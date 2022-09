Clubul Sportiv Municipal se va numi CSM Olimpia Satu Mare

CS SC Olimpia MCMXXI Satu Mare se opune

La iniţiativa a 34 de glorii ale fotbalului sătmărean, clubul sportiv al municipiului se va numi CSM Olimpia Satu Mare.

Printr-o scrisoare adresată Primăriei şi Consiliului Local Satu Mare, cei 34 de foşti fotbalişti de la Olimpia, inclusiv din generaţiile de aur care au evoluat în Divizia A, au cerut ca clubul sportiv al municipiului să preia şi denumirea Olimpia.

Ludovic Keizer, Florin Fabian, Zoltan Ritli, Tiberiu Csik, Cosmin Iuhas şi Florin Mureşan au susţinut joi o conferinţă de presă alături de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Florin Fabian a declarat că scopul acestui demers este să readucă numele Olimpia în prim-plan. ,,Olimpia a fost înfiinţată de municipalitate şi trebuie să rămână a comunităţii. Cu toţii ne dorim ca Olimpia să redevină ce a fost cândva printr-un proiect serios şi stabil”, a afirmat Florin Fabian.

Ludovic Keizer, component al generaţiei de aur a Olimpiei, a afirmat că aştepta de mult ca Olimpia să revină comunităţii. ,,Generaţia mea doreşte ca numele de Olimpia să rămână, iar echipa să fie susţinută de municipalitate”, a declarat Ludovic Keizer.

Primarul Kereskényi Gábor a mulţumit foştilor fotbalişti de la Olimpia pentru iniţiativa care se va concretiza într-un proiect de hotârâre ce va fi discutat în Consiliul Local. “Mulţumesc gloriilor fotbalului sătmărean pentru iniţiativă. Olimpia este a oraşului, este a sătmărenilor, este a foştilor jucători ai Olimpiei. Este normal ca de acum înainte, indiferent cine este primar, cine sunt consilierii locali, cine este la conducerea clubului, numele Olimpia să fie pe frontispiciul clubului sportiv al oraşului”, a spus primarul Kereskényi Gábor.

Vă prezentăm cine sunt gloriile fotbalului sătmărean care susţin acest demers: Ludovic Keizer, Báthory József, Iosif Vigu, Florin Fabian, Zoltan Ritli, Tiberiu Csik, Alexandru Pinter, Paul Levente, Vasile Boudi, Cosmin Iuhas, Csenteri Jozsef, Ciprian Brata, István Svarczkopf, Ervin Zsiga, Dorel Ardelean, Vasile Mihovici, Daniel Oşan, Imre Tempfli, Tibor Blatniczki, Marius Bălău, Romulus Blaga, Daniel Frei, Gabriel Cadar, Răzvan Prodan, Ciprian Prodan, Gheorghe Lohan, Sorin Pătcaş, Robert Rozsel, Vasile Mociran, Cornel Ene, Dumitru Hotca, Florin Oros, Cornel Ioan Pop, Gheorghe Sabou.

În replică la această conferinţă, am primit un comunicat din partea Voluntarilor Olimpi;ti care au înfiinţat CS SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, din care redăm un paragraf: “Având în vedere cele declarate în respectiva conferinţă de presă, CS SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, ca deţinător al mărcii înregistrate la OSIM sub numărul M 2020 06025, a cărei copie o aveţi ataşată, ne exprimăm mirarea că, având în spate un aparat juridic ca cel din Primăria Satu Mare, reprezentantul acesteia face afirmaţii cu zero acoperire juridică. Obţinerea respectivei mărci a fost făcută cu respectarea legilor în vigoare, atunci când nimeni altcineva nu era interesat de soarta Olimpiei”.