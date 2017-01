Cine sunt viitorii membri ai guvernului

Noul Guvern, propus de PSD-ALDE, are în componenţă 24 de miniştri, dintre care doi deţin şi funcţia de vicepremier, şi doi miniştri delegaţi. Cine sunt cei propuşi

Sorin Grindeanu, prim-ministru desemnat

Sorin Grindeanu s-a născut la 5 decembrie 1973, la Caransebeş. A absolvit Facultatea de Matematică – Secţia Informatică, din cadrul Universităţii de Vest Timişoara (1992-1997).

După absolvire, a urmat cursuri de specializare: studii aprofundate, specializarea Baze de Date la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică — Secţia Informatică (1997-1998); bursa Tempus pe o perioadă de trei luni la Universitatea din Bologna — Italia în domeniul Statistică socială (1999); specializări în domeniul: Educaţia adulţilor la Institut fur Erwchsenenbildung din Frankfurt — Germania, Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie (2001), potrivit site-ului www.soringrindeanu.ro.

A fost preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie (oct. 1998-oct. 2000); asistent universitar la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie (oct. 2000-dec. 2001); director Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Timiş (nov. 2001-ian. 2004); director general adjunct Delpack Invest SRL (ian. 2005-mart. 2008); director SC Ahm Smartel SRL (mart.-iun. 2008).

A intrat în politică în noiembrie 1996, când a devenit membru al PDSR. Doi ani mai târziu, în octombrie 1998, a devenit vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret a PDSR Timiş, iar în decembrie 2001 — vicepreşedinte al Tineretului Social Democrat Timiş. A fost membru în Biroul Executiv Judeţean al PSD Timiş (din oct. 2002), membru în Consiliul Naţional al TSD (din nov. 2002) şi preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş (din dec. 2003). Prim-vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş şi preşedinte PSD Timişoara (din apr. 2005), potrivit site-ului oficial al Camerei Deputaţilor. La 30 august 2013, Sorin Grindeanu a fost ales secretar general adjunct al PSD, iar la 19 iunie 2015, a fost ales în funcţia de preşedinte al PSD Timiş.

În perioada 2004-2008, a fost consilier local la Consiliul Local Timişoara. Din iunie 2008 până în ianuarie 2013, a fost viceprimar al Municipiului Timişoara.

În urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, Sorin Grindeanu a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, colegiul uninominal nr. 2. La 29 iunie 2016, i-a încetat mandatul de parlamentar (prin demisie), după ce, ca urmare a alegerilor locale din 5 iunie 2016, a devenit preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş din partea PSD.

În perioada martie-iunie 2003, a participat la Şcoala Politică a Tinerilor Social Democraţi, organizată de Fundaţia Friedrich Ebert Timişoara, iar în februarie 2003 — la cea de-a V-a Conferinţă a Consiliilor de Tineret din Grecia-Salonic. Din martie 1998 până în august 1999, a fost preşedinte al Asociaţiei Social — Culturale Timisiensis XXI, Timişoara. De asemenea, a fost membru fondator al Forului Democrat Român Timiş şi membru al Agenţiei regionale pentru stimularea şi integrarea tinerilor (ARSIT).

A fost ministru pentru Societatea Informaţională (17 dec. 2014 — 17 nov. 2015).

Printre cărţile şi lucrările publicate se numără: „Introducere în informatica socială”, Editura Universitatea de Vest 2000; „Tehnoredactare computerizată”, Editura Universitatea de Vest 2002 şi „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă”, Editura Ionescu 2002.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, la 30 decembrie 2016, decretul privind desemnarea lui Sorin Grindeanu în funcţia de prim-ministru.

Graţiela Gavrilescu, propusă ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul

Liderul ALDE Prahova, Graţiela Gavrilescu, în prezent deputat în Parlamentul României, este propusă să preia funcţia de ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul în Guvernul care va fi condus de Sorin Grindeanu.

La alegerile din 11 decembrie, Graţiela Gavrilescu a obţinut al treilea mandat plin de deputat.

Potrivit datelor postate pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor, Graţiela Gavrilescu a mai fost deputat de Prahova în legislaturile 2004-2008 (validată în 2007, înlocuindu-l pe Ion Preda), 2008-2012 şi 2012-2016.

Născută 24 iunie 1966 la Bucureşti, Gavrilescu a absolvit Facultatea de Tehnologie Petrochimică — Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti (licenţă), are o diplomă de studii postuniversitare de marketing industrial (Institutul de Management Bucureşti), diplomă de absolvire specializare probleme de medicina muncii (Institutul de Medicină Bucureşti) şi diplomă de absolvire studii postuniversitare management în administraţia publică locală (INA Bucureşti).

Conform CV-ului postat pe site-ul Camerei Deputaţilor, între 2003 şi 2004, aceasta a fost preşedinte al PUR Ploieşti, apoi în perioada 2004 — 2013 membru PNL Prahova, în 2013—preşedinte PLR Prahova, iar în prezent este vicepreşedinte ALDE şi preşedinte al organizaţiei Prahova a partidului.

În perioada 2004-2007, Gavrilescu a fost viceprimar al municipiului Ploieşti.

De asemenea, în timpul guvernării Ponta, aceasta a fost numită ministru al Mediului, în decembrie 2014, portofoliu pe care l-a condus până în noiembrie 2015.

Pavel Năstase, propus ministru al Educaţiei

Pavel Năstase (65 de ani) este numele pentru postul de ministru al Educaţiei în guvernul Sorin Grindeanu.

Pavel Năstase este preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE) şi a fost rector al instituţiei. El predă informatica de gestiune, fiind la bază analist şi programator. Este absolvent de ASE şi de Matematică şi a luat doctoratul în 1986 tot la ASE cu specializarea Calcul economic şi cibernetica economică.

Între anii 1993 – 1996 a ocupat funcţia de Conferenţiar la Catedra de Informatică de Gestiune, la Academia de Studii Economice din Bucureţti – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

În perioada 1991 – 1993 a ocupat funcţia de lector la Catedra de Informatică de Gestiune la Academia de Studii Economice din Bucureţti – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

În perioada 1980 – 1991, Pavel Năstase o fost asistent la Catedra de Informatică de Gestiune la Academia de Studii Economice din Bucureţti – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

În perioada 1975 – 1980 a fost programator la Centrul de Prelucrare Automată a Datelor şi Consultanţă (CPADC) din cadrul CEPECA.

Petre Daea, viitorul ministru al Agriculturii

Petre Daea este propunerea PSD pentru ocuparea portofoliului de la Ministerul Agriculturii.

Petre Daea este născut la 2 noiembrie 1949, acesta deţinând trei mandate de parlamentar din partea PSD.

Petre Daea este rudă apropiată cu Dana Năstase, acesta deţinând portofoliul Agriculturii în mandatul lui Adrian Năstase.

Petre Daea a fost unul dintre iniţiatorii care au semnat propunerea introducerii pensiilor speciale pentru parlamentari. De asemenea, numele lui Daea a apărut în mai multe dosare penale, iar unul dintre cele mai cunoscute este cel al concesionării terenurilor din Insula Mare a Brăilei lui Culiţă Tărâţă.

Cel mai răsunător scandal în care a fost implicat viitorul ministru este legat din perioada în care acesta era preşedintele Comisiei pentru agricultură din Senat, el intervenind la Ministerul Agriculturii pentru ca amanta sa să fie numită vicepreşdinte la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. În acest timp, soţia lui Daea a trimis la acea dată o scrisoare către conducerea Agenţiei şi, astfel, a denunţat aranjamentul. Cei doi s-au despărţit în iunie 2012.

Potrivit ultimei declaraţii de avere de la terminarea mandatului de senator din anul 2013, Petre Daea deţine un teren intravilan şi unul forestier în comuna Siseşti, Mehedinţi, şi un teren în Buftea.

Pe lista imobilelor, Petre daia deţine un apartament în Drobeta Turnu Severin, unul în Bucureşti, dar şi o casă de vacanţă în comuna Siseşti din Mehedinţi.

Teodor Meleşcanu, propunerea ALDE pentru Ministerul Afacerilor Externe

La Ministerul Afacerilor Externe, propunerea ALDE este Teodor Meleşcanu, diplomat de carieră, care a mai ocupat această funcţie în mandatul lui Nicolae Vărăcoiu.

Teodor Viorel Meleşcanu s-a născut la 10 martie 1941, în Brad, judeţul Hunedoara, şi a urmat studii universitare la Facultatea de Drept din Bucureşti, între 1959 şi 1964, şi cursuri postuniversitare de relaţii internaţionale la Universitatea din Bucureşti (1964-1966). Din 1973, Meleşcanu este Doctor în Drept Internaţional la Universitatea din Geneva. De asemenea, el are în prezent gradul de sublocotenent de infanterie, în retragere.

Meleşcanu şi-a început cariera diplomatică în anul 1966, când a fost angajat în Ministerul Afacerilor Externe, promovând, prin examene şi concursuri, până la rangul de ambasador. Între anii 1978 şi 1985, Teodor Meleşcanu a fost detaşat ca secretar II la Misiunea Permanentă a României de pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale de la Geneva.

După revoluţie, a fost subsecretar de stat, şef al Departamentului America Latină, Asia şi Africa (23 august 1990 – mai 1991) şi secretar de stat (mai 1991 – 19 noiembrie 1992). În anul 1990, Meleşcanu a fost promovat la rangul de consilier diplomatic, iar în 1992, la cel de ambasador.

El a fost ministru de Externe în Guvernul condus de Nicolae Văcăroiu (1992-1996) şi ministru al Apărării în Guvernul condus de Călin Popescu Tăriceanu, în perioada aprilie 2007-decembrie 2008.

La finalul mandatului de la Apărare, Teodor Meleşcanu a dorit să le mulţumească tuturor celor care l-au ajutat la îndeplinirea mandatului la conducerea instituţiei şi a declarat că niciodată mai mult ca în această funcţie nu a avut senzaţia că îşi serveşte cu adevărat ţara.

În perioada 15 ianuarie – 29 februarie 2008, a fost ministru interimar al Justiţiei, ca urmare a neînţelegerilor dintre preşedinte şi premier cu privire la numirea în funcţia vacantă de la conducerea Ministerului Justiţiei a senatorului PNL Norica Nicolai.

În mai 2010, Meleşcanu a fost propus de PNL pentru un post de judecător la Curtea Constituţională.

Meleşcanu a fost ales senator de Prahova, în colegiul al treilea al acestei circumscripţii, pe listele PNL. El a fost senator şi în legislatura 1996-2000, fiind ales atunci pe listele PDSR. De asemenea, în 2004 a fost ales pe listele Alianţei D.A.

In februarie 2012, opinia publica din Romania este luata prin surprindere dupa ce presedintele Traian Basescu il desemneaza pe Teodor Melescanu drept director al Serviciului de Informatii Externe – asta in ciuda faptului ca Melescanu provenea din PNL, adica din USL, coalitia care il critica extrem de dur pe Traian Basescu.

Dupa doar 2 ani de la aceasta numire, Melescanu produce inca o surpriza si demisioneaza din fruntea SIE (in septembrie 2014), anuntand ca intra, din nou, in cursa pentru alegerile prezidentiale.

În iunie 1997, Meleşcanu a fondat partidul Alianţa pentru România (ApR), împreună cu un grup de foşti membri ai PDSR, printre care Mircea Coşea, Iosif Boda, Marian Enache.

În anul 2000, el candidat la Preşedinţie din partea ApR, obţinând sub 2% din voturi.

În ianuarie 2002, ApR a fuzionat cu Partidul Naţional Liberal, iar de atunci Meleşcanu a ocupat funcţii de conducere în formaţiunea liberală, până la alegerea lui Crin Antonescu în funcţia preşedinte al PNL.

Teodor Meleşcanu a deţinut şi funţia de administrator al grupului Rompetrol, condus de Dinu Patriciu.

La capitolul avere, Meteşcanu deţine două terenuri moştenite în judeţul Braşov. De asemenea, viitorul ministru de Externe, deţine o locuinţă de 127 m.p. în Bucureşti şi o altă locuinţă în Ilfov în suprafaţă de 580 m.p.

Meleşcanu nu are credite, dar deţine ceasuri în valoare de 14.500 de euro şi un autorurism Audi A6, din 2006.

Daniel Constantin, propus de ALDE pentru Ministerul Mediului

Daniel Constantin are 38 de ani, ascensiunea acestuia în politică fiind datorată preşedintelui fondator al PC, Dan Voiculescu. În calitate de ministru al Mediului, daniel Constantin va ocupa şi funcţia de vicepremier.

Daniel Constantin este de profesie inginer. El a fost directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură, în perioada aprilie – octombrie 2009, când ministru al Agriculturii era Ilie Sârbu.

Constantin s-a născut în 27 iunie 1978, la Piteşti, a urmat cursurile Facultăţii de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (1997 – 2002), iar în 2004 a absolvit un master în managementul calităţii şi inovaţiei.

Daniel Constantin a urmat cursuri de „Imbunătăţirea eficienţei personalului” la Scottish Agricultural College, precum şi de „Imbunătăţirea managementului strategic” la Institutul de Administraţie Publică Irlanda.

În 2003 a devenit consilier la Cabinetul secretarului de stat pentru integrare europeană din cadrul Ministerului Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Până în 2006, în calitate de coordonator al Corpului Consilierilor de Integrare Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, a avut responsabilităţi legate de negocierea pachetului financiar acordat României pentru Agricultură, de reforma Politicii Agricole Comune, dar şi de negocierile privind cadrul financiar 2007 – 2013.

După 2006, Constantin a fost angajat la firme de consultanţă pentru atragerea fondurilor europene. În perioada 2007 – 2009 a lucrat ca evaluator independent la Banca Mondială în cadrul Proiectului Makis, iar între 2008 şi 2009, a fost administrator al societăţii Roadvision şi director general al Provom SRL.

Daniel Constantin a deţinut portofoliul Ministerului Agriculturii în Guvernul Victor Ponta.

Potrivit declaraţiei de avere, daniel Constantin are o casă în construcţie de 340 mp în Corbeanca, un teren de 460 mp tot în Corbeanca, dar şi mai multe împrumuturi în valoare de circa 300.000 de euro şi 143.000 de lei.

Gabriel Leş, propunerea pentru Ministerul Apărării Naţionale

Senatorul PSD Gabriel Benjamin Leş ar putea fi numit ministru al Apărării Naţionale în viitorul Guvern Grindeanu.

În vârstă de 40 de ani, Gabriel Benjamin Leş a deţinut mai multe funcţii până în pezent: consilier local, viceprimar al municipiului Satu Mare, subprefect, director executiv APIA şi până de curând secretar de stat în Departamentul de Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, fiind numit în anul 2015 de către premierul de la acea dată, Victor Ponta.

Gabriel Leş este licenţiat în Economie, specializarea Marketing la Universitatea de Vest Timişoara şi deţine un masterat în „Managementul financiar contabil şi juridic al firmei”.

În 2007 a obţinut un certificat de absolvire a Programului de perfecţionare „Achiziţii publice, concesiuni, contracte”, curs urmat în cadrul Institutului Naţional de Administraţie. În 2009, a absolvit Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Totodată, acesta este specializat în „Securitate şi bună guvernare”, calificare obţinută în 2016, în cadrul Colegiului Naţional de Apărare.

În urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie, Gabriel Leş a devenit senator, fiind din 22.12.2016 secretarul Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Florin Iordache, prpus la Justiţie

Florin Iordache a fost implicat în evenimentele din decembrie 2013, când USL a încercat, pe ascuns, modificarea legislaţiei penale în Parlament. Episodul a fost taxat inclusiv de cancelariile străine şi a fost denumit “Marţea Neagră”. Proiectele susţinute atunci de USL au fost legea amnistiei şi graţierii, modifica­rea Codului Penal, legea minelor şi legea lobby-ului. De altfel, Iordache a susţinut şi iniţiat mai multe proiecte controversate de modificare a legilor în domeniul penal şi al incompatibilităţilor.

Activitatea politică a noului ministru al Justiţiei a început în 1996, la Caracal, când a intrat în Partidul Socialist, în acelaşi an fiind ales şi viceprimar al municipiului Caracal, fotoliu pe care l-a ocupat până în 2000. Odată cu fuziunea Partidului Socialist cu PDSR, Florin Iordache a devenit social-democrat şi a candidat pe listele acestui partid pentru Camera Deputaţilor în 2000. A obţinut atunci primul mandat de deputat. A obţinut următorul mandat pentru Camera Deputaţilor în 2004, apoi încă un mandat în 2008, reînnoit în 2012 şi în 2016.Florin Iordache, a fost audiat ca martor anul trecut în dosarul în care Mihail Vlasov, fost preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), este judecat pentru dare de mită .El a declarat că îl cunoaşte pe Mihail Vlasov de 8 sau 9 ani, fiind la un moment dat colegi în Comisia juridică din Camera Deputaţilor, însă a negat faptul că ar fi fost susţinut de acesta pentru a deveni arbitru la CCIR.Florin Iordache este căsătorit şi are un copil. S-a născut la Caracal în 1960, este absolvent al facultăţilor de Mecanică şi Drept ale Universităţii Craiova, are cursuri postuniversitare de administraţie, un masterat în administraţie, cursuri postuniversitare de Dreptul afacerilor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, cursuri postuniversitare la Colegiul Naţional de Apărare, un doctorat în relaţii economice internaţionale şi cursuri postuniversitare la Institutul Diplomatic Român.

Olguţa Vasilescu va prelua Ministerul Muncii

Lia Olguţa Vasilescu este propunerea PSD pentru a ocupa funcţia de ministru al Muncii. Primarul Craiovei va face parte pentru prima dată dintr-un guvern.

În vârsta de 42 de ani, Olguţa Vasilescu s-a născut la Craiova pe 18 noiembrie. În anul 1997 a absolvit Facultatea de Litere şi Istorie, specializarea română-italiană.

Pe lângă facultate, CV-ul noului ministru este completat cu burse de studii în Italia, Danemarca şi Belgia şi un doctorat în Sociologie, obţinut la Universitatea Bucureşti, în 2007.

Lia Olguţa Vasilescu face politică de la 16 ani, atunci când a devenit membru al Partidului România Mare. După primii trei ani de activitate, Vasilescu, a devenit preşedintele Organizaţiei de Tineret România Mare Dolj.

Primul ei job a fost în presă. Lia Olguţa Vasilescu s-a angajat la cotidianului „Cuvântul Libertăţii”. În primul an de muncă a ocupat funcţia de redactor, iar apoi a fost numită şefa secţiei de investigaţii a ziarului. În 1999, a fost promovată în funcţia de redactor-şef al publicaţiei la care lucra, dar în 2000 a renunţat la presă pentru un loc în Parlament.

În anul 2000 a prins pentru prima oară un loc în Camera Deputaţilor. Ea a fost promovată de Coreliu Vadim Tudor pe listele partidului PRM. În timpul mandatului de deputat, între 2000 şi 2004, a fost şi purtătoarea de cuvânt a partidului.

Anul 2008 poate fi considerat anul de graţie pentru Lia Olguţa Vasilescu.Aceasta a candidat din nou la Parlament, de această dată la Senat, dar din partea PSD. Din 2012, aceasta este primar al oraşului Craiova.

Lia Olguţa Vasilescu s-a căsătorit, în noiembrie 2002, cu Ovidiu Vlasopol. Pe atunci, noul ministru era deputat PRM iar Vlasopol era reporter la PRO TV. Cei doi au împreună un băiat, Robert Ştefan, născut în 2009, care poartă numele de familie al mamei.

În declaraţia de avere a Olguţei Vasilescu din 2016 se arată că aceasta primeşte lunar 1.000 lei, pensie alimentară pentru copil, ceea ce a născut speculaţii cu privire la un divorţ. Vasilescu nu deţine apartamente, autovehicule sau terenuri. Noul ministru al Muncii are un cont în euro cu suma de 6,665 euro şi 145,000 RON.

Carmen Gabriela Dan va fi prima femeie ministrul de Interne

Carmen Gabriela Dan, noul ministru de interne, cunoscută şi ca “blonda lui Dragnea “ a terminat Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică la treizeci de ani . Potrivit CV-ului ei a terminat Liceul de filologie-istorie – ZOIA KOSMODEMIANSKAIA în 1989 şi facultatea 12 ani mai târziu

Între timp a fost secretară la o şcoală din Videle. Asccensiunea profesională a apărut în 2001 atunci când a început să lucreze în subordinea lui Liviu Dragnea, protectorul ei politic. Imediat după terminarea Facultăţii a devenit consilier juridic al Consiliului Judeţean Teleorman, în cadrul Serviciului Juridic şi Contencios iar apoi a fost numită directorul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman. Din vara anului 2012, Carmen Daniela Dan a fost subprefectul judeţului Teleorman până în 2014 când a devenit prefect. Anul trecut au existat mai multe proteste ale PNL Teleorman care cereau premierului Cioloş demiterea ei pentru activitatea politică pro PSD pe care o făcea în timp ce era prefect.Deşi acuzaţiile opoziţiei erau evidente,Carmen Gabriela Dan a rămas în funcţie şi în perioada guvernului Cioloş până în noiembrie când a devenit ofical candidat PSD.Din decembrie este senator în Parlamentul României.

Marius Alexandru Dunca, propunerea pentru Ministerul Tineretului şi Sportului

Marius Alexandru Dunca va deţine şefia Minsiterului Tineretului şi Sportului, dacă noul cabinet va trece de votul Parlamentului.

Marius Alexandru Dunca, în vârstă de 36 de ani, este propunerea PSD pentru Ministerul Tineretului şi Sportului. Născut pe 19 iulie 1980, la Braşov, Dunca a fost vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. A absolvit Universitatea Transilvania – Braşov, în 2004, ca inginer mecanic, apoi a urmat studii postuniversitare în cadrul aceleiaşi instituţii – Specializare în protecţia şi managementul mediului şi management politic. În 2009 a devenit director coordonator la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Braşov, apoi a fost director la Diamond Cleaning Braşov, înainte de a ocupa funcţia de vicepreşedinte ANPC, în 2012. Din iulie 2016 este preşedintele PSD Braşov.

Sevil Shhaideh, propusă viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi al Fondurilor Europene

Sevil Shhaideh s-a născut la 4 decembrie 1964.

A absolvit Facultatea de Planificare Economică şi Cibernetică din cadrul Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti, în 1987, şi un master în Managementul Proiectelor de Afaceri, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii ”Ovidius” (2007), potrivit site-ului http://www.mdrap.ro/.

A urmat o serie de cursuri de perfecţionare: expert în administraţie publică (USAID, Washington DC, SUA, 1995) şi manager ONG (USAID, Washington DC, SUA, 2001), manager de proiect (Oracle University, 2002 şi PM Solutions România, 2004), auditor (TUV Institution, 2003).

Şi-a început cariera profesională ca analist programator, în cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanţa (1987-1991). A devenit, apoi, manager în Sisteme Informatice, în cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Constanţa (1991-1993) şi director de Sisteme Informatice, în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (1993-2007).

A ocupat funcţia de coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementează administraţia publică locală, în cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) şi pe cea de director general la Direcţia Generală de Proiecte, în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (2007-2012).

A fost preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP) (2000-2012).

A fost secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (dec. 2012-mai 2015).

A ocupat portofoliul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (20 mai-17 nov. 2015).

Este căsătorită.

Florian Bodog, ministrul Sănătăţii

Florian Bodog, propunere pentru Ministerul Sănătăţii, este medic chirurg (specialist în chirurgie plastică şi reparatorie) şi decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Oradea.

În urma alegerilor parlamentare din decembrie 2012, Florian Bodog a fost ales senator în Colegiul 4 Senat Oradea.

Experienţă profesională Florian Bodog:

23 Mai 2012 – 19 Decembrie 2012 – Secretar de Stat Ministerul Sănătăţii – Cabinet Secretar de Stat

Mai 2012 – 23 Mai 2012 -Director Coordonarea departamentelor de sănătate publicăşi control în sănătate publica din Direcţia de specialitate a Ministerului Sănăţăţii

2009-2010 -Manager Spitalul Clinic Judeţean Oradea

2011 – Mai 2012 – Director de cabinet

2012 – prezent – Decan Universitatea din Oradea.