BC Magic conduce în campionatul județean de baschet

Asociația Județeană de Baschet Satu Mare a reluat de curând o competiție pentru amatori, Campionatul Județean de baschet masculin. Președintele AJB, Norbert Papp spune că deocamdată începutul e unul timid cu doar cinci echipe la start, dar că încet se speră ca această competiție să-i aducă laolaltă pe toți iubitorii baschetului din județ.

S-au disputat până acum trei etape, iar BC Magic Satu Mare are punctaj maxim. Just 4 Fun Satu Mare are două victorii și o înfrângere, iar pe trei e XXL cu o victorie și o înfrângere. Ultimele două poziții sunt ocupate de Hoopsters și BCM Carei, fără nicio victorie, deocamdată.

Competiția stârnește interes, meciul din weekend de la Carei dintre BCM Carei și Just 4 Fun Satu Mare, scor 34-69, a adus lume multă la sală. Alte rezultate: BC Magic – Hoopesters 45-34, Hoopsters – XXL 38-40, Magic – Just 4 fun 49-43, XXL – Just 4 Fun 49-84, Magic -BCM Carei 42-34. După terminarea sezonului regulat primele patru clasate vor disputa un turne Final 4 în care se va decide campioana.