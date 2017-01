Centrul de zi al Asociaţiei Stea, refugiu pentru oamenii străzii în zilele geroase

Zilnic, 35-40 de copii şi tineri fără adăpost stau la căldură în centru

Finalul de săptămână s-a dovedit a fi unul nemilos pentru cei care nu au un acoperiş deasupra capului sau trăiesc în fel de fel de locuinţe improvizate pe malul Someşului. În ajutorul lor, la nivelul municipiului Satu Mare au sărit atât instituţiile publice, cât şi organizaţiile non-guvernamentale şi sătmărenii cu suflet bun, atenţi la semenii lor.

După trei zile şi patru nopţi cu temperaturi foarte scăzute, de ţi-ar fi milă să îţi laşi chiar şi câinele afară, am poposit luni dimineaţă la centrul de zi al Asociaţiei Stea din Satu Mare de pe Bulevardul Octavian Goga nr. 14.

Ceai fierbinte şi ceva de mâncare

În jur de 20 de persoane, copii, tineri şi adulţi, se încălzeau sub acoperişul centrului, marea majoritatea beneficiari cu vechime ai serviciilor organizaţiei non-guvernamentale. Aşa cum ne spunea Cristina Bala – directoarea Asociaţiei Stea – date fiind temperaturile scăzute, cei care aleg să vină pe timp de zi la centrul asociaţiei primesc un ceai cald şi hrană în limita posibilităţilor pe care le are organizaţia< „Centrul este deschis de luni până vineri de dimineaţă până după-masă, astfel încât beneficiarii noştri să poată merge direct la Centrul Social de Urgenţă pentru Adulţi să înnopteze. Avem în jur de 35 – 40 de beneficiari zilnic. La final de săptămână, adică sâmbătă şi duminică, distribuim hrană caldă şi ceai celor care trăiesc pe străzile oraşului. Am analizat posibilitatea ca la final de săptămână, în condiţiile în care vremea continuă să fie geroasă, dacă vom avea parte de ajutorul voluntarilor să deschidem porţile centrului de zi”. Reprezentanta Asociaţiei Stea ne-a povestit că la finalul săptămânii trecute, cu ajutorul unor sătmăreni inimoşi care au donat sarmale pentru cei fără un acoperiş deasupra capului, s-au distribuit aceste alimente şi ceai cald celor ce trăiesc pe malul Someşului, celor în jur de 40 de persoane ce se adăpostesc în diverse spaţii.

La centru, beneficiarii pot face duş şi îşi pot schimba hainele

Pe lângă ceaiul cald şi hrana ce o primesc la centrul de zi, beneficiarii pot sta la căldură şi pot face duş. Diana Bretan ne-a prezentat dulapurile cu produse de igienă şi prosoape şi cabinele de duş pentru beneficiari. Potrivit interlocutoarei, igiena personală a copiilor şi tinerilor străzii este foarte importantă, iar asistenţii sociali şi reprezentanţii Asociaţiei Stea ţin foarte mult la ea pentru că are legătură directă cu răspândirea unor boli în comunitate< „Totul porneşte de la igienă. Avem dulapurile pline cu produse de igienă, bicuri, absorbante, prezervative, prosoape, tot ceea ce au ei nevoie, iar beneficiarii vin zilnic să facă duş şi să îşi întreţină igiena corporală. Cei noi primesc periuţă de dinţi, pastă de dinţi şi învaţă şi ei să aibă grijă de curăţenia corpului. Am avut şi cazuri în care oamenii nu ştiau să tragă apa la toaletă, nu ştiau să utilizeze duşul. Un alt aspect este acela că mulţi oameni ai străzii vin cu haine pe care după ce se spală nu le mai pot purta. Acestora le dăm alte haine”.

E nevoie de haine groase, cizme şi bocanci

Reprezentanţii Asociaţiei Stea roagă sătmărenii care au acasă haine groase şi nu le mai folosesc să le ducă la sediul asociaţiei pentru că acolo e mare nevoie de geci, pantaloni groşi, cizme, bocanci, pulovere, căciuli şi mănuşi pentru a acoperi nevoile celor ce nu au un acoperiş deasupra capului.

Este şi cazul lui Varga Tobias, un tânăr de 28 de ani, care vine la centrul de zi al Asociaţiei Stea de 5-6 ani încoace. Vine pentru că aici se poate spăla, e cald şi are şi ceva de mâncare. Din lipsa banilor, nu se poate întreţine singur. Dacă ziua e la centru, noapte se plimbă pe străzile Sătmarului. Lucrează din când în când cu ziua pe unde apucă şi ne-a mărturisit că şi-ar dori ca anul acesta să îşi găsească de lucru.