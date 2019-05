Cannes 2019 – Tarantino este în competiţie

„Once Upon a Time in Hollywood”, al nouălea lungmetraj realizat de Quentin Tarantino, a fost selectat, alături de „Mektoub, My Love: Intermezzo”, regizat de Abdellatif Kechiche, în competiţia celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes.

În anunţul făcut joi, delegatul general al festivalului, Thierry Frémaux a precizat: „Ne temeam că filmul nu va fi gata până la finalul lui iulie, dar Quentin Tarantino, care nu a părăsit camera de montaj de patru luni, este un adevărat, loial şi punctual copil al Cannes-ului. La fel cum a făcut în cazul «Inglorious Basterds», el va fi aici – după 25 de ani de când a luat Palme d’or cu «Pulp Fiction» – cu un film finalizat pe peliculă de 35 mm şi distribuţia lui – Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt. Filmul lui este o scrisoare de dragoste pentru Hollywood-ul copilăriei lui, un turneu rock din 1969 şi o odă cinematografiei ca întreg”.

Organizatorii festivalului i-au mulţumit lui Tarantino că a petrecut „zile şi nopţi” în camera de montaj, dar şi companiei Sony, care „a făcut ca totul să fie posibil”.

Despre „Mektoub, My Love: Intermezzo” al lui Abdellatif Kechiche, Frémaux a spus că l-a văzut joia trecută, când încă se afla în montaj. „Va fi gata, iar regizorul spune că va avea 4 ore. Va fi proiectat în finalul festivalului, astfel că întreg pachetul va avea timp să ajungă”. Cineastul franco-tunisian va reveni la Cannes după ce în urmă cu şase ani a primit Palme d’Or cu „La Vie d’Adèle”.

Pe 18 aprilie, în competiţia Cannes FF 2019 au fost anunţate 19 lungmetraje, iar în cea a secţiunii Un Certain Regard, 16.

Tot joi, au fost anunţate alte două filme selectate în secţiunea Un Certain Regard, patru producţii în programul Séance Spéciale şi „Lux Æterna” al lui Gaspar Noé, în Séance Minuit.

Pentru UCR au fost selectate „La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, de Lorenzo Mattotti, şi „Odnazhdy v Trubchevske”, de Larissa Sadilova.

În programul de proiecţii speciale au fost incluse „Chicuarotes”, de Gael García Bernal, „La Cordillera de los sueños”, de Patricio Guzmán, „Ice on Fire”, de Leila Conners, şi „5B”, de Dan Krauss.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 14 – 25 mai.

Juriul competiţiei va fi condus de cineastul mexican Alejandro González Inárritu, iar filmul „The Dead Don’t Die” al lui Jim Jarmusch va deschide evenimentul şi competiţia. În competiţie este inclus şi „Gomera” al lui Corneliu Porumboiu.

Actorul Alain Delon va fi recompensat cu Palme d’Or onorific.