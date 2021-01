Confetti şi fum de culoarea deşertului la sosirea lui Mani Gyenes acasă (Foto)

Aşa cum se obişnuieşte, de ani de zile, sătmăreanul Emanuel Gyenes are parte o festivitate de primire la sediul Autonet, după aventurile de la Raliul Dakar.

Miercuri, 20 ianuarie 2021, riderul nostru a revenit la locul de muncă cu trei rezultate excelente: locul 23 la general, locul 2 la clasa Malle Moto, locul 2 la Marathon. Sunt rezultate deosebite, obţinute în condiţii dificile, după o accidentare forte urâtă suferită în vară. De această dată, colegii l-au întâmpinat pe Gyenes în curte, purtând mască. În minutele în care a povestit despre ediţia 2021, de lângă stâlpii porţii de Dakar a “izvorât” un fum de culoarea deşertului. Apoi au urmat felicitările individuale, şampania şi tradiţionala întâlnire cu jurnaliştii.

“Mani, bine ai revenit acasă! Suntem foarte mândri de performanţele tale! Cred că nu doar noi, colectivul Autonet, ci şi întreg judeţul Satu Mare, România, ori persoane din ţările vecine care te urmăresc. Cred că a fost cel mai greu Dakar din ultimii cinci ani, pentru tine, şi cred că şi cel mai lung. Cronomentrul a pornit în iunie când ai avut această accindetare şi în loc să te poţi pregăti, erai nevoit să-ţi faci recuperarea, să înveţi din nou să mergi. Nu ai putut deloc să te antrenezi! Noi îţi mulţumim pentru aceste rezultate! Tu ţi-ai dorit, în acest context, măcar să ajungi la finiş, indiferent de ce rezultate vei avea în clasamente. Totuşi, ai reuşit să vii acasă cu două trofee foarte importante şi frumoase. Ne-ai oferit primul cadou din anul 2021. Asta pentru că în acest an, compania Autonet va aniversa 25 de ani şi tu eşti primul care ne-a oferit un cadou foarte frumos! Suntem mândri de tine şi îţi mulţumim pentru aceste rezultate”, spune Tamas Ilonczai, directorul de marketing al Autonet.

Gyenes: Nu am avut căzături mari, am fost foarte atent

În continuare vă prezentăm principalele declaraţii pe care ni le-a făcut Emanuel Gyenes.

Despre accidentare: În 2020, pregătirile pentru acest Dakar au fost destul de grele. În iunie am avut acea accidentare banală, de fapt nici nu am căzut cu motocicleta. Am fost la un antrenament în Braşov şi am vrut să sar peste un obstacol. Nu am reuşit să sar cu totul, săritura fiind prea scurtă. Am aterizat cu ambele picioare pe scăriţă şi impactul a fost atât de puternic încât mi-a zdrobit glezna în 20 şi ceva de bucăţi, tibia şi peroneul la piciorul drept. La piciorul stâng am avut doar o fisură la gleznă şi nu a avut nevoie de operaţie. Din 5 iunie, timp de 5 luni a trebuit să umblu în cârje ca să nu pun greutate pe gleznă. După cinci luni am început încet să umblu. Am încercat să-mi trag cizmele pe picior să văd dacă pot. La început a fost dureros, dar lucrurile s-au îmbunătăţit până am ajuns să urc şi pe motocicletă, aici acasă, să văd dacă pot să mă dau. La sfârşitul lui septembrie am decis să iau startul în această ediţie de Dakar cu scopul doar de a termina, de a fi prezent pentru a 11-a oară. Din fericire, am obţinut un rezultat foarte bun, locul 23 în clasamentul general, ceea ce a fost o îmbunătăţire faţă de anul trecut când am fost pe locul 29. La clasa Malle Moto şi la Marathon am obţinut locul 2. Sunt două trofee care reprezintă un bonus. În timpul concursului nu prea am vrut să mă uit în clasament, să nu păţesc ca în 2019 când am fost şi atunci accidentat şi am vrut să urc în clasament, înainte cu două zile de finiş, dar am abandonat.

Despre ediţia 2021: Anul acesta nu am avut căzături mari, am mers foarte atent, ştiind că pe primul loc este sănătatea şi să ajung cu bine la sfârşit. Nu mi-am asumat foarte mari riscuri. De-a lungul Dakar-ului am pus motocicleta jos de vreo 4-5 ori, iar căzăturile au fost în dune unde foarte uşor roata din faţa a motocicletei poate să alunece într-o parte fiind nevoit să redresezi cu piciorul. Eu evitând acest lucru, nu voiam niciodată să pun jos piciorul, ca nu cumva să fac un rău mai mare. Mai bine lăsam să cadă motocicleta, iar eu mă rostogoleam într-o parte. Am avut un an bun. Din păcate în ziua a treia am avut o defecţiune tehnică, poate în urma unei căzături pe partea stângă, poate atunci i-a venit timpul acelui cuplaj de benzină care s-a rupt şi nu am mai reuşit să folosesc benzină din rezervoarele din faţă. În ziua a patra am fost nevoit să iau startul după 4 quad-uri. Este un dezavantaj foarte mare deoarece foarte greu poţi să-i depăşeşti, deoarece fac un praf foarte mare. Prima săptămână a fost foarte grea, ştiind că nu am avut antrenamente anterioare, nu aveam pregătire fizică. Simţeam la sfârşitul zilei că sunt obosit, epuizat. În a doua săptămână parcă mi-am intrat mai bine în ritm şi am reuşit să fac etape mai bune.

Cel mai fericit moment: A venit finişul care a fost cel mai fericit moment pentru mine, să văd ultimele două steaguri roşii, printre care trebuie să treci, acolo fiind linia de sosire. A fost un moment foarte plăcut pentru mine. În ultima zi eram pe 24 la general, dar am urcat pe locul 23,

Diferenţe între ediţiile 2020 şi 2021: Au fost diferenţe foarte mari! Anul trecut, în prima ediţie din Arabia Saudită, a fost o plimbare cu un traseu foarte uşor. Ni s-a spus că ediţiile aici vor fi mai uşoare decât cele din America de Sud. Dar anul acesta, organizatorii ne-au pus nişte trasee care, din punct vedere fizic, şi al navigaţiei, au fost foarte dificile. Anul trecut au fost două decese, fiind un Dakar foarte rapid, iar anul acesta, piloţii de la moto am fost nevoiţi să purtăm veste cu airbag. Organizatorii au încetinit puţin concursul. Am avut tot 450-500 de kilometri de probă specială, dar nu ai avut viteza medie peste 100 de km/h, traseele fiind mult mai dificile, mai tehnice. Acei kilometri i-ai parcurs în 5-6 ore, faţă de 4 ore jumătate cum era în primul an. Anul acesta am avut mult mai mult de navigat.

Despre întâlnirea cu Jean Todt: Când am ieşit din penultima probă, din specială, vedeam că maşina lui Carlos Sainz stă în dreapta şi cineva lângă. Mi-am dat seama că e Jean Todt, m-am şi întors, am aşteptat să termine discuţia, iar apoi am mers la el să-l întreb dacă putem să facem o poză. Era cu nevasta căreia i-am dat telefonul meu să ne facă o poză. M-a întrebat de unde sunt, pe ce loc sunt. M-a întrebat de bugetul meu pentru acest Dakar şi cam atât. A fost foarte de treabă. Mi-ar plăcea ca în câţiva ani să fiu pe patru roţi la Dakar. Sunt mulţi motociclişti care au trecut la clasa auto. Din păcate, aici ai nevoie de un alt buget, mult, mult mai mare decât cel de la moto. Mi-ar plăcea să fiu la clasa auto, deoarece nu este chiar atât de periculos, iar fizic este mult mai uşor. În schimb este foarte greu să faci rost de bani.

Despre următoara perioadă: Urmează recuperarea, să fac un CT la picior, voi merge la doctor să vedem cum evoluează totul. Sper că totul merge într-o direcţie bună. Anul acesta, pe la sfârşit, ar trebui să mă operez, să-mi scoată tijele şi să încerc să-mi revin la normal. Pe motocicletă, cu adrenalină, nu simţeam că merg mai încet din cauza piciorului. Aveam dureri apoi când eram în bivuoac şi trebuia să duc cauciucuri, să repar motocicleta, să stau ghemuit. În special seara. Cu motocicleta nu am avut probleme în afara de cea din etapa a treia. Am mai spart roţile fiind foarte multă piatră.

Despre măsurile anti-COVID: Organizatorii au fost foarte stricţi din cauza pandemiei. Un coleg din Slovacia, care şi-a făcut testul acolo, a ieşit pozitiv şi două săptămâni a stat în hotel. Înainte cu 72 de ore să plec din Satu Mare a trebuti să fac un test care să fie negativ. Anul acesta am avut zboruri speciale, care ne-au dus doar pe noi în Arabia Saudită. Acolo a trebuit să stau 48 de ore în izolare, apoi am făcut un alt test, după care m-am întors la hotel pentru încă 24 de ore până am primit rezultatul. A ieşit negativ, iar apoi am putut să merg să scot motocicleta din port, să fac înscrierile şi tot ce trebuie.

Mai multe veţi putea afla la emisiunea Panoramic Sportiv din 25 ianuarie 2021. Gyenes ne-a promis că vine în studioul ITV.