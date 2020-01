Berticii au călătorit 17 km pe gheața râului Lena

Soții Bertici se apropie din ce în ce mai mult de țelul expediției Hello Siberia, de polul frigului, localitatea Oymiakon. Înainte de Crăciunul de rit vechi au petrecut două zile frumoase în Yakutia, la Sașa, noul lor prieten de origine română, care i-a încântat cu ospitalitatea sa.

Cu ajutorul său, printr-un vlog au prezentat un mic sătuc din taigaua siberiană, iar bărbatul, care nu a umblat niciodată în România, pe drum le-a recitat și câteva versuri din Luceafărul. După cum spunea gazda, acum este o iarnă blândă în Siberia, în timpul zilei fiind temperaturi ridicate, de -20 grade C. Duminică seara, înainte de a porni la drum, amicii noștri scriau: „Mâine dimineața la ora 8.00 pornim în Yakutsk și mâine vom traversa râul Lena înghețat. Poimâine dimineața pornim pe Drumul Oaselor spre destinația noastră Oymyakon, unde sperăm că vom ajunge joi.

Foarte mulți ați scris și știm acest lucru că zilele acestea este mai cald în Yakutsk și Oymyakon. Nu știm dacă este bine sau mai rău. Stratul de gheață pe râul Lena este mai instabil ca de obicei, și cum s-a încălzit în Yakutsk la -25 de grade a sosit și zăpada și viscolul. Pe drumul Oaselor conform Yandex Meteo vom avea între -28 și -49 de grade C, puțin peste ceea ce este de obicei în ianuarie, dar și pe acest traseu se preconizează ninsoare și viscol. Drumul Oaselor de la Yakutsk până la Oymyakon și retur nu este asfaltat, este un drum îngust și din cauza viscolului poate să devină impracticabil și cu blocaje de două – trei zile, deci riscurile cresc. Ok, este puțin mai cald ca de obicei, la puțin mai cald vorbim de -45, -49 de grade C prognozate la Oymyakon, dar cum am mai scris mai bine preferam -58 decât ninsoare, vânt puternic sau blocaje pe drum. Mașina va fi expusă 6-7 zile frigului extrem, motorul va merge permanent, până la întoarcerea în Yakutsk nu vom opri. Într-un final am decis să mai cumpărăm 3 canistre de 20 de litri și vom lua cu noi cca. 180 de litri de combustibil, (greutate mai mare) fiindcă pe traseu motorina este de o calitate foarte proastă și preferăm să nu riscăm”.

Luni, spre miezul zilei (hRo) mesajul ce l-am primit de la ei a fost unul victorios: „Hurrrraaa!!! Dragilor după 580 de kilometri de la orașul Aldan, pe un viscol și drumuri acoperite cu zăpadă, am traversat râul Lena înghețat (17 kilometri) și am ajuns cu bine în cel mai friguros oraș din lume: Yakutsk! NEO rezistă cu brio! Mai târziu va veni un super vlog!”

În ultimul lor mesaj pe ziua de ieri ne-au relatat că: „Mâine dimineața pornim spre Oymyakon. Până acum am parcurs 10.500 kilometri, au mai rămas 1.000 km până la Polul Frigului. Vom merge pe “Drumul Oaselor” pe un drum cu o istorie apăsătoare și foarte tristă. Vor fi 5 zile infernale cu condiții de drum și meteo extreme, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu vom reuși! Pe acest traseu din păcate nu vom avea nici semnal de telefon și nici internet până la întoarcere în Yakutsk sau Aldan”.