit avocatului, femeia a locuit acolo timp de o lună. “A locuit în casă timp de o lună, de la sfârşitul lunii aprilie până la sfârşitul lunii mai, soţia inculpatului a locuit acolo. Nu a observat nimic neobişnuit faţă de ceea ce era în trecut, iar cu privire la fapte nu a bănuit nimic. Când am purtat prima discuţie cu dânsa mi-a spus că a fost o surpriză şi pentru ea şi că nu-i venea să creadă că soţul ei a făcut aşa ceva”, a declarat fostul avocat al lui Gheorghe Dincă, Bogdan Alexandru.

Guvernul vrea să îmbunătăţească sistemul Alertă Răpire Copil

Joi, în debutul şedinţei de Guvern, s-a anunţat că Executivul discută în primă lectură un proiect de lege care prevede îmbunătăţirea sistemului Alertă Răpire Copil, a modalităţii de localizare şi modul în care se desfăşoară cercetarea criminalistică la domiciliu.

“Am demarat un amplu proces de modificare a legislaţiei pentru ca drame precum cea din Caracal care a cutremurat întreaga societate să nu se mai întâmple. În şedinţa de astăzi discutăm în primă lectură un proiect de lege care stabileşte proceduri clare pentru căutarea persoanelor dispărute şi îmbunătăţeşte metodele de căutare a acestora prin eliminarea blocajelor administrative şi instituţionale”, a anunţat Viorica Dăncilă. De asemenea, premierul îi cere ministrului Justiţiei, Ana Birchall, să vină cu propuneri pentru modificarea legislaţiei, astfel încât răpirea să fie mai bine definită, iar pentru cazurile grave să fie interzisă eliberarea condiţionată.