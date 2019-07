Ministrul de interne, Nicolae Moga, a demisionat după cazul Caracal

UPDATE: Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat marţi că îşi dă demisia din funcţie pe fondul scandalului de la Caracal, după doar şase zile de la numirea sa în funcţie şi depunerea jurământului.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcţia de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister. Îi mulţumesc doamne premier pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.

Nicolae Moga, a depus, miercuri, jurământul în funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

Gheorghe Dincă, bărbatul de 66 de ani din Caracal, care a recunoscut că le-a ucis pe Luiza şi Alexandra, a mers la farmacie în dimineaţa în care a ucis-o pe fata de 15 ani. Conform Mediafax, când a revenit, a prins-o pe fată apelând 112 şi a lovit-o cu putere. Gheorghe Dincă a sechestrat-o pe Alexandra miercuri, 24 iulie. Fata a fost dusă la casa de la ieşirea din Caracal şi ţinută într-un garaj.

Joi dimineaţa, Gheorghe Dincă a plecat la farmacie să cumpere nişte creme pentru a trata rănile de la mâinile Alexandrei, aşa cum a spus chiar fata la 112. A reuşit să apeleze numărul de urgenţă, după ce a găsit unul dintre cele trei telefoane ale criminalului.

STS a anunţat deja că fata a apelat de 3 ori 112, la orele: 11:05:07, al doilea la 11:06:25 şi al treilea 11:12:36.

În momentul ultimului apel, Gheorghe Dincă revenea acasă.

De altfel, şeful Poliţiei Române a confirmat că ultimele cuvinte la 112 ale Alexandrei au fost „Vine, vine!”, apoi apelul s-a întrerupt.

Potrivit unor surse judiciare, agresorul a lovit-o cu putere pe fată, aceasta a căzut şi a rămas inconştientă.

Gheorghe Dincă a părăsit locuinţa şi timp de două ore s-a plimbat prin oraş, fiind surprins de camere inclusiv când aruncă o parte din bijuterii în curtea unui hotel din Caracal.

Potrivit aceloraşi surse, agresorul a stat între orele 12.00 şi 14.00 în oraş, apoi a revenit şi a găsit-o pe fata decedată, după care i-a ars cadavrul.

Agresorul şi-a recunoscut abia duminică faptele. Într-o declaraţie anterioară dată anchetatorilor, acesta a spus că a fost la piaţă, iar apoi s-a apucat în curte de dezasamblat bucăţi de motor.

Bărbatul a justificat atunci focul făcut în curte spunând că a aprins mai multe haine ca să se protejeze de ţânţari, după care s-a culcat, iar a doua zi s-a trezit cu poliţiştii la uşă.

Sursă: mediafax.ro.