Centrul Kennedy i-a premiat pe Lionel Richie și Gloria Estefan, în absența lui Donald Trump

În absența notabilă a președintelui Donald Trump, Centrul Kennedy i-a premiat duminică pentru activitatea lor artistică pe cântăreții Lionel Richie și Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producătorul de televiziune Norman Lear și dansatoarea Carmen de Lavallade, relatează Reuters.

Premiile, cunoscute sub numele Kennedy Center Honors, sunt considerate cele mai apreciate distincții pentru artiștii din diferite domenii iar importanța anuală a evenimentului este de obicei scoasă în evidență printr-o recepție a Casei Albe la care sunt prezenți președintele și prima doamnă. Nu și în acest an însă.

Casa Albă a anunțat în luna august că Donald Trump și soția sa, Melania, nu vor participa la ceremonia de decernare a premiilor, pentru ca laureații să se poată bucura de ea „fără a fi distrași de politică”. Recepția Casei Albe a fost și ea anulată, după ce unii dintre laureați au anunțat că o vor boicota.

„Arta transcende frontierele, culturile și politica”, a declarat actrița Julie Andrews. „Acest eveniment ne dă ocazia să depășim un discurs care incită la diviziune și să apreciem excelența în artă”, a adăugat ea.

Toți laureații și-au exprimat satisfacția pentru distincția primită.

„Niciodată nu m-am simțit mai inspirat”, a declarat artistul hip hop și actorul LL Cool J, în vârstă de 49 de ani, care joacă în serialul de televiziune „NCIS Los Angeles”. „Este un moment care ne reamintește că arta contează”, a declarat el pentru Reuters, observând că prezența lui Trump la ceremonie ar fi fost într-adevăr un motiv de distragere.

Cantautorul Lionel Richie, cunoscut pentru hituri precum „Three Times a Lady”, „Say You, Say Me” și „All Night Long”, a declarat că este mândru. „Niciodată nu am crezut că mi-aș putea pierde vocea vorbind prea mult despre cât de încântat sunt că mă aflu aici”, a spus Richie.

Gloria Estefan, în vârstă de 60 de ani, care s-a născut la Havana, a declarat că este recunoscătoare că Trump a decis să nu participe la ceremonie. „Oricând ceva începe să fie mai mult despre o controversă decât despre realizările oamenilor care primesc premiul atmosfera se strică pentru toată lumea”, a spus ea.

Carmen de Lavallade, în vârstă de 86 de ani, actriță și dansatoare, a declarat: „Sunt foarte mândră că am ajuns până aici”.

Scenaristul și producătorul de televiziune Norman Lear, în vârstă de 95 de ani, care este celebru pentru faptul că a produs sitcomul „All in the Family”, dar și „Maude”, „Good Times” și „The Jeffersons”, a declarat că este grozav să fie un laureat al Centrului Kennedy.

„Probabil este la fel cum ar fi fost la 80 de ani. Totul este la fel”, a glumit el. Producătorul a spus că nu este supărat că Trump a decis să nu asiste la ceremonie. „Nu simțeam nevoia să-i strâng mâna”, a precizat el.

Showul va fi difuzat pe postul de televiziune CBS la 26 decembrie.