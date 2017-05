Băsescu atrage atenția că problema lui Macron este că nu are partid

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a spus că era de așteptat ca Emmanuel Macron să devină noul lider al Franței având în vederea diferența uriașă dintre el și Marine Le Pen arătată de sondaje. Însă, fostul șef de stat își pune întrebarea cum va reuși să gestioneze această victorie.

Acesta spune că va fi destul de greu să facă față situației, cel puțin la începutul mandatului, atât pe plan intern, în ceea ce privește susținerea guvernului, cât și în ceea ce privește angajamentul său legat de reforma la nivelul UE.

„Nimic nou sub soare, era rezultat previzibil. Marea problemă este cum reușește să gestioneze victoria. Adică, în iunie are alegeri pentru Camera inferioară, cea cu care ar trebuie să-și găsească soluțiile politice să susțină un guvern. Problema lui Macron e că nu are un partid, e înființat foarte proaspăt și are puține structuri teritoriale. Există chiar riscul să nu poată depune liste în toată Franța la alegerile care vor fi în iunie”, a spus Traian Băsescu, potrivit Agerpres.

De asemenea, fostul președinte român a spus că una dintre marile probleme pe care le va întâmpina Emmanuel Macron are legătură cu angajamentul din campanie privind reformarea UE.

„O altă mare problemă este că unul din angajamentele lui fundamentale în această campanie a fost că va reforma Uniunea Europeană. Ori, aici va avea o mare problemă dacă nu va avea un suport și în Parlamentul francez, pe de-o parte, pe de altă parte trebuie să găsească o direcție comună cu Merkel. Mai ales că transformările UE sunt deja previzibile după Declarația de la Roma. Știm toți că va fi o Europă cu mai multe viteze, cel puțin două: eurozona și statele non euro, dar s-ar putea să fie mai multe cercuri concentrice. Deci, va avea situații foarte dificile de gestionat domnul președinte Macron”, a adăugat Băsescu.