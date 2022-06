CNS Cartel ALFA solicită măsuri în favoarea lucrătorilor şi actualizarea urgentă a salariului minim

Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA solicită măsuri în favoarea lucrătorilor şi actualizarea urgentă a salariului minim, susţinând că măsurile sociale propuse de Guvern sunt haotice şi discriminatorii, luate fără consultarea partenerilor sociali.

„În contextul creşterii necontrolate a preţurilor şi degradarea accelerată a nivelului de trai, Guvernul mai oferă câte un petec peste sărăcia generală. Măsurile pe care le propune sunt haotice, greu aplicabile, populiste şi discriminatorii.

Măsura propusă de Guvern discriminează atât pensionarii între ei, cât şi salariaţii

Pornind de la recunoaşterea faptului că suma de 2.000 lei pe lună nu este suficientă ca să trăieşti în România, Guvernul doreşte să acorde în luna iulie o plată de 700 de lei pensionarilor care au venituri sub sau egal cu 2.000 de lei. Orice sprijin financiar în această perioadă pentru cei cu venituri mici este cât se poate de necesar, însă măsura este prost gândită, populistă şi discriminează atât pensionarii între ei, cât şi salariaţii şi alte categorii de persoane. Având în vedere că acest tip de beneficiu nu are nicio legătură cu contributivitatea, de ce ajutorul de 700 lei nu se acordă tuturor celor care au un venit sub 2.000 lei? Atât salariatul care câştigă 1.524 de lei net, cât şi cel care câştigă 2.000 de lei are dificultăţi determinate de explozia preţurilor la alimente şi combustibili, la fel pensionarii”, se spune în comunicatul organizaţiei.

Potrivit CNS Cartel ALFA, la fel ca în cazul sumei deductibile de 200 de lei care poate fi acordată lucrătorilor cu salariul minim (dar nu şi celor care au chiar şi cu 1 leu mai mult), şi în cazul ajutorului de 700 lei se face discriminare între pensionarul cu 2.000 lei (care primeşte ajutorul) şi cel cu 2001 lei, care nu îl va primi.

„Sigur, nu există măsuri perfecte, care să împace în mod egal pe toată lumea, însă modul acesta hei-rupist de legiferare, fără nicio fundamentare reală sau consultare cu partenerii sociali duce la măsuri aberante, care adâncesc şi mai mult inechităţile sociale, creează noi rupturi în salarizare şi sunt complicat de aplicat. De exemplu, e foarte posibil ca mulţi cetăţeni din zone rurale să fie nevoiţi să cheltuiască mai mult pe transport pentru a putea beneficia şi utiliza voucherele electronice de 250 lei/o dată la două luni. Mai mult, este neclar cum se vor aplica în cazul pensionarilor beneficiul voucherului electronic (pentru cei cu pensii sub 1.500 lei) şi ajutorul de 700 lei propus acum pentru cei cu pensii până la 2.000 lei”, se spune în comunicat.

Confederaţia Sindicală solicită Guvernului convocarea de urgenţă a Consiliului Tripartit pentru Dialog Social

CNS Cartel ALFA precizează că a arătat în ce fel măsura creşterii salariului minim cu 200 lei poate fi îmbunătăţită, propuneri pe care Guvernul a ales să le ignore.

„‘Am anunţat fix când am avut decizia luată’, a spus ministrul Muncii, din nou o recunoaştere directă a faptului că membrii Gvernului ignoră dialogul social şi consultarea publică înainte de a lua o decizie. Tocmai acesta este rolul dialogului social şi consultării publice, acela de a găsi formula cea mai echitabilă pentru toată lumea. Ignorarea acestui instrument al democraţiei, conduce la astfel de măsuri impuse, prost gândite şi inechitabile. Amintim faptul că România este în proces de afiliere la OECD. Una dintre condiţiile acestei afilieri este guvernarea transparentă şi consultativă, pe care Guvernul nu o respectă deloc. Măsurile sociale propuse de Guvern ignoră complet angajaţii, tocmai cei care contribuie cel mai mult la buget! Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA solicită Guvernului convocarea de urgenţă a Consiliului Tripartit pentru Dialog Social pentru adoptarea unor măsuri sociale în sprijinul lucrătorilor, printre care actualizarea salariului minim, astfel încât să acopere creşterea de preţuri”, se mai spune în comunicat.

