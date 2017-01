Concluziile sefului Comisiei de control SRI după audierea lui Hellvig

Preşedintele comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu, a declarat miercuri seara că diretcorul SRI, Eduard Hellvig, le-a prezentat parlamentarilor două rapoarte – unul despre Florian Coldea şi unul despre generalul de brigadă Elena Istode, precizând că ”ancheta internă nu este închisă”. Adrian Ţuţuianu a precizat că nu există ofiţeri acoperiţi sau colaboratori în justiţie sau partide, acesta fiind răspunsul dat de conducerea serviciului la întrebările adresate în acest sens.



Audierea lui Hellvig a durat mai mult de şapte ore.

”Ancheta internă nu este închisă”, a subliniat Ţuţuianu (PSD), care a adăugat că şi membrii Comisiei de control au decis să nu închidă discuţia.

Cât priveşte fotografiile apărute în presă în care generalul de brigadă Elena Istode apare în vacanţe de lux cu familia politicianului PSD Cristian Rizea, Ţuţuianu a explicat că ancheta internă a SRI a arătat că soţia fostului deputat a fost colegă de facultate cu Istode, că generalul SRI a achitat o parte importantă a costurilor şi că a informat conducerea serviciului despre aceste ”activităţi”.



”Era normal să se declanşeze o anchetă internă în cadrul SRI, după cum era normal ca noi, comisia, să solicităm să fie lămurite aceste lucruri. Din datele puse la dispoziţie, rezultă că a fost prezentă împreună cu familia Rizea în Monaco şi la Nissa, că o parte importantă a cheltuielilor a fost suportată de doamna general şi că aceste relaţii au la bază calitatea de foste colege de facultate a doamnei general, respectiv doamnei Rozea şi că aceste activităţi, concedii au fost raportate conducerii SRI în conformitate cu procedurile interne de lucru”, a spus preşedintele Comisiei SRI.

El a menţionat că cele două rapoarte au concluzionat că legea nu a fost încălcată.

”Cu privire la ambele rapoarte, din punctul meu de vedere, chiar dacă nu avem o încălcare a legii – asta e concluzia celor două raporte – asta e cel puţin o problemă de raportare deontologică din partea ofiţerilor de infromaţii atunci când sunt prezentţi în excursii sauactivităţi de tipul acesta cu parlamentari sau oameni de afaceri”.

Adrian Ţuţuianu, şeful comisiei de control SRI, a declarat miercuri ca ancheta interna a SRI a confirmat ca Florian Coldea a fost în vacanţe cu Sebastian Ghiţă în insulele Seychelles şi în Italia, dar şi-a plătit cheltuieile. Ţuţuianu a spus că nu a putut stabili dacă facturile sunt reale.

Ţuţuianu a mai spus că seful SRI, Eduard Hellvig, a anunţat că a dispus elaborarea unui cod deontologic, care va fi public, care să clarifice conduita unui ofiter SRI în relaţie cu terţe persoane.

Adrian Ţuţuianu: Trecerea în rezervă a lui Coldea, din cauza prejudiciului de imagine.Vacanţele, confirmate

Întrebat de ce a fost trecut Coldea în rezervă, dacă raportul comisiei de anchetă internă a concluzionat că acesta nu a încălcat legea şi prevederile interne, Ţuţuianu a răspuns: ”Am să vă spun exact concluzia domnnului director al SRI: repunerea în funcţie este consecinţa constatărilor comisiei de control, deci dacă nu sunt încălcări ale legii este normal să fie repus în funcţie. Cunoaşteţi din spaţiul public că s-a făcut o solicitare de trecere în rezervă după această repunere în funcţie”.

”Trecerea în rezervă a fost apreciată ca oportună pe de o parte de domnul general Coldea şi apreciată ca fiind utilă din perspectiva protejării instituţiei de către conducerea SRI pentru că este evident pentru toată lumea că s-a adus prin aceste lucruri un prejudiciu cel puţin de imagine, dar şi un prejudiciu de credibilitate SRI”, a adăugat preşedintele Comisiei SRI.

El a spus că raportul intern a confirmat vacanţele lui Sebastian Ghiţă cu Florian Coldea, cum ar fi în insulele Seychelles, precum şi în Italia, la Toscana.

”Este confirmată prezenţa doamnei Coldea împreună cu doamna Ghiţă la Paris, la Disneyland”, a adăugat Ţuţuianu.

”Din informaţiile date de comisia de anchetă rezultă că familia Coldea, domnul general şi doamna colonel Coldea, au prezentat documente justificative cu privire la suportarea de către dânşii a cheltuielilor ocazionate de aceste deplasări, respectiv s-au prezentat facturi şi chitanţe”, a afirmat preşedintele Comisiei SRI.

El a precizat că nu sunt indicii că documentele prezentate de familia Coldea ar fi false, spunând că doar organele de anchetă penală au instrumentele de a le investiga.

”Doamna Coldea a fost verificată, şi domnul Coldea, au dat relaţii, au prezentat documente, au fost mai multe audieri”, a menţionat Ţuţuianu.

El a arătat că şi în cazul soţiei lui Coldea concluzia comisiei de anchetă este aceeaşi – respectiv că nu au fost încălcate prevederile legale şi normele interne.

Adrian Ţuţuianu: Maior şi Dâncu au fost cu Ghiţă şi Coldea în Toscana

Întrebat dacă familia Maior a fost cu Coldea şi Ghiţă într-una din excursiile din străinătate, Ţuţuianu a răspuns: ”Domnul George Maior a dat comisiei de control intern anumite explicaţii. Nu au fost împreună, de exemplu, în Insulele Seychelles. Nu există această informaţie”.

Întrebat dacă în Toscana au fost, Ţuţuianu a răspuns: ”În Toscana, da”.

Întrebat, totodată, dacă Vasile Dâncu a fost audiat de către comisia de anchetă internă, Ţuţuianu a răspuns negativ.

”Nu, nu a fost audiat domnul Dâncu. Cunoaşteţi, din ce s-a spus în spaţiul public, că a fost prezent în excursia din Toscana”, a adăugat preşedintele Comisiei SRI.

Adrian Ţuţuianu: Potrivit comisiei de control intern, Kovesi a participat la activităţi în principal publice

Preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu, a precizat miercuri, referitor la relaţia dintre Florian Coldea şi şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, că aceasta din urmă a participat la ”activităţi în principal cu caracter public”, potrivit comisiei de control intern din cadrul SRI.

”Comisia de control intern ne-a comunicat că dna Kovesi a fost prezentă la activităţi ale ServiciuluI Român de Informaţii , activităţi în principal cu caracter public sau care au ţinut de colaborarea instituţională dintre cele două instituţii menţionate”, a spus Ţuţuianu, întrebat dacă la audieri s-a discutat despre relaţia dintre Florian Coldea şi şefa DNA.

El a subliniat că membrii comisiei de control intern sunt pe deplin responsabili de constatările pe care le-au făcut.

”Sunt documente, informaţii la care n-am avut acces şi nici putem avea acces. Ca urmare îşi asumă şi o răspundere şi după cum ştiţi şi discuţiile şi tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în această sală a fost înregistrat şi poate fi consultat de organe cu atribuţii pe cercetare penală şi mai târziu când vor fi desecretizate vor fi istorice”, a adăugat el.

Adrian Ţuţuianu despre implicarea SRI în proteste: SRI are obligaţia de a comunica anumite informaţii

Întrebat, după audierea conducerii SRI de către Comisiea parlamentară, dacă a fost implicat SRI implicat în proteste, Ţuţuianu a răspuns: ”Am discutat despre cadrul legal incident şi am stabilit că există preocupări ale SRI legat de eventuale grupuri care au atitudini extremiste cu ocazia manifestărilor şi că există o obligaţie legală a serviciului de a comunica către jandarmerie sau Inspectoratul General de Poliţie anumite date şi informaţii pe care le au cu privire la manifestaţii publice organizate cu aprobările legale sau să spunem manifestaţii aşa zis spontane”.

”Am cerut aceste informaţii pornind de la ceea ce s-a afirmat în spaţiul public”, a explicat preşedintele Comisiei SRI.

El a accentuat că directorul SRI, Eduard Hellvig, a dat asigurări certe că serviciul nu s-a implicat şi nu se va implica în asemenea activităţi.

Adrian Ţuţuianu: Bugetul SRI pe 2017, redus cu 10%; am convenit că acoperă minimul necesar

”Eu cred că un buget trebuie să răspundă la două cerinţe: pe de o parte să asigure resursele necesare pentru funcţionarea instituţiei. În al doilea rând, un buget trebuie să ţină cont şi de resursele pe care le are la un moment dat o ţară, pentru că, sigur, nevoile, sunt multe. Cifra pe care o avem azi, comunicată de ministerul de Finanţe, a fost revizuită zilele acestea, bugetul SRI va fi undeva cu 9,4% – 10% mai mic decât bugetul în execuţie al anului precedent”, a spus Ţuţuianu.

El a precizat că, deşi solicitările SRI au fost mai mari, fiind solicitate fonduri pentru activităţi operative, pensii şi salarii, s-a convenit că acest buget acoperă minimul necesar de funcţionare.

Adrian Ţuţuianu: Potrivit SRI, Ghiţă avea informaţii de interes pentru securitatea naţională

Întrebat dacă, în cadrul audierii conducerii SRI, s-a aflat calitatea în care Sebastian Ghiţă mergea la astfel de întâlniri cu persoane din SRI, Ţuţuianu a răspuns: ”Da, sunt întrebări pe care le-am pus şi noi”.

”Pentru perioada 2012-2016 răspunsul este simplu – a fost membru al Comsiei parlamentare de control al SRI şi a participat la activităţi să spunem publice, şi la activităţi care sunt mai puţin publice, activităţi care privesc calitatea sa de menbru. Şi am întrebat pentru perioada anterioară, în special periaoda 2010-2012. Răspunsul este următorul: nu a fost ofiţer acoperit şi un argument adus de comisia internă a SRI este legat şi de jurămânul pe care l-a depus în 2012. Şi al doilea răspuns este – vă rog să-mi daţi voie să citez exact – a fost prezent în calitate de persoană care avea informaţii de interes pentru securitatea naţională”, a menţionat Ţuţuianu.

Întrebat dacă SRI are informaţii despre locul în care se află Ghiţă, preşedintele Comisiei SRI a răspuns: ”Sunt mai multe instituţii care au atribuţii în a verifica unde se află şi eventual a-l identifica. Chestiunile acestea sunt informaţii clasificate”.

Adrian Ţuţuianu: SRI ne va pune la dispoziţie mijloace de verificare că nu există acoperiţi în justiţie

”Am adus în discuţia cu reprezentanţii SRI în primul rând materialul făcut public de Uniunea Naţională a Judecătorilor. Am primit de la SRI următoarele răspunsuri: unu – nu există ofiţeri acoperiţi, colaboratori şi alte categorii de tipul celor enumerate de Legea privind regimul judecătorilor. Şi au spus că ne vor pune la dispoziţie şi mijloace de verificare a acestui lucru în momentul când realizăm vizite la instituţii subordonate”, a spus Ţuţuianu.

”Al doilea răspuns: nu există- ne-au comunicat – ofiţeri acoperiţi, colaboratori în interiorul partidelor politice. Şi trei – ni s-a comunicat că SRI, asemenea altor servicii de informaţii, lucrează cu ofiţeri acoperiţi, cu colaboratori, şi obţin informaţii care sunt utile pentru securitatea naţională”, a adăugat preşedintele Comisiei SRI.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat luni că nu crede să existe în România vreo instituţie publică sau de presă care să nu aibă ”acoperiţi” SRI, el solicitând efectuarea unor verificări ale acestor informaţii de către noua Comisie parlamentară de control a activităţii serviciului.

Totodată, Dragnea s-a plâns la RTv că nu a ”prea” primit informaţii de la SRI de când a fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor.

”Nu prea am primit informaţii de când am fost ales preşedintele Camerei, nu am primit informaţii de la cei de la SRI, nu prea am primit informaţii”, a subliniat el.

Adrian Ţuţuianu: Am cerut SRI informaţii legat de protocoalele cu PÎCCJ. Îngrijorările sunt corecte

”În ce mă priveşte pe mine, am analizat şi am cerut informaţii cu privire la protocoalele încheiate cu Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Ele sunt aduse din mandatele trecute la comisie, eu sunt de acord şi cred că sunt în regulă primele două lucruri scrise în aceste protocoale – schimburi de informaţii cu Ministerul Public, ca semnatar al unui protocol de colaborare, şi cred că sunt în regulă întâlnirile la nivel de experţi”, a menţionat Ţuţuianu.

El a spus că are şi astăzi întrebări şi şi-a exprimat direct, în cadrul audierii conducerii SRI, anumite consideraţii cu privire la ”constituirea de echipe mixte cu reprezentanţi ai organelor de urmărire penală în scopul contracarării riscurilor derivate din derularea unor activităţi cu caracter infracţional”, prevăzută de protocol.

”Şi eu cred că, din această perspectivă, anumite îngrijorări exprimate de opinia publică sunt corecte şi este de discutat în ce măsură, de exemplu, CSAT poate veni prin acte administrative, hotărâri care au caracter secret şi adăuga într-un fel la cadrul legislativ existent. Şi aceste îngrijorări le-am exprimat, le exprim şi public şi cred că au lăsat în opinia publică îndoieli cu privire la colaborarea dintre aceste instituţii”, a afirmat Ţuţuianu.

El a menţionat că răspunsul SRI, dat prin directorul Eduard Hellvig, priveşte faptul că serviciul a asigurat suportul tehnic în aceste colective mixte.

”Putem să facem o distincţie până în anul 2016 luna martie, când s-a pronunţat CCR pe acest subiect, şi după anul 2016 când suntem într-o altă situaţie juridică şi avem o ordonanţă de guvern aprobată care reglementează modul în care lucrează SRI cu celelalte instituţii – DNA, Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT. În momentul acesta am fost informaţi că există un protocol în vigoare semnat în baza Ordonanţei 6, care este public. Am solicitat SRI să ne fie comunicat acest protocol şi sigur că o să vă prezentăm ce prevede cu exactitate”, a anunţat social-democratul.