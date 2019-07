Cererea de locuinţe în oraşele mari din România a crescut cu 14% în trimestrul doi

Ritmul de creştere a preţurilor s-a mai temperat faţă de anul trecut

Cererea de locuinţe în şase oraşe mari din România (Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov şi Constanţa) a crescut cu 14%, în trimestrul doi al acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2018.

Această tendinţă, precum şi alte cifre care caracterizează piaţa imobiliară, sunt evidenţiate în raportul de piaţă realizat de Analize Imobiliare, dat publicităţii miercuri.

Astfel, în perioada analizată, ritmul de creştere a preţurilor solicitate pentru proprietăţile rezidenţiale din România a ajuns la 0,4%, după ce în primele trei luni din 2019 se găsea la 0,8%.

În timp ce în Bucureşti preţul apartamentelor a consemnat o scădere de 0,8%, în restul ţării acesta s-a apreciat

Datele Analize Imobiliare, potrivit Agerpres, arată că variaţia anuală a preţurilor la locuinţe s-a situat la un plus de 3,5% în T2 din acest an, în scădere de la plus 4,6% în cele trei luni anterioare.

Potrivit sursei amintite, tendinţa de temperare a ritmului scumpirilor este mai puternică în Bucureşti, unde apartamentele au consemnat o scădere de 0,8% faţă de trimestrul anterior, în timp ce, în restul ţării, acestea s-au apreciat cu 1,4%.

Pe de altă parte, casele şi vilele scoase la vânzare au cunoscut o scădere mai mare la nivelul Capitalei (-1,6%) în comparaţie cu restul ţării (-0,6%). Comparativ cu perioada similară a anului trecut, apartamentele sunt mai scumpe cu 2% în Bucureşti, respectiv cu 3,8% în ţară, iar casele şi vilele sunt cu 2% mai ieftine în Capitală, dar cu 3,5% mai scumpe în rest.

În privinţa preţurilor la apartamente, cel mai important avans în ţară (cu excepţia Bucureştiului) l-a consemnat Braşov (+1,7%) – cu o sumă medie de 1.120 de euro/mp util, urmat de Timişoara (+1,2%, până la 1.210 euro/mp), Iaşi (+0,8%, până la 1.000 de euro/mp), Cluj-Napoca (+0,7%, până la 1.570 de euro/mp) şi Constanţa (+0,2%, până la 1.140 de euro/mp). În Capitală, pretenţiile vânzătorilor au ajuns la o valoare medie de 1.310 euro/mp.

Analiza de specialitate arată, în acelaşi timp, că în trimestrul II din 2019 au existat câteva reşedinţe de judeţ unde pretenţiile vânzătorilor de apartamente s-au majorat sensibil mai mult decât la nivel naţional, dar şi decât în marile centre regionale.

Astfel, pe primul loc în clasamentul naţional al scumpirilor se află Sfântu Gheorghe, cu un avans de 8,9%, până la o medie de 760 de euro/mp. În top se mai găsesc: Giurgiu, cu un plus de 6,3% în perioada analizată (până la 530 de euro/mp), Slobozia (+5,7%, până la 700 de euro/mp), Râmnicu Vâlcea (+4,9%, până la 860 de euro/mp) şi Călăraşi (+3,7%, până la 700 de euro/mp).

La polul opus, cu cel mai mare declin la preţul apartamentelor, se situează Reşiţa, unde s-a înregistrat o ieftinire de 1,7%, cu o medie de 500 de euro/mp.

În trimestrul doi au crescut cu 8% vânzările de imobile, faţă de trimestrul anterior

Pe segmentul cererii, volumul actual a crescut cu 14% comparativ cu trimestrul II din 2018. În patru din cele şase oraşe analizate avansul anual consemnat de acest indicator a fost de două cifre: cea mai mare diferenţă poate fi observată în Braşov (+25%), urmat de Bucureşti (+16%), Constanţa (+13%) şi Timişoara (+10%). În Cluj-Napoca şi Iaşi creşterile de cerere au fost de sub 10%, mai exact +7%, respectiv +6%.

Datele publicate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) relevă că, în trimestrul trecut, au fost încheiate, pe plan naţional, 125.474 de vânzări de imobile, în creştere cu circa 8% faţă de trimestrul anterior, când erau consemnate 116.109 de tranzacţii.

Însă, în primele şase luni ale anului, numărul tranzacţiilor imobiliare încheiate pe plan naţional s-a ridicat la 241.583, mai puţin cu aproape 20% în comparaţie cu perioada similară a anului trecut.