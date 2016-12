Copiii din familii sărace pot practica gratuit karate printr-un proiect umanitar

Proiectul este implementat de sătmăreanul Alexandru Bunea şi Clubul sportiv Okinawa

În ajun de Crăciun, la Satu Mare a demarat un proiect umanitar demn de evaluat la 10 cu steluţă. Se numeşte simplu „Din stradă campioni” şi îi are ca actori principali pe copiii şi tinerii care provin din familii cu o situaţie financiară precară şi care îşi doresc să facă sport.

Proiectul este implementat de sătmăreanul Alexandru Bunea şi reprezentantul Clubului sportiv de karate Okinawa – antrenorul Csaba Nyesti, cu sprijinul sătmărencei stabilite în Texas – Daniela Bocsa, cu sprijinul lui Anh Nguyen din Texas şi al mai multor sătmăreni, amintindu-i aici pe Rodica Kapitanyi, Alice Ardelean, Răzvan Şunea, Andrei Colţea şi alţii.

Proiectul umanitar a fost iniţiat prima dată în Braşov

Iniţiatorul acestui proiect este sătmăreanul Alexandru Bunea care ne-a mărturisit că proiectul umanitar a fost iniţiat prima dată în Braşov, în timpul anilor de facultate< „Mi-am dorit foarte mult ca şi sătmărenii să se bucure de această oportunitate de a face sport şi de a beneficia de tot ceea ce le oferă sportul în general, atât fizic, cât şi psihic, şi cu ajutorul unor oameni cu suflet mare am reuşit să conturăm proiectul şi iată, să îl şi implementăm”. Frecventând cursurile de karate, copiii şi tinerii ies din anturajele rău famate, se dezvoltă armonios şi au modele sociale. Un astfel de model este chiar antrenorul.

Din Texas la Satu Mare pentru a sprijini financiar acest proiect

Proiectul „Din stradă campioni” s-a născut pentru copiii care frecventează centrele de zi din Satu Mare, pentru cei din familii sărace, venind ca o alternativă la vagabondaj, delicvenţă ori consum de droguri. După cum ne spunea Alexandru Bunea, proiectul trebuia să demareze în urmă cu câteva luni, dar lipsa banilor a făcut imposibil startul.

Pentru ca beneficiarii să se bucure de antrenamente, clubul trebuie să le pună la dispoziţie echipament, accesorii şi aşa mai departe. Suma necesară pentru start a venit tocmai din Statele Unite ale Americii, de la o sătmăreancă pe nume Daniela Bocsa. Daniela e stabilită în Texas din 2004 şi a aflat de acest proiect chiar de la Alexandru, prieten din copilărie. A lansat un website şi a început campania de strângere de fonduri, iar acum, la final de decembrie, a venit alături de prietena ei, Anh Nguyen din Texas, să doneze banii strânşi pentru achiziţionarea celor necesare. Daniela ne-a mărturisit că în Texas, la compania la care lucrează, trebuie să organizeze patru campanii umanitare pe an. Asta trebuie să o facă fiecare angajat şi o face toată lumea cu drag.

La Okinawa se antrenează gratuit şi persoane cu dizabilităţi, adulţi şi copii

Vineri, 23 decembrie, când am ajuns noi la clubul Okinawa am asistat la un antrenament de karate shotokan tradiţional. Antrenorul Csaba Nyesti ne-a spus că are peste 60 de cursanţi la ora actuală, cu vârsta între 5 şi 50 de ani, şi îşi doreşte prin proiectul umanitar să ajute cât mai mulţi copii şi tineri sătmăreni care provind din familii cu situaţie financiară precară. De altfel, antrenează gratuit nu doar copii cu probleme financiare acasă, ci şi persoane cu dizabilităţi, adulţi şi copii.