Cine intervine pentru a distruge păduchele lânos de pe raza reşedinţei de judeţ?

Vremea schimbătoare din ultimii ani a favorizat apariţia în peisajul sătmărean a unor insecte precum păduchele lânos, dar şi alte insecte care au atentat în ultima perioadă la producţia puţinilor smochini din reşedinţa de judeţ.

Pe aceste teme am fost sunaţi la redacţie de către mai mulţi cititori ai ziarului nostru, care şi-au propus ca prin intermediul presei să sensibilizeze factorii de decizie, pe cei care pot dispune măsuri în situaţii precum cele menţionate mai sus.

Iată ce ne-a spus Ilonczai K.: „Nu am pretenţia că circul frecvent prin toate cartierele reşedinţei de judeţ, dar pretind că sunt un fin observator a ceea ce se petrece în jurul meu. Dacă anul trecut am văzut atac al păduchelui lânos mai ales pe tufele de trandafir din mai multe cartiere, iată că această insectă expansivă a apărut şi pe alţi arbuşti. Fără să fie deranjată, este bine mersi, în vreme ce persoane care m-au abordat aşteaptă intervenţie de la primărie, cu implicarea specialiştilor de la Oficiul de Protecţie a Plantelor Satu Mare. M-am întristat atunci când în faţa unui bloc din cartierul Micro 15, pe fructele unui smochin, arbust mai rar cultivat pe la noi, au apărut nişte gâze de culoare maroniu verzuie, cu mărime de aproximativ jumătate de centimetru. Aceste insecte s-au dovedit deosebit de harnice. În câteva zile au compromis aproape toate smochinele despre care vorbesc. Intervenţia insectelor face fructele să se stafidească înainte de a se coace, după care cad de pe ramurile arbustului. Oare are cineva din conducerea reşedinţei de judeţ curiozitatea de a evalua situaţia, iar apoi a dispune măsuri menite a distruge aceste insecte? Dacă răspunsul ar fi negativ, vin eu cu rugăminte de a se implica specialiştii în protecţia plantelor pentru a ţine măcar sub control aceste insecte care produc pagube”.