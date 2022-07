Caravana Filmelor TIFF, în perioada 8-10 iulie la Satu Mare

Cea de-a 13-a ediţie a Caravanei Filmelor TIFF Unlimited revine în municipiul Satu Mare. Între 8 şi 10 iulie, în fiecare seară, de la ora 21<45, Pasajul Corneliu Coposu va fi animat de iubitorii de film sătmăreni care vor putea urmări în aer liber trei dintre cele mai apreciate producţii cinematografice ale ultimului an. În deschiderea fiecărei seri de film va fi prezentat câte un scurt-metraj românesc. Intrarea este liberă.

Prima seară de cinema va fi deschisă vineri, 8 iulie, de scurtmetrajul Aurică, viaţă de câine, câştigătorul trofeului Zilele Filmului Românesc, secţiunea scurtmetraj, de anul acesta de la TIFF, un proiect hibrid, unde ficţiunea întâlneşte documentarul. Filmul este inspirat dintr-un caz real despre un deţinut care a evadat şi a trăit timp de trei luni într-un lan de porumb. Seara continuă cu un adevărat spectacol vizual oferit de proiecţia documentarului România Sălbatică, câştigător a 3 Premii GOPO anul acesta – Cel mai bun sunet, Cea mai bună muzică originală, Cel mai bun documentar. Cea mai spectaculoasă producţie dedicată naturii din ţara este narată de cunoscutul actor Adrian Titieni, iar coloana sonoră e semnată de compozitorul Alexei Ţurcan. Piesa centrală a filmului România Sălbatică este completată de vocea Mădălinei Pavăl, o artistă desăvârşită, care a adus folclorul din Bucovina pe ritmuri moderne în muzica mainstream.

Cea de-a doua seară aduce pe ecran un debut remarcabil, cel al regizoarei Hajni Kis, care a avut premiera internaţională la Festivalul de Film de la Karlovy Vary şi a ajuns rapid unul dintre cele mai apreciate filme maghiare produse în ultimii ani. Haita noastră/ Külön Falka spune povestea emoţionantă a unei fetiţe care încalcă interdicţia impusă de bunica ei şi decide să-şi întâlnească tatăl proaspăt ieşit din închisoare. Tot despre relaţii complexe vorbeşte şi Suborbital, scurtmetrajul care va deschide seara, finalist al competiţiei locale de anul acesta de la TIFF, a cărui regie o semnează Sós Timothy.

Weekend-ul cinefil se încheie la Satu Mare duminică, 10 iulie, în hohote de râs. Primele zâmbete le va smulge comedia de situaţie Moştenirea, câştigătoare la TIFF a menţiunii speciale din cadrul Zilele Filmului Românesc, secţiunea scurtmetraj, un film inspirat din fapte reale petrecute în oraşul natal al regizorului Marian Fărcuţ. Urmează apreciata peliculă Dineu cu vecinii de sus, o comedie savuroasă în care două cupluri vecine explorează complexitatea relaţiilor moderne. Filmul a fost nominalizat la 5 premii Goya şi are pe afiş vedete spaniole precum Javier Cámara (Hable con ella, La mala educación, de Pedro Almodóvar, serialele The Young Pope şi Narcos) şi Belén Cuesta (La casa de papel, Parking).