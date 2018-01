Carmen Dan nu demisionează de la conducerea MAI

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat, joi seară, că nu-şi va da demisia de la conducerea instituţiei, ea declarând în schimb că a avut acceptul iniţial al lui Cătălin Ioniţă de a prelua şefia Poliţiei Române, deşi ulterior acesta a făcut raport prin care refuza numirea. Ea i-a transmis premierului Tudose că validarea şi retragerea sprijinului politic al miniştrilor se face de către Coaliţie.

„Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Cătălin Ioniţă pentru ocuparea funcţiei de şef al Poliţiei Române, în situaţia în care premierul ar fi decis să accepte propunerea de eloberare din funcţie a chesturului Despescu. Acest acord a ajuns şi la domnul prim ministru. Sintetizând, avem pe de o parte documente şi pe de altă parte vorbe. Acordul a fost semnat de chestorul Cătălin Ioniţă marţi înaintea anunţului public pe care l-am făcut referitor la propuerea de demitere a actualului şef al Poliţiei Române. Marţi, înainte de declaraţia de presă, am avut o discuţie clară, cu chestorul Cătălin Ioniţă, care a acceptat propunerea de a fi împuternicit la conducerea Poliţiei Române. (…) După discuţie, chestorul a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a mai precizat că imediat după ce a anunţat că propune schimbarea din funcţie a şefului Poliţiei, începând cu seara de marţi, s-a declanşat în spaţiul public o campanie de denigrare a lui Cătălin Ioniţă referitoare la familia lui şi la activitatea lui profesională din trecut.

„Aceleaşi aspecte, când a fost numit în 2016 director general al Direcţiei Generale Anticorupţie nu au constituit o problemă pentru nimeni. În condiţiile acestei campanii virulente împotriva lui, miercuri dimineaţă, la ora 6:27, am primit un mesaj telefonic de la domnul Ioniţă prin care îmi solicita să se prezinte la Minister pentru o discuţie. (…) Chestorul Cătălin Ioniţă mi-a raportat că are anumite reţineri să meargă mai departe explicându-mi şi motivele, sens în care are pregătit un raport. (…) La începutul şedinţei de Guvern, premierul a anunţat public că nu-l va schimba pe domnul Despescu. (…) În cursul zilei de miercuri nu am avut nicio discuţie cu primul ministru referitoare la chestorul Ioniţă”, a completat Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a mai arătat că nu înţelege ce răspuns se aştepta să primească premierul de la chestorul Ioniţă în acea discuţie telefonică, după ce doar cu două ore înainte, anunţase public că nu-l schimbă pe şeful Poliţiei Române.

„Cum ar fi putut chestorul Ioniţă să răspundă că-şi doreşte să ocupe o funcţie care nu mai era disponibilă. Pot să înţeleg această dublă poziţionare a chestorului Ioniţă, dar de aici, până la a fi acuzată de minciună este o cale lungă”, a mai spus Dan.

„În legătură cu subiectul demisiei mele, Guvernul este unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi şi validaţi în forurile statutare ale partidelor din coaliţie şi tot acolo se aprobă retragerea lor din Guvern”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat, joi seară, că a trimis Corpul de Control la Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), după cazul poliţistului acuzat de fapte de pedofilie.