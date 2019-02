Băsescu crede că bugetul va fi retrimis în Parlament

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, legat de ce va face Klaus Iohannis cu privire la proiectul de buget pe 2019, că acesta ar trebui să îl retrimită în Parlament deoarece nu poţi tăia bugetele serviciilor în contextul vizitei Papei în România şi al summitului de la Sibiu.

„Anul este unul sensibil, fără să fiu un partizan al bugetelor serviciilor, dar trebuie să spun că serviciile au primit un aviz în CSAT. Dacă acest buget a fost propus de Guvern, este incorect faptul că după avizul CSAT, în Parlament, cu hachiţele lui Daddy au fost reduse bugetele. Anul acesta este special – există vizita Papei, cheltuieli enorme de securitate, atât SRI cât şi SPP, apoi summit-ul de la Sibiu, vin demnitari la cel mai înalt nivel”, a declarat Traian Băsescu. Tocmai de aceea, crede fostul preşedinte, Klaus Iohannis ar trebui să retrimită în Parlament bugetul de stat pe anul 2019.

„SPP trebuie să îşi mute toată unitatea la Sibiu, asta înseamnă costuri. A tăia din bugetele lor într-un an atât de încărcat… Papa nu vine numai a Bucureşti, merge şi la Iaşi, Blaj. Are un traseu care trebuie securizat, extrem de complicat. Cred că preşedintele are obligaţia să trimită înapoi bugetul de stat, chiar sub şantajul creşterii alocaţiei copiilor”, a mai spus Băsescu.

Proiectul Legii bugetului de stat a ajuns miercuri la Klaus Iohannis, acesta urmând să ia o decizie în zilele următoare.