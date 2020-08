Câine salvat după ce a căzut în gol 45 de metri în zona Luna Şes – Pietroasa

În timp ce un grup de turişti din Iaşi şi-a abandonat pe munte colegul epuizat, sătmărenii nu şi-au părăsit nici căţelul căzut în gol, de la înălţimea unui mic zgârie-nori.

Un tânăr din Iaşi, plecat cu prietenii într-o excursie pe Ceahlău, a fost găsit de salvamontişti în pragul hipotermiei, în pădure. Acesta a obosit şi nu a mai putut continua drumeţia, iar colegii din grup l-au părăsit la lăsarea întunericului. Băiatul a acuzat oboseală pe drumul de întoarcere, un traseu lung de 7 kilometri, de la Vârful Toaca spre Durău. Epuizat fizic, dar mai ales psihic, tânărul n-a mai putut continua deplasarea, iar prietenii l-au lăsat singur în pădure. Chemaţi prin 112, salvamontiştii l-au găsit pe turistul echipat necorespunzător şi abandonat, într-o stare de epuizare avansată şi început de hipotermie. În jurul orei 19, au apărut primele semne de epuizare, iar odată cu lăsarea serii, frigul s-a accentuat. În zona Chica Fântânele, tânărul nu a mai putut să meargă. Grupul din care făcea parte a decis, împreună cu el, să rămână acolo singur în aşteptarea echipei Salvamont. Şeful Salvamont Neamţ spune că nu ar fi supravieţuit peste noapte.

Aproape simultan cu acest eveniment, o acţiune de salvare s-a derulat şi în zona Luna Şes – Pietroasa, dar aceasta nu a creat prea mare zarvă, căci aici a fost salvat “doar” un căţel. Iată cum îşi povesteşte disperarea stăpâna lui într-una din paginile de socializare:

”Weekend-ul ce tocmai s-a încheiat este greu de descris în cuvinte. Am trecut de la agonie la extaz după ce pe traseul ce duce spre vârful Pietroasa, Amy, căţeluşa noastră, a alunecat căzând în gol de-alungul unei stânci înalte de vreo 45 de metri. Norocul nostru a fost că domnul salvamontist Alex Costin, care se afla în zonă pentru a curăţa traseul de lemnele căzute şi care totodată a fost foarte amabil şi ne-a făcut câteva recomandări legate de traseele montane din arealul Luna Şes, a asistat la nefericita întâmplare. Reacţia lui nu a întârziat să apară şi a coborât imediat la baza stâncii în căutarea căţeluşei, însă fără succes. Amy nu era acolo. Presupunând că a rămas pe unul din pereţii stâncii, am solicitat ajutorul echipei Serviciului Public Judeţean Salvamont Satu Mare, care a început o amplă căutare până seara târziu. Instabilitatea peretelui a făcut ca inclusiv salvatorii să fie puşi în pericol. La întoarcerea lor de pe stâncă, am fost anuntaţi că Amy nu a fost găsită pe traiectoria căderii însă în dimineaţa următoare căutările vor continua. Acestea urmau să se desfăşoare pe un culoar mai extins şi mai detaliat întrucât existau şanse de supravieţurie. A doua zi în jurul orei 15:00, am primit şi vestea mult aşteptată. Amy a fost găsită în viaţă coborând pe traseul nostru de urcare din ziua precedentă. (…) Noi suntem fericiţi că a ajuns acasă în siguranţă. Gradul de implicare al echipei salvamont şi profesionalismul de care au dat dovadă este dincolo de cuvinte. Le suntem profund recunoscători că datorită lor am fost martorii unui miracol.

Vă mulţumim pentru toate eforturile depuse şi ne bucurăm că avem asemenea profesionişti în judeţul Satu Mare şi că putem explora frumuseţile zonei montane având siguranţa că orice s-ar întâmpla, putem conta cu cea mai mare încredere pe ajutorul vostru” – relatează tânăra, fericită că şi-a regăsit căţeluşa.