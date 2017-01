Concursul de tăiat porci organizat de UDMR va avea loc sâmbătă, 4 februarie

Devenit deja tradiţie şi pentru judeţul Satu Mare, ediţia din acest an a concursului de tăiat porci organizat de UDMR, a ajuns la cea de a VII-a ediţie. După ce ediţiile anterioare au fost găzduite de localităţi precum: Viile Satu Mare, Tăşnad, Livada, Lazuri, Turulung ş.a., iată că cea din anul 2017 o să aibă loc sâmbătă, 4 februarie, la Oraşu Nou.

După cum am aflat de la Mailat Gabor, primarul comunei gazdă, competiţia se va desfăşura la fosta secţie de mecanizare a agriculturii, din localitate şi o să înceapă la ora 8. Până la redactarea acestor rânduri au confirmat participarea 37 de echipe.

Aşa cum s-a întâmplat la ediţiile anterioare, măcelarii de ocazie vor prepara din porc cele mai cunoscute produse alimentare, cunoscute sub genericul tradiţionale. Nu vor lipsi nici ofertele de vin fiert şi pălincă. Organizatorii scontează pe o participare numeroasă, mai ales dacă vremea se va încălzi puţin.